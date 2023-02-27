Журнал учета путевых листов в 2023 году: бланк, образец

По какой форме в 2023 году вести журнал учета путевых листов в 2023 году? Можно ли вести журнал в электронном виде? Могут ли оштрафовать за отсутствие такого журнала?
Расскажем и приведем необходимые бланки и образцы.
Зачем нужен журнал учета путевых листов
Журнал нужен для контроля – кому из водителей и когда выдали путевые листы (п. 17 приказа Минтранса от 11.09.2020 № 368).
Журнал можно вести по унифицированной форме (форма № 8). Также можно разработать собственную форму.
Журнал можно вести на бумаге или в электронном виде. Страницы бумажного журнала должны быть прошнурованы и пронумерованы.
Если журнал ведется в электронном виде, организация или ИП должны обеспечить возможность его печати.
Кроме того, электронный журнал надо будет заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Это нормы Приказа Минтранса от 11.09.2020 № 368:
Журнал до 1 марта 2023 года
До 1 марта 2023 года вы можете вести журнал по собственной форме или унифицированной.
А вот с 1 марта 2023 года в части законодательного регулирования путевых листов – серьезные изменения.
Журнал с 1 марта 2023 года
Из порядка заполнения путевых листов c 1 марта 2023 года исключили указание на обязанность ведения журнала их регистрации.
Однако компании и ИП смогут вести журнал добровольно, если это необходимо.
В 2023 году журнал учета путевых листов можно вести, как и прежде:
в бумажном виде;
в электронном виде.
Однако важно понимать – с 1 марта 2023 года вы ведете этот журнал «для себя». Проверяющие не вправе его запрашивать для проверки, поскольку с 1 марта 2023 года обязанность по ведению журнала исключена.
Поэтому сами решайте как будете (или не будете) работать с журналом путевых листов.
Напомним, что в типовом журнале отражается следующая информация:
Номер путевого листа;
Дата выдачи;
ФИО и табельный номер водителя;
Госномер авто;
Подписи водителя, диспетчера и бухгалтера.
В «своей» форме вы вправе исключить ненужные поля или добавить необходимые реквизиты.
Если вы решите вести журнал учета путевых листов, разработайте его форму и зафиксируйте в учетной политике. Укажите, будете ли вы вести журнал после 1 марта 2023 года.
Со своей стороны предлагаем для наших читателей возможный вариант бланка журнала на 2023 год:
Скачать бланк журнала учета путевых листов в 2023 году можно в приложении к статье.