Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году

Изменения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности учреждений всех типов происходят каждый год: некоторые изменения вступают в силу с 1 января, другие – в течение года.
В 2023 году такие изменения существенно не повлияют на бухучет «обычных» учреждений муниципального и регионального уровня (школы, больницы, дома культуры и т.п.). Наибольшие коррективы придется внести в порядок ведения учета финансовым службам органов власти всех уровней, отдельным учреждениям науки и высшего образования. Все такие изменения главбуху нужно отразить в учетной политике на 2023 год.
Налоговые измененияВ 2023 году перевернулся система оплаты налогов. Фактически с ног на голову. Бюджетные учреждения тоже платят налоги и взносы, поэтому им нужно быть в курсе тех изменений, которые коснулись фактически всех налогоплательщиков.
Единый налоговый платеж и ЕНСС 1 января 2023 году почти все налоги, взносы и сборы уплачиваются на ЕНС – единый налоговый счет.
Чтобы перевести платеж в бюджет, теперь не нужно заполнять отдельные платежки по налогам, достаточно заплатить ЕНП – единый налоговый платеж.
- НДФЛ по патенту для иностранцев (НДФЛ с заработной платы, которую получают иностранцы, переводят в составе ЕНП!);
- госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный документ;
- утилизационный сбор.
Пока можно также отдельными платежками перечислять налог самозанятых (НПД), сборы за пользование объектами животного мира и водных ресурсов.
Сроки уплаты налогов тоже изменились. Теперь для большинства платежей это 28 число соответствующего месяца.
Единый тариф страховых взносовЕсли раньше взносы уплачивались по трем разным КБК – на обязательное пенсионное страхование, на медицинское страхование и на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то в 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Платить соответственно нужно тоже один единый взнос.
Все дело в том, что Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования объединились в СФР (Социальный фонд России). При этом взносы на травматизм уплачиваются отдельно – они в единый тариф не вошли.
Обратите внимание, что единый тариф распространяется не только на штатных сотрудников. но и на тех, кто работает по гражданско-правовым договорам.
Новый МРОТМРОТ в 2023 году – 16 242 рубля.
Работодатель (в том числе в бюджетном учреждении) не вправе платить заработную плату сотрудникам менее МРОТ.
При этом, если в регионе установлены районный коэффициент и / или северная надбавка, то они «накручиваются» на МРОТ сверху. В регионе также может существовать соглашение, в котором прописан размер минимальной заработной платы выше федерального уровня – тогда приоритет у регионального соглашения.
Договор ГПХ и больничныеИзменились правила подсчета стажа при выплате больничных (см. Постановлению Правительства от 15.12.2022 № 2310, приказ Минтруда от 09.09.2020 № 585н).
Время работы по договорам подряда, оказания услуги другим договорам ГПХ можно включить в стаж для выплат пособий.
Работу по каким договорам можно учесть:
- договоры ГПХ на работы и услуги (исключение – договоры с самозанятыми);
- договоры авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
- издательский лицензионный договор;
- лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства (кроме плательщиков НПД).
Если за работника никаких взносов в прошлом году не платили, то права на получение пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году у него нет.
НДФЛСущественно изменился порядок уплаты налога в 2023 году.
Налог теперь нужно удерживать с аванса, а вот перечислять НДФЛ нужно не позднее 28 числа следующего месяца, причем по особым правилам:
- Нужно учитывать налог, удержанный с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца – именно его перечисляем не позднее 28 числа текущего месяца.
- В январе НДФЛ, удержанный с 1 января по 22 января надо заплатить не позднее 28 января.
- В декабре НДФЛ за период с 23 декабря по 31 декабря надо заплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года.
Новые федеральные стандарты бухучетаНе только бухгалтера коммерческого сектора сетуют на сложности по работе с ФСБУ. Бюджетники тоже применяют особые стандарты. С 1 января 2023 года бухгалтеру бюджетного учреждения нужно применять два новых федеральных стандарта бухгалтерского учета госфинансов.
Один из них применяет только Федеральное казначейство (стандарт утв. приказом Минфина от 13.10.2021 г. № 152н).
Другой распространяется на органы исполнительной власти, уполномоченные на управление и распоряжение имуществом, составляющим казну публично-правового образования. «Государственная (муниципальная) казна» (утв. приказом Минфина от 15.06.2021 № 84н)
Изменения в Инструкции № 33н и 191н
- приказом от 09.12.2022 № 186н в Инструкцию по бюджетной отчетности (утв. приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н), который зарегистрирован в Минюсте 08.02.2023 № 72289;
- приказом от 01.12.2022 № 183н в Инструкцию по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений (утв. приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н), который зарегистрирован в Минюсте 13.02.2023 № 72342.
