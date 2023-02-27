Журнал учета путевых листов в 2023 году: бланк, образец

По какой форме в 2023 году вести журнал учета путевых листов в 2023 году? Можно ли вести журнал в электронном виде? Могут ли оштрафовать за отсутствие такого журнала?

Расскажем и приведем необходимые бланки и образцы.

Зачем нужен журнал учета путевых листов

Журнал нужен для контроля – кому из водителей и когда выдали путевые листы (п. 17 приказа Минтранса от 11.09.2020 № 368).

Журнал можно вести по унифицированной форме (форма № 8). Также можно разработать собственную форму.

Журнал можно вести на бумаге или в электронном виде. Страницы бумажного журнала должны быть прошнурованы и пронумерованы.

Если журнал ведется в электронном виде, организация или ИП должны обеспечить возможность его печати.

Кроме того, электронный журнал надо будет заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Это нормы Приказа Минтранса от 11.09.2020 № 368:

Журнал до 1 марта 2023 года

До 1 марта 2023 года вы можете вести журнал по собственной форме или унифицированной.

А вот с 1 марта 2023 года в части законодательного регулирования путевых листов – серьезные изменения.

Журнал с 1 марта 2023 года

Из порядка заполнения путевых листов c 1 марта 2023 года исключили указание на обязанность ведения журнала их регистрации.

Однако компании и ИП смогут вести журнал добровольно, если это необходимо.

В 2023 году журнал учета путевых листов можно вести, как и прежде:

в бумажном виде;

в электронном виде.

Однако важно понимать – с 1 марта 2023 года вы ведете этот журнал «для себя». Проверяющие не вправе его запрашивать для проверки, поскольку с 1 марта 2023 года обязанность по ведению журнала исключена.

Поэтому сами решайте как будете (или не будете) работать с журналом путевых листов.

Напомним, что в типовом журнале отражается следующая информация:

Номер путевого листа;

Дата выдачи;

ФИО и табельный номер водителя;

Госномер авто;

Подписи водителя, диспетчера и бухгалтера.

В «своей» форме вы вправе исключить ненужные поля или добавить необходимые реквизиты.

Если вы решите вести журнал учета путевых листов, разработайте его форму и зафиксируйте в учетной политике. Укажите, будете ли вы вести журнал после 1 марта 2023 года.

Со своей стороны предлагаем для наших читателей возможный вариант бланка журнала на 2023 год:

Бланка журнала учета путевых листов (пример)

Скачать бланк журнала учета путевых листов в 2023 году можно в приложении к статье.