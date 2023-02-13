НДФЛ для удаленщиков-нерезидентов – 30%? Нет, не верно. НДФЛ нет

Примечание редакции: делимся с вами любопытным рассуждением автора с известного айти-портала Habr.com. Коллеги-профессионалы, все ли так радужно, как пишет автор?

Казалось бы, 2022 год уже закончился и было довольно много времени, чтобы разобраться во всём, однако до сих пор даже тут на Хабре нередко можно встретить сообщения о том, что когда по прошествии 183 дней налоговый статус удаленщика за границей изменится на «нерезидента», то он (либо его работодатель) автоматически во всех случаях будет обязан платить НДФЛ по ставке 30% вместо 13%.

Сегодня мы вместе разберемся в российском налоговом законодательстве и официальных разъяснениях соответствующих госорганов, чтобы понять, что это неправда, и при соблюдении пары простых условий налоговая ставка для нерезидентов-удаленщиков будет не 30%, не 13%, а вообше никакой, даже если они продолжают работать на российского работодателя.

Итак, поехали.

Допустим, вы уже пол года живете в другой стране, и по мнению вашего работодателя или вашей налоговой инспекции, у вас изменился налоговый статус и теперь вы стали налоговым нерезидентом РФ. Если заглянуть в статью 224 НК, то там прямо сказано, то для налоговых резидентов ставка НДФЛ будет 13%, а для нерезидентов – 30%. Казалось бы, дело закрыто, да? А, нет.

Заглянем в статью 207 НК:

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе – налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Обратите внимание на выделенное жирным шрифтом. Плательщиками НДФЛ являются только те физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, кто получает доходы от источников в РФ.

Читатель, наверняка, возразит и скажет, что этот пункт действует для тех, кто за границей работает на иностранного работодателя – а если ты работаешь на чисто российскую компанию, и у тебя заключен трудовой договор с офисом в условной Москве – то это очевидно будут «доходы от источников в РФ», да?

А вот и нет! Давайте уточним, что же такое «доходы от источников внутри РФ», для этого в налоговом кодексе есть статья 208, которая так и называется: «Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации».

И вот что там говорится подпункте 6 пункта 3:

3. Для целей настоящей главы к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся: ... 6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации.

Что это значит человеческим языком: является ли доход «от источника внутри РФ» или не является, определяется не тем, где зарегистрирована компания, которая платит вам зарплату, не тем, со счета в какой стране и на счет в какой стране вы эту зарплату получаете, а физическим нахождением работника внутри границ РФ или за их пределами в то время, когда он выполняет эту работу.

Таким образом, даже если вы работаете на российскую компанию, имеете контракт с российской компанией, получаете деньги с российского счета на свой российский счет, но при этом находитесь в другой стране – тогда, будучи налоговым нерезидентом, вы не обязаны платить НДФЛ на такой доход. Отсюда и получаем ставку не 30%, не 13%, а вообще никакого НДФЛ.

Итак, это было то, к чему мы пришли путем анализа законодательства. Теперь же давайте посмотрим, что об этом думают ФНС и Минфин РФ. А они, в свою очередь, прямым текстом говорят ровно то же самое.

Позиция Минфина по данному вопросу обозначена в письме № 03-04-06/27827 от 14.04.2021. На вопрос «Об НДФЛ и страховых взносах с выплат дистанционным работникам – гражданам РФ, выполняющим трудовые обязанности за пределами РФ» Минфин говорит:

В случае если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации по такому договору согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации. ... Вышеупомянутые доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Кодекса, полученные от источников за пределами Российской Федерации, с учетом положений статьи 209 Кодекса не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.

Позиция ФНС изложена в Письме ФНС от 15.07.2021 № БС-4-11/9947@. ФНС задали вопрос про «обложение налогом на доходы физических лиц доходов физического лица, полученного от российской организации по трудовому договору о дистанционной работе за пределами Российской Федерации», то есть именно наш случай. ФНС достаточно развернуто отвечает на этот вопрос, и вывод в итоге тот же самый:

Подпунктом 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса определено, что вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации для целей налогообложения относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации. В этой связи если трудовым договором предусмотрено рабочее место работника в иностранном государстве, то вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации по такому договору, на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса, относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации. Таким образом, доходы от источников за пределами Российской Федерации, полученные работником, не признаваемым налоговым резидентом Российской Федерации, не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

Обратите внимание, важная деталь – и ФНС, и Минфин оговаривают, что для того, чтобы считать работу выполняемой за пределами РФ, необходимо, чтобы в трудовом договоре с сотрудником (или в допсоглашении к нему) было явно указано про удаленную работу и нахождение в иностранном государстве.

Поэтому если вы уехали, работаете удаленно, и у вас скоро наступит налоговое нерезидентство – самое время обсудить с HR и бухгалтерией заключение допсоглашения, чтобы оформить всё как полагается и не переплачивать лишние налоги стране, в которой вы уже не живете.

Обратите внимание, от уплаты налогов в стране вашего нового резидентства это не освобождает, но это уже совсем другая история.

И бонусом, пройдемся еще по теме, которой тоже пугают уехавших релокантов: налоги от продажи недвижимости в РФ и валютное законодательство. Многие знают, например, о том, что для нерезидентов действуют повышенные ставки при продаже жилья в РФ. Однако не многие знают, что с 2019 стали действовать поправки в статьи закона (п. 17.1, ст. 217 НК и п.1, ст.217.1 НК), согласно которым налоговые нерезиденты РФ освобождаются от уплаты налога НДФЛ при продаже недвижимости, если они владели ей дольше установленного срока.

Для купленных квартир (если это не единственное жилье) этот срок владения составляет пять лет, для всех остальных (унаследованных, подаренных, и т. п.) – три года.

Теперь про валютное законодательство. Во-первых, не надо путать, валютное и налоговое резидентство – это совершенно разные и независимые вещи. Даже не будучи налоговым резидентом, но оставаясь гражданином РФ, вы в большинстве случаев будете считаться валютным резидентом РФ, даже если живете за бугром уже очень долго.

Для валютных резидентов, например, предусмотрена обязанность уведомлять российскую ФНС об открытии счетов в иностранных банках, регулярно подавать отчеты о движении средств по ним, и плюс к этому, запрещены и караются штрафами многие валютные операции.

Но... В ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» есть прекрасная часть 8, которая говорит:

Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, осуществления переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, а также представления отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, установленные настоящей статьей, не применяются к ... физическим лицам-резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам-резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде.

То есть, несмотря на то, что валютное и налоговое резидентство – вещи совершенно разные и не связанные, для обязательств и ограничений, связанных с валютными операциями применяется то же самое правило 183 дней. Если ваш срок пребывания за границей составит более 183 дней в году, то уведомлять ФНС об открытии иностранных счетов и движении средств по ним вы не обязаны, и точно так же на вас перестает действовать ряд ограничений по валютным операциям.

На этом все. Как я уже сказал, если вы уехали, работаете удаленно, и у вас скоро наступит налоговое нерезидентство – самое время обсудить с HR и бухгалтерией заключение допсоглашения, чтобы оформить всё как полагается и не переплачивать лишние налоги в стране, где вы больше не живете.

Если вы хотите продать недвижимость в РФ, которой давно владеете, проверьте, сколько точно вы уже ей владеете, и продавайте спокойно. Если вы открываете новый счет за границей, и ваш срок пребывания там составит более 183 дней году – не спешите уведомлять о нем российскую налоговую.

Если у вас есть знакомые, которые уехали в другие страны и продолжают работать на российские компании – поделитесь с ними всей этой информацией, она для них может оказаться очень полезной.