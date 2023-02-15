Самозанятые

Как понять, что самозанятость вам подходит? Чек-лист

Компании любят сотрудничать с самозанятыми: не надо платить налоги. А вот выгодно ли людям оформлять СМЗ? Давайте разберемся.

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Как понять, что самозанятость вам подходит? Чек-лист
Иллюстрация: Joice Rivas/pexels

А вот и основные критерии, по которым вы сможете понять, что самозанятость вам подходит.

  • Вы работаете на себя и получаете выручку менее 2,4 млн рублей в год. Это 200 тыс. в мес, но лимита по месяцам нет, только по году общий.

Это именно прибыль, а не чистая прибыль – без учета расходов.

  • Вам не нужны лицензии или какие-то инструменты работы, доступные только ИП и юрлицам.

  • Вы работаете с несколькими работодателями в проектном или постоянном режиме. Устраивает, что может в любое время порвать отношения с заказчиком или взять другого.

  • Вы не часто болеете, оплачиваемый больничный не особенно критичен. Или у вас есть официальная работа, а самозанятость – это подработка. Социальные гарантии типа отпуска, больничного представляются по основному месту работы.

  • Вы хотите сдать квартиру и оформить все официально, платить налоги. Самозанятость тут – самый экономичный вариант.

  • Вы работаете как ИП без сотрудников, доход небольшой, в пределах лимита в 2,4 млн. руб. в год. Можно стать самозанятым – там не надо оплачивать социальные взносы в обязательном порядке, вести отчетность, да и вообще хлопот меньше и все более легко и удобно.

  • Вам на данный момент заинтересовала конкретная работа, а там предлагают лишь самозанятость. Если нет других подходящих вакансий, то можно попробовать, а вот когда варианты есть – уже можно повыбирать по всем условиям.

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