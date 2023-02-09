«ЕНП — это сырость». Проверяйте за налоговой абсолютно все и готовьтесь к судам. Что думают о главной теме года лучшие эксперты «Клерка»

Что это такое и когда нормально заработает

Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН»:

– Пахнет сыростью... В любых IT-компаниях программные продукты массового потребления проходят достаточно длительный этап апробации. А на этапе ввода организуется масштабная поддержка пользователей. Так работает система менеджмента в профессиональных организациях. И все что я написал – не про налоговые органы. Что же не так в ЕНС?

Во-первых, это подготовка своего же аппарата к введению продукта. Он не то что не готов, в нем хаос и непонимание, как с ним вообще работать и куда бежать.

Во-вторых, это, как и ожидалось, сам перенос остатков из КРСБ в окно налогоплательщика. Он не то что не получился, системы в принципе не были готовы к переносу.

В-третьих, принятие решений об отмене взысканий. Подобный шаг естественен, иначе получится гражданская война налогоплательщиков. Но вопрос: неужели о подобных последствиях не задумывались?

И как итог: путём использования средств и сил налогоплательщиков система заработает. Не сразу, но в разрезе ближайшего года заработает, вопрос цены. Нашей с вами цены, которую каждому придется внести в кассу этого предприятия.

Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

– Вот эти советы я давал налогоплательщикам до введения ЕНП. Провести сверку расчетов, вернуть переплаты (возмещение), сделать ревизию неисполненных требований и решений. И вот чего опасался: автоматического гашения спорных и безнадежных недоимок и программных ошибок.

И похоже, эти опасения начали сбываться. Бизнесмены, ИП рассказывают о возникших отрицательных значениях на ЕНС по непонятным причинам.

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант:

– ЕНС создан не для удобства налогоплательщиков, а как очередной этап стратегической цели руководства ФНС – автоматического исчисления и уплаты налогов. Количество жалоб и судов с ФНС в 2023 году из-за некорректной работы ЕНС возрастет, но «лес рубят – щепки летят». Побочный эффект автоматической уплаты налогов в будущем – сокращение административных расходов самого ФНС, в том числе на выплату заработной платы.

Мария Войтова, старший юрист юридического партнерства «Курсив»:

– ЕНС и ЕНП создают для налогоплательщиков определенные проблемы. Одна из самых важных – очередность погашения платежей. Если налоговая выявила недоимку по итогам камеральной или выездной проверки, деньги с ЕНС спишутся в первую очередь в счет погашения недоимки, текущие платежи заплатить не удастся. Единственный способ не допустить такого списания – обжаловать решение налоговой в УФНС, а затем в суд. Недоимку исключат из ЕНС, если суд примет обеспечительные меры, которые по налоговым спорам принимаются неохотно. За 2022 год арбитражный суд г. Москвы рассмотрел 149 заявлений о принятии обеспечительных мер по налоговым спорам, и во всех делах отказал налогоплательщикам. В других регионах ситуация не так критична, но получить обеспечительные меры все равно сложно.

Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности:

– Насколько удобно и выгодно платить налоги через ЕНП сегодня, на мой взгляд говорить рано, время покажет. Прежде всего ЕНП несет дополнительные трудозатраты для бухгалтеров. Для компаний, у которых есть штатный бухгалтер или тех, кто пользуется аутсорсингом, это дополнительная работа. Сложнее тем, кто ведет бухгалтерию сам, не привлекая квалифицированных специалистов. С уверенностью можно сказать одно, то, что работы прибавиться у бухгалтеров, юристов, судов – это факт.

Все проверяйте и будьте готовы

Вконец измученные бухгалтеры скорее всего спросят только одно: делать-то с этим что? Куда идти, к каким шаманам? Вот что думают эксперты:

Мария Войтова, старший юрист юридического партнерства «Курсив»:

– Налогоплательщики должны быть предельно внимательны к состоянию своего ЕНС и сверяться с налоговой, заказывая справку о сальдо ЕНС, которая содержит сведения о задолженности в разрезе каждой обязанности по уплате налогов, сроки возникновения долга, карту расчета пеней.

Также нужно не забывать подавать уведомления об исчисленных суммах налогов (не позднее 25 числа месяца, в котором определен срок уплаты налога). Если уведомление не будет вовремя подано, то налоговая не сможет распределить деньги в бюджет и начислит пени. В течение 2023 г. вместо уведомлений можно отправлять в банк платежные поручения по каждому налогу. Но если вы отправите хотя бы одно уведомление, то дальше нужно будет подавать только уведомления.

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант:

– Рекомендация налогоплательщикам при некорректности баланса ЕНС – готовиться к суду, соблюдая досудебные стадии.

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting:

– Проверяйте состояние ЕНС раз в несколько дней. Сохраняйте / фиксируйте / сканируйте информацию. Не бойтесь задавать вопросы и писать жалобы, если «потеряете» какие-то суммы или не будете понимать, что и куда зачлось, будьте активны. Ориентируйтесь только на официальные разъяснения Минфина и ФНС.