Приказами уточнен порядок заполнения разделов «Нефинансовые активы» и «Обязательства» балансов ф. 0503130 и ф. 0503730, а также правила формирования справок о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503373 и ф. 0503773).
Кроме того, в связи с применением Стандарта «Биологические активы» (утв. приказом Минфина от 16.12.2020 № 310н) скорректированы некоторые отчетные формы, например, в Отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) расходы на оплату биологических активов (показатель по КОСГУ 360 «Увеличение стоимости биологических активов») нужно отражать по строке 3310 раздела 2 «Выбытия».
Также уточнено составление другим форм. Порядок применения Стандарта «Биологические активы» должен быть изложен в учетной политике учреждений науки и образования, использующих в своей деятельности такие активы.
Электронная первичкаС 1 января 2023 года все государственные и муниципальные учреждения при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета должны применять формы электронных документов, утвержденные приказами Минфина от 30.03.2015 № 52н и от 15.04.2021 № 61н. При этом учреждения могут применять и привычную «бумажную» первичку, утвержденную в составе приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н. Применение форм электронной первички необходимо закрепить в графике электронного документооборота (ЭДО) в составе учетной политики.
Еще несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:
- Название и номер путевого листа, информация о собственнике автомобиля теперь необязательные реквизиты. Зато нужно указывать серию, номер и дату водительского удостоверения.
- Добавился реквизит – лицо, оформившее путевой лист.
- Если автомобиль в аренде с экипажем, то путевой лист оформляет арендодатель.
- В данных о медосмотре необходимо указывать способ прохождения медосмотра (очно или дистанционно). Вносить отметки нужно по правилам, указанным в приказе Минтранса № 368.
Изменения в Инструкции № 157нМинфин приказом от 21.12.2022 № 192н внес изменения в Инструкцию № 157н по применению Единого плана счетов (утв. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н). Данный приказ возвращен Минфину без госрегистрации Минюстом (Письмо Минюста России № 01/10360-АБ от 31.01.2023). Не совсем понятно, что это означает, возможно поступят дополнительные разъяснения.
Согласно приказу часть изменений вступит в силу уже в 2023 году, а другие будут применяться по мере организационно-технической готовности учреждений, но не позднее 2026 и 2027 года. Большинство из вносимых изменений Минфин уже анонсировал в своих письмах в течение 2022 года. Точные сроки применения поправок можно будет узнать после официальной публикации данного приказа.
Согласно данному приказу Минфин предполагает дополнить Единый план счетов:
- счетом 20939 «Расчеты по доходам бюджета от возмещений государственным внебюджетным фондом расходов страхователя»;
- группой счетов для учета биологических активов по Стандарту «Биологические активы» (утв. приказом Минфина от 16.12.2020 № 310н);
- группой счетов для отражения операций по договору простого товарищества в соответствии со Стандартом «Совместная деятельность» (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 183н);
- счетами для учета обесценения нефинансовых активов, составляющих казну;
- счетами для учета расчетов по Единому налоговому платежу и Единому страховому тарифу, и др.
- установлена обязанность создания резерва предстоящих расходов и отложенных обязательств в том случае, если поступление товаров, работ, услуг и их приемка осуществляются в разные даты;
- выбытие имущества с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» в связи с его передачей в возмездное (безвозмездное) пользование должно осуществляется с одновременным отражением этих объектов на соответствующих балансовых счетах, а затем уже отражать передачу основных средств.
Утвержденные руководителем локальные нормативные акты подлежат обязательной регистрации с присвоением им порядкового номера и указанием даты введения в действие.
Изменения учетной политикиСогласно пункту 12 Федерального стандарта бухучета для госсектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н) учреждение вносит изменения в свою Учетную политику, в частности, в случае изменения законодательства РФ о бухучете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аналогичные указания есть и в Методических рекомендациях по применению Стандарта № 274н (письмо Минфина от 31.08.2018 № 02-06-07/62480). При этом Минфин указывает на необходимость сопоставимости показателей отчетности за разные периоды. Следовательно, вносимые в учетную политику изменения должны обеспечивать такую сопоставимость.
Внести изменения в Учетную политику можно изданием локального акта (например, приказа руководителя) с указанием новой редакции соответствующих пунктов или разделов Учетной политики.
Пунктом 30 статьи 9 Федерального закона от 21.112022 № 448-ФЗ федеральным АУ запрещено зачислять средства на банковские счета как средства субсидий на госзадание и на иные цели (КФО 4 и 5), так и собственные средства (КФО 2). В 2023 году все операции со средствами федеральных АУ осуществляются исключительно через лицевые счета, открытые в территориальных органах Казначейства. Для реализации этого требования нужно скорректировать применение в учете соответствующих балансовых счетов в составе Рабочего плана счетов.