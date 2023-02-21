Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

«Красный уголок бухгалтера» (КУБ) в телеграме предлагает удобный формат общения для тех, кто не боится и не стесняется задавать вопросы.
Аудитория канала насчитывает более 11 тыс. участников, не просто читателей, а работающих бухгалтеров, юристов, финансистов, директоров и предпринимателей. В чат регулярно заглядывают и наши эксперты.
С улыбкой по жизниГрустные и злободневные темы «клерки» умудряются разбавить вот такими вопросами с улыбкой)
В ответ на этот пост подписчики поделились своим удачным и неудачным опытом общения с налоговой инспекцией.
Большинство продолжает гадать, когда отразиться реальное сальдо ЕНС. Оптимисты питаются завтраками и ждут каждый понедельник, а пессимисты, основываясь на достоверных слухах налоговиков, надеются уже не на март, а на июль. Крайний ответ по теме подытожил все обсуждения, и установил, что всё «точно не известно».
Опять уведомления по ЕНПУ некоторых уже и руки опускаются и мысли путаются. Вот крик души от Ларисы:
6-НДФЛ всегда вызывал вопросы, а теперь ещё к этому прибавились уведомления по ЕНП и удержание налога с каждой выплаты. Ответы порадовали. Ларисе нужно подать новое уведомление, которое аннулирует предыдущее. Коллеги подробно расписали, как его заполнить:
- Ндфл за январь Сумма, КБК, ОКТМО.
- Ндфл за февраль Сумма, КБК, ОКТМО.
- Взносы за январь Сумма, КБК, ОКТМО.
По секретуВ чате не только вопросы, «клерки» делятся полезными инсайтами и новостями, добытыми у разных надзорных органов.
Шла 20-я кружка кофе...Даже за час до полуночи бухгалтера не спят, начисляют зарплату в 1С:ЗУП. А если что-то пошло не так, то вместо техподдержки отвечают неравнодушные к чужому горю коллеги.
Благодаря, активным клеркам, к полудню следующего дня проблема была решена.
И нам не сложно отвечать на один и тот же вопрос по несколько раз. Например, про КБК для фиксированных взносов, ЕНП и уведомлений не спросил только ленивый.
ТыжбухгалтерДумаете, что бухгалтеров интересует только Дебет, Кредит и ЕНП? Ошибаетесь, если не знаете, чем заняться свободным вечером, то посчитайте, какую площадь в тыс. квадратных метрах займет 18,901 тонна картона.
Кстати, задачку решили, отчет для Росстата спасен.
Очевидно, что сейчас все бухгалтерские форумы «трещат по швам» от тем про ЕНС, личный кабинет и уведомления для ЕНП. Но не менее популярными и сложными оказались вопросы, касающиеся трудовых отношений с нерезидентами и иностранными гражданами.
- У меня появился сотрудник – гражданин Молдавии с патентом
- Может ли нерезидент (Казахстан) работать кассиром?
- Нужно трудоустроить на работу гражданина Киргизии
- Принимаем на производство иностранца (Таджикистан)
На плечи бухгалтеров ложится не только начисление и расчет налогов. Как видно из сообщений, порой в «Красном уголке» строят схемы по налоговой оптимизации.
Проверка связиИногда вопрос– риторический.
В чате появляются полезные посты и ссылки от «Клерка». Например, интересные вакансии. Есть предложения с зарплатой около 100 000 руб., кто ещё не откликнулся, торопитесь.
Отпуск у бухгалтера особенныйМечтать, болтать и обсуждать около бухгалтерские темы мы готовы бесконечно. Вот кто-то собрался в отпуск, правда вопрос не в том, какие очки от солнца или крем от загара брать, а совсем другой.
Между прочим, тема оказалась намного глубже и шире. Теперь все знают, ну по крайней мере, кто участвовал и читал переписку, что:
- верный и преданный бухгалтер никогда не расстается с рабочим ноутбуком;
- за границей могут быть проблемы с выходом на российские сайты, поэтому советуют использовать VPN с российским IP.
- могут не работать мессенджеры, в частности звонки через WhatsApp, установите фейстайм.
- к 1С, СБИС и Контур можно подключиться из любой точки мира, а вот с Клиент-банком могут возникнуть проблемы.
- разобрали тарифные планы на мобильную связь и перемыли косточки оператору.
Мы перечислили только самое интересное за последние 2 недели, не отвеченных или проигнорированных сообщений мы не нашли. Если вам есть, что спросить, или что ответить – приходите в «Красный уголок» в телеграмме.