Что бухгалтеру на новых территориях РФ надо сдать до 27 февраля 2023 года

Что важно знать

В 2023 году НК применяется на территориях новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область. Они будут сдавать налоговую отчетность в ФНС впервые и для них всё в новинку.

ФЛП, которые перерегистрировались в ИП, и организации из новых субъектов могут не предоставлять отчетность в ФНС за 2022 год.

Для бухгалтеров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей мы запустили новый телеграм-чат. Участники сообщества помогут быстрее разобраться, как вести учет и платить налоги на новых территориях.

А между тем, все действующие формы расчетов и деклараций поменялись. Можно считать, что к новым правилам нужно приспосабливаться абсолютно всем налогоплательщикам.

Особенности заполнения и предоставления 6-НДФЛ за 2022 год

Это обязательная отчетность для организаций и предпринимателей, нотариусов и адвокатов, которые выплачивают доходы физическим лицам.

С 1 января 2016 года в п. 2 ст. 230 НК закреплена обязанность налоговых агентов подавать в налоговую, в частности, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом – 6-НДФЛ.

За 2022 год он представляется по форме, утвержденной приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ в редакции приказа от 27.09.2021 года № ЕД-7-11/845@.

Приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ в эту форму были внесены изменения, которые относятся к налоговым периодам, начиная с 1 января 2023, т.е. за 1 квартал отчитываемся на новом бланке.

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК, крайний срок представления годового расчета это 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 2023 году этот срок из-за праздничных нерабочих дней переносится на 27 февраля.

6-НДФЛ расчет состоит из 4 частей:

Титульный лист.

Раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента», в котором отражается налог удержанный за последние три месяца отчетного периода и срок его перечисления. В этом же разделе отражается сумма налога возвращенная за последние три месяца и дата его возврата.

Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ», в котором заполняются сведения о начисленных доходах, суммах вычета и НДФЛ за весь период с начала года.

Приложение 1 – справка о доходах и суммах налогов физических лиц. Данное приложение заполняется при предоставлении годового расчета.

Основы заполнения 6-НДФЛ для новичков

Расчет можно заполнить рукописным способом чернилами черного, синего или фиолетового цвета или с использованием соответствующего программного обеспечения в одном экземпляре. Не допускается двусторонняя печать расчета на бумажном носители и скрепление страниц, приводящее к порче бумажного носителя. Заполнение полей начинается слева направо, начиная с первого левого знакоместа, и осуществляется заглавными печатными буквами. Количество страниц не ограничено, при этом они должны быть пронумерованы по порядку. Все суммовые показатели расчета должны быть заполнены, если значение отсутствует, нужно указать ноль. Отчет заверяет руководитель организации или индивидуальный предприниматель, также его может заверить представитель по доверенности. Если отчет предоставляется в электронном виде, его нужно подписать усиленной квалифицированной ЭЦП.

Обращаем внимание, что по каждому ОКТМО нужно заполнять отдельный расчет 6-НДФЛ.

Например, если у организации есть обособленное подразделение в другом городе, нужно заполнить отдельный расчет по головной организации и расчет для обособленного подразделения.

Какие есть особенности с обособками

Также возможен переход на централизованную сдачу 6-НДФЛ за обособленное подразделение, которое расположено в одном муниципальном образовании.

Такой отчет можно подавать в налоговую по месту нахождения одного из этих подразделений. Если головной офис находится в том же муниципалитете, что и обособленное подразделение, то можно отправить 6-НДФЛ в налоговую по месту учета «головы».

Чтобы выбрать ответственное подразделение, нужно подать уведомление о выборе налоговой для уплаты НДФЛ. Для этого используется форма КНД 1150097, которая утверждена приказом ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.

Уведомление сдается только в одну инспекцию, на учете которой стоит ответственное обособленное подразделение, остальные налоговые инспекции будут уведомлены автоматически.

В данном случае на титульном листе формы 6-НФДЛ необходимо отразить КПП и ОКТМО того обособленного подразделения, которое выплачивало доход физлицам.

Титульный лист

Заполняется ИНН и КПП организации, либо ИНН организации и КПП его обособленного подразделения, также возможно ИНН и КПП организации по месту учета его ответственного лица.

Для годового отчета в поле код отчетного периода проставляется 34. Поле по месту нахождения учета заполняется код из списка, установленного в приложении 2 к порядку заполнения.

Например, 214 указывается в случае предоставления расчета по месту учета российской организации, 220 – по месту нахождения обособленного подразделения, 120 – по месту жительства ИП.

