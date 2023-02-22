Как пересчитать УСН-налог, если фирма переехала в регион с пониженной ставкой

Порядок уплаты налога фирмами, которые работают на УСН, регулируется главой 26.2 НК.

Общие ставки по базовым тарифам составляют:

6% с объектом «Доходы»;

15% с объектом «Доходы минус расходы».

Субъектам РФ дано право устанавливать пониженные налоговые ставки на основании пп.1, 2 ст. 346.20 НК.

Налоговым периодом по УСН является год. Отчетными периодами по единому налогу при применении УСН признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 346.19 НК).

Условия применении пониженных ставок по УСН необходимо соблюдать по итогам отчетного (налогового) периода 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год при расчете и уплате авансовых платежей по УСН, срок уплаты 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Фирма на УСН может переехать в другой регион, где властями введена пониженная ставка налога.

Тогда у нее появляется право пересчитать налог по меньшей ставке.

Пересчитать налог можно только за текущий налоговый (отчетный) период. Налог, который рассчитан за предыдущий налоговый (отчетный) период остается неизменным, даже если на момент переезда фирма еще не уплатила налог в бюджет и не сдала налоговую декларацию.

После переезда пересчитывать авансы текущего года не нужно. НК это не предусматривает.

Авансы и итоговый налог по году, которые фирма будет платить после переезда, нужно определять с учетом новой ставки.

При расчете сумм налога фирма вправе воспользоваться пониженной ставкой налога при представлении налоговой декларации по УСН по итогам года. Суммы авансовых платежей, уплаченные до переезда, будут учтены при расчете годового налога.

Должна вестись деятельность

Переезда в регион с пониженной ставкой ради налоговой экономии несет большие риски.

Если налоговики докажут, что фирма сменила адрес регистрации только для того, чтобы воспользоваться льготами, и деятельность в регионе переезда она не вела, грозить доначисление УСН налога и штраф в размере 20–40% от начисленной суммы налога к доплате (ст. 122 НК).