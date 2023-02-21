Отраслевой учет

Заявить об аккредитации в 2023 году можно по новым правилам

С середины февраля фирмы, желающие расширить сферу аккредитации, пройти сертификацию, изменить данные либо решившие прекратить деятельность, должны заполнить соответствующее заявление на измененном бланке. Кроме самой формы, Минэкономразвития отредактировало 5 приложений и критерии соответствия требованиям.

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Заявить об аккредитации в 2023 году можно по новым правилам
Иллюстрация: freepik/freepik

14 февраля 2023 года начнут действовать новые правила формирования заявок на аккредитацию.

Правки к приказу Минэкономразвития № 657 относятся ко всем действиям с лицензированием начиная от ее получения и заканчивая прекращением.

Обновленный порядок будет действовать до 1 марта 2028 года.

Правила подачи заявлений на аккредитацию в 2023 году

Власти подкорректировали сразу несколько бланков на действия с аккредитацией.

Каждый из них унифицирован в приложениях к приказу № 496 в виде заявления:

  • Приложение № 1 ─ на лицензирование в качестве сертифицирующего органа;

  • Приложение № 2 ─ о расширении сферы аккредитации;

  • Приложение № 4 ─ на уточнение компетентности аккредитованного учреждения;

  • Приложение № 5 ─ об изменениях в данных об аккредитованных организациях;

  • Приложение № 6 ─ об аннулировании аккредитации.

Отметим, до 1 марта 2023 года Минэкономразвития разрешает формировать отрасль аккредитации на бумаге. А в ведомство нужно отправить скан-копию в формате .pdf, дополнительно закодировав ее же в вид .xml. С 1 апреля придется указывать сферу сразу в электронном документе.

Согласно первому пункту изменений, бланки надо заполнять строго в электронном формате на Едином портале госуслуг. Соответственно, заявитель должен подписывать их УКЭП.

Дополнительные документы

Помимо самого запроса, госорганы требуют дополнительные документы.

Их перечень перечислен во втором приложении к приказу № 657. Однако список одинаков не для всех видов заявлений.

Например, к первым четырем нужно приложить:

  • копии документов, подтверждающих соответствие особым критериям;

  • анкета самообследования непосредственно заявителем;

  • при наличии ─ результаты регулярной и внеплановой проверки уполномоченным ведомством;

  • при наличии ─ разрешение уполномоченного госоргана на расширение сферы лицензии.

Но если организация решила прекратить деятельность, из-за чего планирует аннулировать действие аккредитации, то придется предоставить иные бумаги.

Так, лицензиат должен уведомить заказчиков о прекращении работы. А госорганам сообщить о прекращении работы в качестве аккредитованного лица.

Документы необходимо сформировать в виде скан-копий, подписать усиленной КЭП и отправить через ФГИС.

Причем одно заявление должно быть направлено на действие только с одной сферой аккредитации.

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