В поле код ОКТМО указывается код муниципального образования, на территории которого находится организация, обособленное подразделение, ответственное обособленное подразделение или место жительства ИП.

Как заполнить раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента»

В этом разделе отражаются сведения об удержанном за последние три месяца отчетного периода налоги, а также налоги, возвращенные в указанный период.

Если была выплата доходов, которые облагаются по разным ставкам, раздел заполняется для каждой из них по отдельности, поскольку для них предусмотрены разные КБК в поле 010.

Перечислим все обязательные для заполнения поля и попрощаемся, т.к. в 1 квартале 2023 они будут иметь другое назначение:

020 – указывается общая по всем физлицам сумма налога, удержанная за последние 3 месяца.

021 – дата, не позднее которой должен быть перечислен удержанный налог. В 2022 году это рабочий день, следующий за днем выплаты дохода.

022 – общая сумма удержанного налога, срок перечисления которого приходится на дату, указанную в поле 021. Сумма поля 022 должна соответствовать значению поля 020.

030 – общая сумма налогов, возвращенная налоговым агентом физлицам в последние три месяца отчетного периода. В случае если была излишне удержана сумма подоходного налога от применения повышенного налоговой ставки.

031 – дата возврата налога

032 – сумма возвращенного налога.

Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ»

Отражает обобщенные по всем физическим лицам сведения о доходах, суммах вычета и налогах. Расчет производится нарастающим итогом с начала года по соответствующей ставке.

Для каждой ставки заполняется отдельный раздел. Поля и порядок заполнения Раздела 2 не поменяются в отчетности и за 1 квартал 2023, поэтому знакомимся с действующим составом:

100 – ставка НДФЛ, при применении которой исчислены суммы налога.

105 – КБК, который соответствует указанной налоговой ставке.

110 – общая сумма доходов по всем физлицам, к которым применяется указанная налоговая ставка.

В расчет включаются только те доходы, дата фактического получения которых приходится на отчетный период, за который составляется отчет.

111-113 приводится обобщенная сумма начисленных налогов по их видам. При этом к 112 полю относятся следующие выплаты в рамках трудовых отношений: премии, компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты имеющие социальный характер и прочее.

115 – поле для работающих высококвалифицированных специалистов (ВКС), в нем отражается сумма полученных доходов по трудовым договорам и ГПХ. Эти суммы также включаются в поля 112 и 113.

120 – количество физлиц, получивших налогооблагаемый доход с начала года . Если один и тот же человек был принят и уволен в течение года, то в данном поле он указывается один раз.

121 – количество ВКС, которым в отчетном периоде начислены доходы , отраженные в поле 115.

130 – общая сумма налоговых вычетов, которые работодатель предоставил с начала года. Полный перечень можно найти в приказе ФНС от 10.09.2015 года № ММВ-7-11/387@ В этом поле отображаются стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные налоговые вычеты, предоставленные физлицам за отчетный период. В данном поле также указываются другие суммы, уменьшающие налоговую базу и необлагаемые по ст. 217 НК (пособия, возмещения вреда и другие).

Если вычет по НДФЛ больше заработной платы, то в расчете 6-НДФЛ он указывается в размере не превышающем доход. В таком случае поля 110 и 130 показывают одинаковую сумму, равную полученному доходу.

140 – сумма НДФЛ исчисленная по конкретной ставке, т.е. отражают всю сумму НДФЛ, который исчислен по ставке из поля 100.

141 – отдельная сумма НДФЛ, которая исчислена из выплаченных дивидендов по всем физлицам с начала года по ставке из поля 100.

142 – заполняется сумма НДФЛ с доходов ВКС, которые отражены в поле 115.

160 – общая сумма налога, которую фактически удержали с начала года.

170 – общая сумма исчисленного НДФЛ, которую невозможно удержать. Например, если доход выплачен в натуральной форме или не было денежных выплат, то указывается общая сумма с начала года.

180 – общая сумма излишне удержанного НДФЛ с начала года, например, если был ошибочно удержан налог, рассчитанный по более высокой ставке.

190 – общая сумма НДФЛ, которую вернули физлицам с начала года.

Приложение № 1 к расчету «Справка о доходах и суммах налогов физлица»

Подлежит заполнению при представлении расчета за календарный год. В поле номер справки указывается присвоенный организацией уникальный номер справки в отчетном налоговом периоде.

Исключения сделано для корректирующей и аннулирующей справок, в них указываются номера первичных справок.

