Зачем госучреждениям оплачивать через ЕИС закупок контракты, включаемые в реестр?

Речь идет об оплате контрактов, которые включают в реестр контрактов по закону № 44-ФЗ.
Зачем это нужно?
Если сформировать заявку в других системах, ее не примут.
Исключение – случаи оплаты:
в иностранной валюте;
с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (код лицевого счета «71»);
при формировании заявки без использования ЕИС закупок по рекомендации от техподдержки этой системы.
Заявки по-прежнему составляют вне ЕИС закупок при оплате договоров по закону № 223-ФЗ и контрактов, не включаемых в названный реестр.
В этих случаях в графе «Примечание» платежного распоряжения надо приводить слова «Оплата по договору, заключенному в рамках закона № 223-ФЗ» либо основание, по которому контракт не внесен в реестр.
Полагаем, с 1 января 2024 года аналогичные требования должны будут соблюдать региональные и муниципальные учреждения, лицевые счета которых обслуживает Казначейство.
Источник: письмо Казначейства от 27.01.2023 № 07-04-05/14-1926