Как понять, что самозанятость вам подходит? Чек-лист

А вот и основные критерии, по которым вы сможете понять, что самозанятость вам подходит.
Вы работаете на себя и получаете выручку менее 2,4 млн рублей в год. Это 200 тыс. в мес, но лимита по месяцам нет, только по году общий.
Это именно прибыль, а не чистая прибыль – без учета расходов.
Вам не нужны лицензии или какие-то инструменты работы, доступные только ИП и юрлицам.
Вы работаете с несколькими работодателями в проектном или постоянном режиме. Устраивает, что может в любое время порвать отношения с заказчиком или взять другого.
Вы не часто болеете, оплачиваемый больничный не особенно критичен. Или у вас есть официальная работа, а самозанятость – это подработка. Социальные гарантии типа отпуска, больничного представляются по основному месту работы.
Вы хотите сдать квартиру и оформить все официально, платить налоги. Самозанятость тут – самый экономичный вариант.
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Вы работаете как ИП без сотрудников, доход небольшой, в пределах лимита в 2,4 млн. руб. в год. Можно стать самозанятым – там не надо оплачивать социальные взносы в обязательном порядке, вести отчетность, да и вообще хлопот меньше и все более легко и удобно.
Вам на данный момент заинтересовала конкретная работа, а там предлагают лишь самозанятость. Если нет других подходящих вакансий, то можно попробовать, а вот когда варианты есть – уже можно повыбирать по всем условиям.