В разделе 1 справки отражаются данные о физлице-получателе дохода. Если нет информации об ИНН, то поле можно не заполнять. При заполнении справки по иностранному гражданину поле ФИО можно заполнить латинскими буквами.

В поле статус налогоплательщика указывается соответствующий код из п. 5.4 Порядка заполнения.

Например:

1 – если налогоплательщик является налоговым резидентом;

2 – не является резидентом;

3 – ВКС и не является налоговым резидентом.

Для граждан РФ указывается год 643, на граждан Украины 804, при отсутствии гражданства указывается код страны, выдавшей документ удостоверяющий его личность.

Код документа удостоверяющего личность можно взять из приложения, например 21 – паспорт гражданина РФ, 10 – паспорт иностранного гражданина.

В разделе 2 указывается общая сумма дохода и налога по итогам налоговом периода, заполняется отдельно для каждой применяемой ставки НДФЛ.

В поле «Общий доход» не нужно уменьшать на вычеты указанные в разделе 3.

Поле «Налоговая база» содержит общую сумма дохода, которая облагается по указанной ставке, но уменьшенная на сумму вычетов, указанных в разделе 3 справки и приложении к ней. Если полученный результат меньше нуля, то в поле «Налоговая база» проставляется 0.

«Сумма налога исчисленная» – это поле для налога, исчисленного с налоговой базы по применяемой ставке.

Поле «Сумма налога удержанная» – равно сумме НДФЛ, удержанного из дохода физлица, облагаемого по указанной ставке.

Поле «Сумма налога перечисленная» – это сумма НДФЛ для данной ставки, которая была перечислена в бюджет.

Поле «Сумма налога излишне удержанная налоговым агентом» заполняется, если из дохода физлица налог был удержан в большей сумме, чем нужно, и лишний налог не был возвращен. Это потребуется сделать при изменении налогового статуса физлица.

В Разделе 3 «Стандартные, социальные имущественные вычеты» выбирается код вычета из приложения 2 к Приказу.

Например, для родителей имеющих одного ребенка предоставляется стандартный вычет по коду 126, а имущественный вычет на покупку жилья – код 311.

Поле «Сумма вычета» соответствует сумме вычетов по определенному коду.

«Код уведомления» принимает значение 1, если налогоплательщику выдано уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет, 2 – право на социальный налоговый вычет, 3 – право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи.

Раздел 4 показывает сумму дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумму неудержанного налога. Такая ситуация может возникнуть при приобретении имущества организацией у физического лица.

Приложение к справке о доходах заполняется отдельно по разным ставкам НДФЛ. Указывается начисленный и фактически полученный доход в денежной, натуральной форме, в виде материальной выгоды. Стандартные, имущественные, социальные вычеты в данном разделе не указываются.

Код дохода указывается из Приложения 1 к Приказу, например, для заработной платы код будет 2200, для отпускных 2012, если для конкретного вида дохода код не установлен, то проставляется код 4800 – иные доходы. Сумма предоставленного вычета не должна превышать сумму фактически полученного дохода.

В 2023 году за 1 квартал отчитаться нужно до 25 апреля 2023 г., за полугодие до 27.07.2023, за 9 месяцев – 25.10.2023 г., годовой расчет до 26.02.2024 г.

Расчет по страховым взносам в ФНС

По итогам 2022 года организации и ИП обязаны были представить РСВ в срок до 25.01.2023 года. Форма отчета была старая ещё в разрезе фондов.

С 1 января 2023 года вступил в силу новый Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878, согласно которого приняты новые формы, и появилась форма о персонифицированных сведениях.

Сам РСВ является квартальной отчетностью. Налоговым периодом является год. Отчет сдается нарастающим итогом в те же сроки что и 6-НДФЛ. При необходимости можно сдавать корректировочные отчеты.

В случае уточнения расчета о страховых взносах, корректировки должны сдаваться по тому же формату и в той же форме, в котором предоставлялся первичный расчет.

Это требование не относится к персонифицированным сведениям из раздела 3. Этот раздел нужно предоставлять вместе с уточненным расчетом, если у физлиц были изменения в сведениях.

РСВ немного сократился и теперь состоит из 4 разделов.

Раздел 4 заполняется налогоплательщиками, производящими выплаты сотрудникам прокуратуры, следственного комитета, судьям федерального уровня и мировым судьям.

Раздел 3 предоставляется в разрезе трех месяцев того квартала, за который предоставляется отчет. РСВ обязателен по предоставлению организациями независимо от наличия или отсутствия выплат.

Исключение сделано только для ИП без работников, им предоставлять нулевой отчет не обязательно.

