Как восстановить входной НДС с недвижимости. Старая ошибка в кодексе

Первое правило для восстановления налога

В статье 171.1 НК установлен особый порядок восстановления сумм НДС, ранее принятых к вычету по недвижимому имуществу.

Это надо сделать в случае дальнейшего использования объектов для операций, не облагаемых НДС (п. 3 ст. 171.1 НК).

Это требование не распространяется на объекты основных средств, которые полностью амортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у такой компании прошло не менее 15 лет.

Второе правило для восстановления налога

С другой стороны, в силу пункта 4 статьи 171.1 НК компании обязаны отражать восстановленную сумму налога в налоговой декларации, которую представляют налоговикам по месту учета за последний налоговый период каждого календарного года из 10 лет. И это надо делать, начиная с года, в котором наступил момент, указанный в пункте 4 статьи 259 НК.

А что это за момент? Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством России, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации.

Что это значит

Иначе говоря, получается, что восстановить НДС можно только в течение 10 лет после того, как объект будет введен в эксплуатацию? Именно так! И чиновники тоже с этим согласны (письма Минфина от 29.12.2022 № 03-07-10/129564, от 13.01.2021 № 03-07-10/723, от 12.12.2018 № 03-07-11/90142).

Таким образом, если на дату перехода компании с общей системы на УСН она эксплуатирует объекты недвижимости, с момента ввода которых в эксплуатацию у такой компании прошло более десяти лет, то восстанавливать входной НДС не нужно.

Иначе говоря, правило НК про 15 лет – это пустой звук? Да, это пустой звук.

Самое смешное, что это противоречие было заложено еще в старой редакции пункта 6 статьи 171 НК. Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ этот пункт полностью перешел в статью 171.1 НК. И никто не озаботился, чтобы исправить противоречие.

Что еще важно знать

Положения статьи 171.1 НК - это специальная норма для восстановления НДС по основным средствам. Она имеет приоритет перед подпунктом 2 пункта 3 статьи 170 НК, в том числе и при переходе на УСН (постановления АС Московского округа от 12.08.2019 № Ф05-12181/2019, АС Северо-Западного округа от 13.10.2022 № Ф07-12301/2022).

Это значит, что компании при переходе на УСН вправе восстановить НДС по недвижимости не единовременно, а в размере 1/10 от суммы налога, исчисленного с остаточной стоимости объекта.

Ведь положения пунктов 1 и 2 статьи 171.1 НК устанавливают особый порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету по недвижимости, учитываемой как объекты основных средств. Никаких исключений в отношении лиц, перешедших с общей системы на УСН, в статье 171.1 НК нет.