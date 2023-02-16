Подраздел 1.3 формы ЕФС-1: все подробности о заполнении новой формы отчетности

Разберемся, кто и когда должен сдавать эту часть формы, а также посмотрим, как настроить в 1С ее заполнение.

Кто сдает и для чего

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 обязаны заполнять государственные (муниципальные) организации, осуществляющие определенные виды деятельности.

«Счастливчиками» оказались учреждения образования, науки и здравоохранения, организации, оказывающие социальные услуги, а также те, которые связаны с искусством, культурой и кинематографией.

Более подробно ознакомиться с ОКВЭДами, попадающими под сдачу подраздела 1.3 формы, можно в приказе Минтруда 507н.

Представление в СФР данного отчета предназначено для мониторинга оплаты труда работников вышеперечисленных сфер деятельности: по заполненным данным можно будет проанализировать уровни окладов, характер, размеры и направленность иных компенсационных и стимулирующих выплат, их специфику, а также особенные отраслевые условия труда каждого сотрудника.

Срок сдачи

Сведения подраздела 1.3 формы ЕФС-1 предоставляются в территориальный орган СФР не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

В законе о персонифицированном учете 27-ФЗ информации о переносе срока представления отчета в случае выпадения его на выходной или праздничный день не предусмотрено. Но в разъяснительном письме о порядке сдачи формы СЗВ-М в 2016 году ПФР уточнял, что при совпадении даты сдачи с выходным днем, срок переносится на первый рабочий день (по аналогии с другими отчетами).

Таким образом, можно предполагать, что эта позиция ПФР в составе СФР является актуальной, а значит впервые сдать сведения подраздела 1.3 необходимо до 27 февраля 2023 года, в связи с чередой выходных дней, посвященных Дню защитника Отечества.

Как заполнить

Программисты 1С до сих пор обновляют релизы своих зарплатных программ, с целью наладить автозаполнение подраздела 1.3 формы ЕФС-1, но пока зачастую даже специалисты информационного сопровождения этого программного комплекса не могут ответить на вопросы и просьбы о помощи бюджетных бухгалтеров по его заполнению.

Для того, чтобы сдать данную форму необходимо будет заполнить титульный лист (сведения об организации-страхователе), подраздел 1.1 с ФИО сотрудника, датой рождения и его СНИЛС и сам подраздел 1.3.

По каждому сотруднику отчет выглядит следующим образом (Рис.1):

Рис. 1

В части, не касающейся выплат, 1С собирает данные по результатам работы сотрудника за прошедший месяц.

Поле OID заполняется только медицинскими организациями.

Единственной сложностью в этой части формы могут стать поля «Код наименования должности (профессии)» и «Код профессиональной квалификационной группы».

Данные поля могут не заполняться в 1С автоматически, но эти нюансы можно исправить самостоятельно, зайдя в настройки должностей вашей организации и проставив там соответствующие коды из справочника (как показано на Рис.2).

Список этих кодов раскроется при нажатии курсором в соответствующее поле (Рис.3).

Рис. 2

Рис. 3

Теперь разберемся с выплатами.

Многие учреждения столкнулись с тем, что начисленные выплаты не попадают в данный отчет и в настройках начислений нет поля, где можно было бы проставить нужные для ЕФС-1 коды.

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо зайти в раздел «Настройки» зарплатной программы 1С, далее открыть вкладку «Особенности государственного учреждения» (Рис. 4), поставить соответствующий флажок (в зависимости от вида деятельности организации: образовательная, медицинская и т.д.) и сохранить изменения.

Рис. 4

Теперь в каждом начислении (Рис. 5), которое используется для оплаты труда сотрудников, появится окошко, куда необходимо ввести соответствующий код выплаты из справочника, открывающегося при нажатии в поле «Сведения о заработной плате» подраздела 1.3 (Рис. 6).

Рис. 5

Рис. 6

После проведения данных манипуляций в 1С «Зарплата и Кадры», сведения в подразделе 1.3 формы ЕФС-1 будут ежемесячно формироваться корректно при нажатии кнопки «Заполнить».

Останется только подписать отчет ЭЦП и отправить в СФР посредством помощников сдачи электронной отчетности.