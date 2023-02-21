Карточка дня. На что у бухгалтера осталось времени до понедельника

Итак, не позднее 27 февраля надо успеть:
- сдать 6-НДФЛ с приложением за 2022 год (если не еще не сдали в январе). Годовая форма включает сведения о доходах физлиц (бывшая справка 2-НДФЛ);
- сдать декларацию по налогу на прибыль за январь 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, ежемесячно сдающие отчетность по прибыли);
- сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов (уведомление по ЕНП, если вы сдаете не платежки);
- сдать персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) за январь;
- сдать сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за январь 2023 года.