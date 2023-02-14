Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно

Разбираемся, как вернуть деньги за страховку при досрочном погашении кредита и когда сделать это не удастся.

Зачем нужна страховка при оформлении кредита

Главный аргумент в пользу страхового полиса: если что-то случится с заемщиком, наследникам не придется расплачиваться по его долгам, потому что заплатит страховая. Второй аргумент: ставка по кредиту со страховкой, скорее всего, будет ниже, чем без полиса. Третий: при досрочном погашении часть денег теперь точно можно вернуть.

Однако в последнем пункте есть один нюанс: сумма к возврату рассчитывается пропорционально неиспользованному периоду и возвращается, только если кредитный договор заключен после 1 сентября 2020 года.

Также важно учитывать, что из положенной к возврату суммы страховая компания все равно вычтет процент (расход на ведение дела — РВД). Его размер прописывается в договоре страхования.

Большую часть РВД составляет комиссия банка, который продает страховку вместе с кредитом. Она может достигать до 70% от всей стоимости полиса.

«Проблемы с возвратом денег за страховку у пользователя Народного рейтинга возникли потому, что кредит был оформлен раньше 1 сентября 2020 года, поэтому у страховой компании были основания для отказа в возврате денежных средств. Однако, даже если бы он был оформлен после этой даты, страховая вычла бы из возвращаемой суммы процент, равный сумме расходов на ведение дела», — комментирует product owner страховых продуктов Банки.ру Юлия Корнеева.

Реально ли вернуть деньги за страховку при досрочном погашении кредита

До 2020 года страховщики были обязаны вернуть часть денег только в случае, если такая возможность была прописана в договоре страхования.

В 2020 году заработали поправки к закону «О потребительском кредите», согласно которым любой клиент может получить возврат части уплаченной за страховку суммы при досрочном погашении кредита.

После этого у заемщиков-страхователей возникла еще одна проблема: при получении кредита с клиентом заключался страховой договор, покрывающий несколько рисков, или несколько договоров по каждому риску по отдельности.

При последующем досрочном погашении кредита страховые возвращали клиенту только часть страховой премии — по тому риску, который, по их мнению, служит целям обеспечения исполнения обязательствпо договору потребительского кредита. В возврате премии по остальным рискам страховщики отказывали.

Из-за этого в июле 2021 года Банк России выпустил разъяснение для всех страховых компаний (информационное письмо от 13 июля 2021 года № ИН-06-59/50), в котором четко прописано, что страховщик обязан вернуть сумму, строго пропорциональную времени, которое осталось до конца действия полиса, причем по всем включенным в договор рискам.

Деньги за какие страховые полисы можно вернуть

Правило возврата части денег за страховку распространяется на все виды потребительских кредитов, включая займы на бытовую технику и электронику, на автокредиты и на ипотеку.

Стоит обратить внимание на то, что при кредитном страховании в автосалоне могут быть два разных договора — страхование залога (автомобиля) и жизни заемщика.

При ипотечном страховании может действовать три вида страховок: страхование залога (квартиры или дома), жизни заемщика и титула (права собственности) — или же они могут быть увязаны одним договором.

При досрочном погашении кредита заемщик имеет право расторгнуть любой из договоров страхования по любому риску и получить возврат части премии, пропорциональной оставшемуся сроку действия договора.

Как вернуть деньги за страховку при погашении кредита

Чтобы вернуть деньги за страховку при погашении кредита, нужно обратиться в страховую компанию в течение семи дней с момента полного возврата долга.

Предварительно необходимо получить справку из банка о том, что кредит погашен полностью и счет закрыт.

В заявлении на возврат необходимо указать номер счета и банковские реквизиты для перечисления средств. Также зачастую необходимо предъявить копию кредитного договора.

Сколько денег можно вернуть

Итоговая сумма, которую можно вернуть за полис, рассчитывается пропорционально неиспользованному периоду.

Если, например, полис стоит 1 000 руб. в год, кредит берется на 5 лет, стоимость страховки включается в тело кредита, затем задолженность погашается за три года — клиент может потребовать возвращения 2 000 руб. за неиспользованный период.

Однако из этой суммы страховая компания вычтет упомянутый выше процент расхода на ведение дела, прописанный в условиях договора страхования. Он может достигать60–70% от положенной к возврату суммы, поэтому всегда важно оценить целесообразность возврата средств.

«Ведь закрывать договор страхования — это право, а не обязанность. Иногда имеет смысл не получать оставшиеся небольшие деньги за полис, а сохранить страховую защиту до конца действия договора. Правда, нужно обратить внимание на условия договора страхования — действует ли страховка после закрытия кредитного счета. В некоторых случаях страховая защита прекращается после выплаты кредита», — уточняет Юлия Корнеева.

Можно ли вернуть деньги за коллективную страховку

Подключение заемщика к коллективному договору страхования — распространенная практика у банков и страховщиков. При таком формате возврат страховой премии до определенного момента был невозможен.

Однако этот вопрос был решен еще в декабре 2019 года, когда заработали поправки в закон о потребительском кредите.

Они дали заемщику право на возврат платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору (банку) при заключении кредитного договора.

Причем это правило распространяется как на период охлаждения (14 дней с момента покупки полиса, в течение которых можно просто вернуть страховку и получить назад все деньги за вычетом платы за дни, когда страховка действовала), так и на случаи досрочного погашения кредита.

Вернут ли часть страховой премии, если был страховой случай

Обязанность компании вернуть деньги за страховку при досрочном закрытии кредита не распространяется на ситуации, когда в период действия полиса наступил страховой случай.

Например, если сломать ногу или руку и получить выплату по риску наступления несчастного случая, то ни о каком возврате части премии при досрочном завершении действия кредитного договора речь не идет. Страховка сработала.

Что делать, если страховая отказывается от возврата денег

Если страховая компания отказывается от возврата денег, при этом кредитный договор был заключен после 1 сентября 2020 года и страховой случай не наступал, нужно:

запросить у страховщика письменное обоснование отказа ;

если причины окажутся необоснованными, обратиться с жалобой к финансовому уполномоченному или в ЦБ.

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Памятка: как вернуть деньги за страховку при досрочном погашении кредита

Итак, если вы выплатили кредит досрочно и хотите разорвать заключенный для получения кредита договор страхования, вам нужно: