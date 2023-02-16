Указывайте в извещении о закупке точное место поставки. Только города недостаточно

Разобраться помогла эксперт ЭИС «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» Ольга Никитина.

Как следует из п. 6 ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ, в составе информации о закупаемом товаре заказчик обязан указать в извещении о закупке место поставки.

Анализ правоприменительной практики показывает, что указание в качестве места поставки просто города или субъекта РФ, в рамках которых будет осуществляться поставка по заявкам, обычно признается неправомерным.

Например, в проекте контракта имелась следующая формулировка: «место доставки товара – Московская область, точный адрес поставки указывается в заявке заказчика».

Антимонопольный орган пришел к выводу, что действия заказчика противоречат требованиям ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ, поскольку в проекте контракта и техническом задании не регламентирован порядок направления заявок, не указан точный адрес поставки товара, что вводит участников закупки в заблуждение (решение Московского областного УФАС от 23.08.2022 по делу № 050/06/105-30592/2022, изв. № 0348200020822000075).

Аналогичные выводы можно найти в решении Санкт-Петербургского УФАС от 28.11.2018 по делу № 44-5241/18 (изв. № 0172200001418000159).

Но если в проекте контракта будут перечислены все возможные адреса поставки с условием о том, что для каждой отдельной поставки адрес будет определен в заявке заказчика, то есть шанс, что комиссия УФАС не сочтет это нарушением.

Например, заказчик пояснил, что при формировании извещения об электронном аукционе в ЕИС есть только одно поле для ввода адреса, при этом в качестве места поставки автоматически указывается юридический адрес учреждения-заказчика.

Однако наряду с этим заказчик указал в извещении, что условия исполнения контракта определены в проекте контракта и техническом задании, а в последнем содержались адреса структурных подразделений учреждения-заказчику, куда должны поставляться товары.

Также техническим заданием предусматривалось, что поставка товара заказчику осуществляется частями (партиями) по заявкам заказчика, в которых указываются наименование товара, количество (объема партии) и адрес доставки.

Антимонопольный орган посчитал, что противоречий в указании места поставки товара не имеется (решение Московского УФАС от 09.06.2018 по делу № 2-57-7259/77-18, изв. 0373200041118000397).