Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

По данным из Википедии «красные уголоки» появились в начале 1920-х годов. Это было место для занятий по ликвидации неграмотности, где читали газеты, обсуждали общественно значимые темы. В 21 веке традиция сохранилась, но перекочевала в интернет. Прогуляемся по «Красному уголоку бухгалтера» от «Клерка»?

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Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

«Красный уголок бухгалтера» (КУБ) в телеграме предлагает удобный формат общения для тех, кто не боится и не стесняется задавать вопросы.

Аудитория канала насчитывает более 11 тыс. участников, не просто читателей, а работающих бухгалтеров, юристов, финансистов, директоров и предпринимателей. В чат регулярно заглядывают и наши эксперты.

Я тоже хочу в Красный уголок бухгалтера!

Но чат «Клерка» – это не скучное «задай вопрос – получи ответ», это буря эмоций, юмор и возможность получить от коллег заряд оптимизма.

С улыбкой по жизни

Грустные и злободневные темы «клерки» умудряются разбавить вот такими вопросами с улыбкой)

В ответ на этот пост подписчики поделились своим удачным и неудачным опытом общения с налоговой инспекцией.

Большинство продолжает гадать, когда отразиться реальное сальдо ЕНС. Оптимисты питаются завтраками и ждут каждый понедельник, а пессимисты, основываясь на достоверных слухах налоговиков, надеются уже не на март, а на июль. Крайний ответ по теме подытожил все обсуждения, и установил, что всё «точно не известно».

Опять уведомления по ЕНП

У некоторых уже и руки опускаются и мысли путаются. Вот крик души от Ларисы:

6-НДФЛ всегда вызывал вопросы, а теперь ещё к этому прибавились уведомления по ЕНП и удержание налога с каждой выплаты. Ответы порадовали. Ларисе нужно подать новое уведомление, которое аннулирует предыдущее. Коллеги подробно расписали, как его заполнить:

В феврале подаете одно уведомление с указанием:

  • Ндфл за январь Сумма, КБК, ОКТМО.

  • Ндфл за февраль Сумма, КБК, ОКТМО.

  • Взносы за январь Сумма, КБК, ОКТМО.

Ещё раз убеждаемся, что сопереживание, обмен опытом, поиск истины – отличительные черты, как экспертов, так и читателей «Клерка».

По секрету

В чате не только вопросы, «клерки» делятся полезными инсайтами и новостями, добытыми у разных надзорных органов.

Шла 20-я кружка кофе...

Даже за час до полуночи бухгалтера не спят, начисляют зарплату в 1С:ЗУП. А если что-то пошло не так, то вместо техподдержки отвечают неравнодушные к чужому горю коллеги.

Благодаря, активным клеркам, к полудню следующего дня проблема была решена.

И нам не сложно отвечать на один и тот же вопрос по несколько раз. Например, про КБК для фиксированных взносов, ЕНП и уведомлений не спросил только ленивый.

Тыжбухгалтер

Думаете, что бухгалтеров интересует только Дебет, Кредит и ЕНП? Ошибаетесь, если не знаете, чем заняться свободным вечером, то посчитайте, какую площадь в тыс. квадратных метрах займет 18,901 тонна картона.

Кстати, задачку решили, отчет для Росстата спасен.

Очевидно, что сейчас все бухгалтерские форумы «трещат по швам» от тем про ЕНС, личный кабинет и уведомления для ЕНП. Но не менее популярными и сложными оказались вопросы, касающиеся трудовых отношений с нерезидентами и иностранными гражданами.

Оно и понятно, миграционное законодательство чуждо бухгалтерским работникам, однако, штрафы за нарушения достигают 1 млн рублей, приходится разбираться.

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждаются и решаются любые подобные вопросы:

У некоторых вопросов не один и не два, поэтому они как бы заранее извиняются за многочисленные посты: коллеги, у меня день иностранных сотрудников. У других «внезапно» сотрудник стал нерезидентом.

На плечи бухгалтеров ложится не только начисление и расчет налогов. Как видно из сообщений, порой в «Красном уголке» строят схемы по налоговой оптимизации.

Я тоже хочу задать вопрос!

Проверка связи

Иногда вопрос– риторический.

В чате появляются полезные посты и ссылки от «Клерка». Например, интересные вакансии. Есть предложения с зарплатой около 100 000 руб., кто ещё не откликнулся, торопитесь.

Отпуск у бухгалтера особенный

Мечтать, болтать и обсуждать около бухгалтерские темы мы готовы бесконечно. Вот кто-то собрался в отпуск, правда вопрос не в том, какие очки от солнца или крем от загара брать, а совсем другой.

Между прочим, тема оказалась намного глубже и шире. Теперь все знают, ну по крайней мере, кто участвовал и читал переписку, что:

  • верный и преданный бухгалтер никогда не расстается с рабочим ноутбуком;

  • за границей могут быть проблемы с выходом на российские сайты, поэтому советуют использовать VPN с российским IP.

  • могут не работать мессенджеры, в частности звонки через WhatsApp, установите фейстайм.

  • к 1С, СБИС и Контур можно подключиться из любой точки мира, а вот с Клиент-банком могут возникнуть проблемы.

  • разобрали тарифные планы на мобильную связь и перемыли косточки оператору.

Кроме полезных советов о путешествии, ссылок для удаленной работы, подписчицу Ирину завалили пожеланиями хорошего отдыха.

Мы перечислили только самое интересное за последние 2 недели, не отвеченных или проигнорированных сообщений мы не нашли. Если вам есть, что спросить, или что ответить – приходите в «Красный уголок» в телеграмме.

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Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

По данным из Википедии «красные уголоки» появились в начале 1920-х годов. Это было место для занятий по ликвидации неграмотности, где читали газеты, обсуждали общественно значимые темы. В 21 веке традиция сохранилась, но перекочевала в интернет. Прогуляемся по «Красному уголоку бухгалтера» от «Клерка»?

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