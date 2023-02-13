44-ФЗ

Зачем госучреждениям оплачивать через ЕИС закупок контракты, включаемые в реестр?

Казначейство указало: с 1 января 2023 года федеральные ПБС, бюджетные и автономные учреждения должны составлять заявки на кассовый расход в ЕИС закупок.

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Зачем госучреждениям оплачивать через ЕИС закупок контракты, включаемые в реестр?
Иллюстрация: gpointstudio/freepik

Речь идет об оплате контрактов, которые включают в реестр контрактов по закону № 44-ФЗ.

Зачем это нужно?

Если сформировать заявку в других системах, ее не примут.

Исключение – случаи оплаты:

  • в иностранной валюте;

  • с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (код лицевого счета «71»);

  • при формировании заявки без использования ЕИС закупок по рекомендации от техподдержки этой системы.

Заявки по-прежнему составляют вне ЕИС закупок при оплате договоров по закону № 223-ФЗ и контрактов, не включаемых в названный реестр.

В этих случаях в графе «Примечание» платежного распоряжения надо приводить слова «Оплата по договору, заключенному в рамках закона № 223-ФЗ» либо основание, по которому контракт не внесен в реестр.

Полагаем, с 1 января 2024 года аналогичные требования должны будут соблюдать региональные и муниципальные учреждения, лицевые счета которых обслуживает Казначейство.

Источник: письмо Казначейства от 27.01.2023 № 07-04-05/14-1926

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Рубрика:
44-ФЗ
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