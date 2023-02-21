44-ФЗ

В какой форме направлять запрос поставщику при обосновании начальной цены контракта?

При осуществлении закупок заказчик должен направлять запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам идентичных товаров. Для обоснования НМЦК такие запросы должны быть направлены в письменной форме.

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В какой форме направлять запрос поставщику при обосновании начальной цены контракта?
Иллюстрация: freepik/freepik

Орган внутреннего финансового контроля отметил в акте допущенные заказчиком недостатки при обосновании НМЦК, выразившиеся в направлении запросов о предоставлении ценовой информации трем предполагаемым поставщикам в устной форме.

Но откуда следует, что заказчик обязан направлять такие запросы исключительно в письменной форме? И грозит ли заказчику какое-либо наказание за несоблюдение требований приказа Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567?

В статье отвечаем на вопрос и рассказываем для чего это нужно.

Действительно, приказ Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – «Методические рекомендации, приказ № 567) не прошел регистрацию в Минюсте и является, по сути, лишь рекомендациямидля помощи заказчикам.

Однако чаще всего суды никак не учитывают этот факт при принятии решений либо указывают, что обязанность направлять запросы поставщикам (подрядчикам, исполнителям) напрямую предусмотрена ч. 5 ст. 22 закона № 44-ФЗ.

В силу указанной нормы в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком могут использоваться:

  • общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг;

  • информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, идентичных (а при их отсутствии – однородных) планируемым к закупкам;

  • информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС.

Отсюда и вывод о необходимости направлять именно письменные запросы: если при проведении проверки заказчик не сможет предоставить копии направленных запросов (или иным образом подтвердить факт их направления), то у него не получится доказать, что он использовал для обоснования НМЦК именно информацию, полученную по запросу, как того требует закон.

И это расценивается как неисполнение требований ст. 22 закона № 44-ФЗ об обосновании НМЦК.

Приведем в качестве примера постановление Восьмого ААС от 05.07.2022 по делу № А46-1018/2022.

В данном случае из материалов дела следовало, что при осуществлении закупки у единственного поставщика заказчиком не направлялись запросы на представление коммерческих предложений поставщикам, которые осуществляют поставки идентичных товаров, работ, услуг.

Согласно позиции заказчика «Методические рекомендации», утв. приказом № 567, не зарегистрированы в Минюсте, не носят нормативного характера, являются исключительно рекомендациями и не обязательны к исполнению.

Правовая оценка суда: заказчик не учитывает, что не только «Методическими рекомендациями», но и ч. 5 ст. 22 законом № 44-ФЗ установлена необходимость полученияценовой информации по запросам у поставщиков, осуществляющих поставки идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров.

В нарушение указанных норм закона № 44-ФЗ заказчик не направлял запросы о представлении коммерческих предложений поставщикам, которые осуществляют поставки идентичных товаров.

Доводы заказчика о том, что в его адрес поступило четыре коммерческих предложения от различных поставщиков, суд признал несостоятельными, поскольку только один из этих поставщиков занимается поставками дезинфицирующих средств и антисептиков, которые являлись предметом спорного контракта.

Именно этому поставщику сотрудник заказчика направил запрос с просьбой предоставить три коммерческих предложения на поставку вышеуказанного товара, и именно от него получил коммерческие предложения от имени всех остальных фирм, хотя запросы в их адрес заказчиком не направлялись.

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