Персональные данные в 2023 году: на что обратить внимание физлицам

Какой новый закон появился в 2023 году

Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ изменил правила работы с персональными данными.

Основные его положения заработали с 1 сентября 2022 года.

Что этот закон меняет

Новых требований много, мы остановимся на самых важных.

Во-первых, теперь правила работы с персональными данными должны соблюдать иностранные операторы ПД.

Операторы персональных данных – это государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки этих данных.

Далее: согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным, а также предметным и однозначным.

Биометрические персональные данные – это особая категория персональных данных. Человек должен сообщить такие данные о себе только в случаях, которые перечислены в ч. 2 ст. 11 Закона 266-ФЗ. Во всех остальных ситуациях предоставление биометрических данных не может быть обязательным.

Дальше: оператор ПД по-новому взаимодействует с человеком, чьи персональные данные обрабатывает. Например, теперь действует запрет отказывать в обслуживании человеку, который не хочет сообщать свои биометрические данные.

Что должен делать оператор ПД

По новому закону в числе обязанностей оператора персональных данных:

заранее сообщать человеку, чьи ПД он получил не от него самого, среди прочей информации перечень персональных данных, которые оператор будет обрабатывать (ч. 3 ст. 18 Закона),

предоставлять человеку информацию о способах выполнения оператором обязанностей, которые предусмотрены Законом (ч. 7 ст. 14 Закона);

прекратить обработку ПД человека, который потребовал этого, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения обращения (ч. 5.1 ст. 21 Закона).

Этот срок можно продлить, но не больше чем на 5 рабочих дней, заранее уведомив человеку.

Но прекращать обработку ПД надо не всегда. Исключения такие:

оператор обрабатывает ПД не по согласию человека, а по другим основаниям (например, когда обработка нужна для исполнения судебного акта),

оператор законно обрабатывает биометрические ПД,

оператор законно обрабатывает специальные категории ПД (которые касаются расовой, национальной принадлежности гражданина, политических взглядов, состояния здоровья и т.п.)

Что с доступом человека к своим ПД: новые сроки

Челочек, чьи персональные данные обрабатывает оператор, имеет право на доступ к ним. В частности, он может рассчитывать на получение следующих сведений:

подтверждение факта обработки его данных оператором;

правовые основания и цели обработки;

подробная информация об операторе;

сами обрабатываемые ПД;

источник их получения, сроки обработки.

Получить всю эту информацию может сам человек или его представитель. Для этого надо обратиться к оператору с обращением или запросом (ст. 14 Закона).

С 1 сентября 2022 года действуют новые нормы о сроках доступа человека к своим ПД. Оператору дается всего 10 рабочих дней, чтобы успеть предоставить запрошенную информацию. Этот срок можно увеличить, но не больше чем на 5 рабочих дней, по решению самого оператора. Тогда человека надо уведомить об этом и указать причины, по которым срок ответа продлевается.

Важно! Требуемые сведения оператор направляет человеку или его представителю в той же форме, в какой тот направил обращение или запрос. Правда, заявитель может указать в них другие предпочтительные варианты получения информации.