Кроме нового срока сдачи отчетности был установлен новый срок уплаты страховых взносов – это каждое 28 число текущего месяца, следующего за отчетным.

Налогоплательщикам необходимо предоставлять уведомления об исчисленных суммах до 25 числа, т.е. накануне оплаты.

Следует ли подавать уведомление, если его не подали в срок?

Ответ – да, следует предоставить, даже если оплата прошла 28 числа.

Для российских организаций с обособленными подразделениями предусмотрено, что головная организация может открыть ответственному обособленному подразделению расчетный счет в банке и предоставить право для осуществления выплат физлицам.

В таком случае головная организация представляет в налоговую сообщение, о том что обособленное подразделение (филиал, представительство) наделено (или лишено) правом осуществлять выплаты работникам, и в дальнейшем будет предоставлять отчеты РСВ и по персонифицированным сведениям, уплачивать налоги и взносы по сотрудникам по месту нахождения обособленного подразделения (статья 23 и 431 НК).

Это сообщение заполняется по форме КНД 1111054, которая утверждена Приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@.

На подачу такого сообщения отводится месяц от даты принятия такого решения. После подачи сообщения необходимо подать уведомление о выборе налоговой инспекции, куда это обособленное подразделение будет представить отчеты и выплачивать страховые взносы.

Уведомление будет содержать несколько листов, исходя из количества КПП. При этом для такого уполномоченного обособленного подразделения в обязательном порядке открывается расчетный счет в банке. Если расчетных счетов нет, то РСВ подается консолидировано за все подразделения от головной организации.

Не позднее 25 апреля 2023 нужно отчитаться по страховым взносам первого квартала 2023 года. Времени на подготовку предостаточно, чего не скажешь о новом ежемесячном отчете, который вместо СЗВ-М нужно отправлять в ФНС.

Порядок заполнения нового отчета о персонифицированных сведениях

Приказом ФНС от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@ утверждена новая форма (КНД 1151162) персонифицированных сведений о физических лицах.

Персонифицированный отчет предоставляется каждый месяц. В 2023 году из-за праздников первый январский отчет нужно отправить не позднее 27.02.2023.

Титульный лист заполняется по стандартным правилам любого подобного расчета, он содержит общие данные о предприятии. Раздел 2 сведений заполняется по каждому физлицу отдельно.

Заполнение не должно доставить проблем, единственную ошибку можно совершить при заполнении строки 070. Сумма по этому полю должна включать все суммы выплат и вознаграждений, в том числе не налогооблагаемые, например, три дня от больничного, оплачиваемые за счет работодателя. Также эта сумма указывается до удержания подоходного налога.

Разберем случаи, когда необходимо отправлять корректировочную отчетность:

Если ошибка в сумме , то у этого сотрудника в строке 010 проставляется отметка 1, дублируются все персональные данные по физлицу, в строке 070 указывается верное значение.

Если сотрудник ошибочно попал в отчетность , то вы его дублируете, а в графе 070 проставляется прочерк.

Если ошибка была допущена в персональных данных , то сведения дублируются, в первом разделе в поле корректировки проставляется 1, в поле 070 проставляется прочерк, а по физлицу заполняются правильные данные.

Если у иностранного гражданина нет отчества, то поле оставляется пустым.

СНИЛС должен быть у всех, иначе этих физлиц не возможно включить в расчет. Если до 27 февраля вы не успеваете найти номер застрахованного, то сдавайте без него.

В дальнейшем можно предоставить корректирующий отчет и добавить сотрудника. Только помните, что это не вина работника, т.к. обязанность по получению СНИЛС возложена на работодателя.

Ежемесячные персонифицированные отчеты в итоге продублируется в разделе 3 РСВ за три месяца, т.е. показатели должны будут сравняться. Как исправлять ошибки

Если вы нашли ошибку в персонифицированном отчете, но уже сдали квартальный РСВ, то корректировать нужно именно общий РСВ, а не ежемесячные сведения.

Если в одном из месяцев отчетного периода в персонифицированных сведениях была допущена ошибка, то можно сдать РСВ с уже откорректированными сведениями в разделе 3. Тогда сдавать отдельную корректировку по ежемесячному отчету не надо.

Персонифицированные сведения подаются всегда, даже если нет наемных сотрудников или выплат для трудоустроенных.

Отчет сдается по всем сотрудникам, которые числятся на предприятии, в полях суммы проставляются нулевые значения.

Единственное освобождение от этого отчета получили ИП без сотрудников.