Как перейти на авансы по фактической прибыли в 2023 году

Аванс по фактической прибыли – что это

Платить налог на прибыль нужно поэтапно: в течение года выплачивают авансовые платежи, а уже по окончании года при необходимости доплачивают налог на прибыль.

Есть несколько способов внесения авансов, а именно по итогам:

каждого квартала;

каждого квартала и ежемесячно в рамках этого квартала;

каждого месяца, исходя из фактически полученной прибыли.

Платят авансы все кроме таких бюджетных учреждений, как библиотеки, музеи, театры, концертные организации.

Уплата авансов по фактической прибыли имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы – суммы платежей полностью соответствуют реальным финансовым показателям компании. То есть в течение года не придется отвлекать денежные средства на уплату излишних сумм налога, как это зачастую происходит при уплате квартальных и ежемесячных авансов.

Минусы – необходимо ежемесячно заполнять декларацию и представлять ее в налоговую инспекцию (п. 2 ст. 285, п. 1 ст. 289 НК).

Кто может перейти на уплату авансов по фактической прибыли

Компания может перейти на уплату авансов по фактической прибыли, если она (пп. 2, 3 ст. 286 НК):

не относится к библиотекам, музеям, театрам, концертным организациям, которые являются бюджетными учреждениями; не имеет право на уплату только ежеквартальных авансовых платежей без внесения ежемесячных платежей.

В то же время, если фирма вносит только квартальные платежи, но по какой-то причине хочет перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли, она может это сделать (письмо Минфина от 03.03.2017 № 03-03-07/12170).

Как перейти на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли

При переходе на ежемесячные авансы по фактической прибыли ранее перечисленные авансы засчитают. О переходе нужно уведомить инспекцию по месту нахождения компании (месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика). Это можно сделать по рекомендованной форме уведомления, которая приведена в письме ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@.

Перейти на уплату авансовых платежей можно, начиная с нового года. Подать уведомление в налоговую следует до 31 декабря. Перейти в течение года могут только участники консолидированной группы налогоплательщиков согласно № 443-ФЗ от 21.11.2022.

Изменение порядка исчисления авансовых платежей необходимо отразить в учетной политике компании.

При переходе на новый порядок начиная с отчетного периода четырех месяцев, в декларации по налогу на прибыль организаций за I квартал надо проставить нули по строкам для ежемесячных авансовых платежей (на II квартал) подраздела 1.2 раздела 1, листа 02, приложений 5 и 6 к листу 02 (письмо ФНС от 19.04.2022 № СД-4-3/4747@).

Расчет авансовых платежей по фактической прибыли

Сумму ежемесячного авансового платежа по фактической прибыли, которую нужно уплатить в бюджет, рассчитывают в два этапа.

Сначала определяют общую сумму авансового платежа за отчетный период (месяц, два, три и так далее до окончания года) по формуле:

налоговая база х ставку налога.

Налоговая база в нашем случае – фактически полученная прибыль. Рассчитать ее нужно нарастающим итогом с начала года и до конца месяца, по итогам которого исчисляется платеж.

Если по итогам подсчета выяснится, что получен убыток, то налоговая база будет равна нулю (п. 8 ст. 274 НК). Следовательно, платеж также будет равен нулю.

Ежемесячный авансовый платеж зачисляется как в федеральный, так и в региональный бюджеты. Поэтому сумму необходимо рассчитать дважды: отдельно для федерального и регионального бюджетов. Для этого используют соответствующие налоговые ставки.

Напомним, что в 2023 общая ставка составляет 20%: 3% в федеральный бюджет и 17% – в региональный. Для некоторых доходов и отдельных категорий компаний установлены льготные ставки налога на прибыль.

Компании – плательщики торгового сбора могут уменьшить сумму платежа, исчисленного в бюджет субъекта РФ, на сумму фактически уплаченного сбора (п. 10 ст. 286 НК).

Затем общую сумму аванса нужно уменьшить на общую сумму авансового платежа, исчисленную за предыдущий отчетный период. При этом уменьшить платеж, который зачисляется в определенный бюджет, можно только на суммы авансов, которые ранее были начислены в этот же бюджет.

Получившаяся сумма и будет итоговым авансовым платежом, который нужно уплатить в бюджет не позднее 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом (п. 1 ст. 287 НК). Если 28 число выпадает на выходной (нерабочий) день, срок уплаты переносится на ближайший, следующий за ним рабочий день.

Пример

Компания «Альфа» по итогам января–февраля получила прибыль в размере 500 тыс. рублей. Налог на прибыль зачисляется следующим образом: в бюджет субъекта РФ зачисляется сумма налога, рассчитанная по ставке 17 процентов, а в федеральный бюджет – по ставке 3 процента.

Авансовый платеж за январь компания уплатила в следующем размере: в федеральный бюджет 9 тыс. рублей, в региональный – 51 тыс. рублей.

Общая сумма аванса в федеральный бюджет за два месяца (январь–февраль) составляет 500 тыс. x 3 % = 15 тыс. рублей.

Итоговая сумма авансового платежа к уплате в федеральный бюджет по итогам февраля:

15 тыс. – 9 тыс. = 6 тыс. рублей.

Авансовый платеж к уплате по итогам февраля в региональный бюджет: 500 тыс. x 17 % – 51 тыс. = 34 тыс. рублей.