Порядок предоставления служебного жилья для бюджетников в 2023 году

Для реализации своего права необходимо знать основные критерии, по которым жилое помещение выдается.

Кто из бюджетников имеет право на служебное жилье

Служебное жилье предоставляется сотрудникам, состоящим в трудовых отношениях с органами госвласти, местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в связи с прохождением службы, назначением на государственную должность или на выборную должность в органах власти (ст. 93 ЖК).

К примеру, граждане РФ, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах , вправе претендовать на проживание в служебном жилье.

Что учитывается при предоставлении жилплощади сотрудникам

Как правило, предоставляется служебное социальное жилье тем, кто в силу своих обязанностей должен неотрывно присутствовать в непосредственной близости от рабочего места.

Главное условие здесь – отсутствие жилых помещений в собственности или в пользовании работника по месту работы или прохождения службы. Главное, чтобы лицо, претендующее на служебное жилье для бюджетников, занимало государственную должность РФ или субъекта РФ либо выборную должность.

Как получить служебное жилье

Собственниками жилых помещений являются государственные или муниципальные органы власти. Предоставляются жилые помещения на основании их решений или решений уполномоченных ими лиц по договорам найма в зависимости от характера трудовых отношений работников с соответствующим органом власти или учреждением. Порядок предоставления жилья сотрудникам предусматривает локальный акт того или иного органа власти или учреждения в зависимости от того, где он работает или служит.

Обычно во внутренних регламентах предусмотрено специальное положение о служебном жилье, где приведены порядок и условия его предоставления.

В общем случае у сотрудника запрашивают следующие документы:

заявление о предоставлении жилого помещения;

копию трудовой книжки;

справку о составе семьи и о сроке заключения контракта (в случае прохождения гос. службы);

документы, подтверждающие семейное положение (документы о заключении или расторжении брака);

копию паспорта сотрудника и членов его семьи;

ходатайство от работодателя или вышестоящего должностного лица;

выписку из ЕГРН, подтверждающую отсутствие жилых помещений в собственности или в пользовании по месту работы или прохождения службы;

выписку из домовой книги;

копию финансового лицевого счета.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, и в зависимости от субъекта сотруднику требуется представить дополнительные документы для предоставления жилого помещения.

Положение, утвержденное ПП № 1128-ПП от 20.10.2009, раскрывает все нюансы того, как получить служебное жилье в Москве гражданам, состоящим в трудовых отношениях с органами государственной власти или замещающим должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы города Москвы. Документы следует предоставлять в оригинале либо надлежащим образом заверять их копии.

Так выглядит заявление:

Образец заявления взят с кадрового портала «КлубТК»

Для ответа на вопрос о том, как оформить служебное жилье, отметим, что документы необходимо подать в тот орган, который уполномочен рассматривать вопросы о предоставлении жилых помещений. В общем случае это органы государственной и муниципальной власти, в чьей собственности находятся помещения. В качестве органа, предоставляющего служебное жилье госслужащим, выступает жилищная комиссия.

После рассмотрения заявления принимается решение о предоставлении жилого помещения, которое оформляется приказом, протоколом или постановлением, после чего заключается договор найма. Передается находящееся служебное жилье в муниципальной собственности сотруднику (а теперь нанимателю) на основании акта приема-передачи.

Особо подчеркнем: так как договор найма заключается на период службы, он подлежит расторжению в случае прекращения трудовых отношений на государственной должности. Кроме того, использование жилого помещения не по назначению или бесхозяйственное обращение с ним тоже является основанием для выселения.

Принимается жилое помещение собственником обратно на основании акта приема-передачи и справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.