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Как сдать электронный больничный лист в СФР

Как отправить сведения для оформления электронного больничного в СФР (до 2023 г. – ФСС)? Ответ на этот вопрос зависит от используемого программного обеспечения.

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Как сдать электронный больничный лист в СФР
Иллюстрация: visionart.av/pexels

 Рассмотрим, как работодателю наладить электронный документооборот с СФР.

 Как работает модуль «Лист нетрудоспособности»

Электронные больничные формируются в ЕИИС «Соцстрах». Передавать информацию в эту систему работодатели могут, используя:

  • собственное программное обеспечение;

  • бесплатную программу ФСС;

  • личный кабинет страхователя.

С 2022 года во взаимодействии работодателей, работников и СФР (ФСС) по общему правилу используется форма электронного больничного листа (п. 3 ст. 13 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Работодатель при этом никак не принимает участие в составлении такого листка: все действия осуществляет медицинская организация.

Основное действие работодателя в рамках получения доступа к системе «Соцстрах» — предоставление в СФР (ФСС) недостающих сведений для оформления больничного.

При этом данная процедура производится по запросу фонда — через соответствующую систему, после закрытия больничного.

Срок предоставления сведений — 3 рабочих дня после получения запроса (п. 22 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

С 2021 года все регионы перешли на прямые выплаты от СФР (ФСС). Это значит, что работодатель оплачивает только первые 3 дня болезни. Остальные дни фонд оплачивает напрямую сотруднику. Это правило действует и в 2023 году.

О дополнительных возможностях модуля «Лист нетрудоспособности» (что может быть полезно для работников медучреждений) расскажем далее.

Дополнительные возможности модуля «Лист нетрудоспособности»

Данные из модуля «Лист нетрудоспособности» позволяют не только сформировать информацию в больничном листе, но и облегчить заполнение связанных с ним отчетных форм.

Например, модулем предусмотрена возможность стопроцентной автоматизации:

  • формирования статистических отчетов по экспертизе нетрудоспособности;

  • заполнения бумажного журнала выданных больничных листов.

Сформированная системой отчетность позволяет:

  • наглядно представить текущий уровень заболеваемости в РМИС;

  • получить оперативные данные о выданных листах нетрудоспособности.

Формируемый системой журнал листов нетрудоспособности обладает широким спектром возможностей:

  • быстрого поиска информации (по Ф.И.О. пациента, № листа, дате выдаче, фамилии врача и др.);

  • контроля случаев длительного нахождения пациентов на больничном;

  • экспорта имеющихся в системе данных в документы разного формата (Excel, Word, HTML, текст, Rect);

  • получения разнообразных статотчетов и анализа данных из больничных листов за несколько периодов.

Благодаря модулю «Лист нетрудоспособности» не только сокращается время на оформление больничного, но и:

  • снижаютсятрудозатраты медперсонала на заполнение и обработку множества бумаг;

  • дается врачам возможность уделить больше времени непосредственно пациенту, а не заполнению документов.

Что нужно сделать работодателям, чтобы их сотрудники могли пользоваться современными медтехнологиями при условии оформления электронных листков нетрудоспособности расскажем в следующем разделе.

Как работодателю наладить взаимодействие с СФР для применения электронного больничного

Любой работодатель с 2022 года обязан иметь доступ к системе «Соцстрах».

Для этого  необходимо:

  1. зарегистрировать фирму на сайте gosuslugi.ru;

  2. открыть личный кабинет на cabinets.fss.ru;

  3. получить усиленную электронную подпись.

Через личный кабинет осуществляется обмен информацией о больничных листах с СФР (ФСС). Если такой электронный обмен информацией с СФР (ФСС) работодателя и медучреждения не будет налажен, работодатель не сможет выполнять обязательства, предусмотренные законодательством о социальном страховании.

Главные из таких обязательств — правильный расчет и своевременная выплата больничных.

Порядок информационного взаимодействия медучреждений, отделений СФР (ФСС) и работодателей утвержден постановлением Правительства от 16.12.2017 № 1567.

Он предусматривает:

  • способы и последовательность дистанционного взаимодействия всех участников информационного взаимодействия;

  • требования к техническому оснащению пользователей сведений (системам, каналам связи, безопасности и др.);

  • алгоритмы ведения единой базы данных о страховых случаях.

Взаимодействие работодателя, фонда и медучреждений в информационном процессе с 2022 года не требует получения согласия от работника (постановление Правительства от 23.08.2021 № 1381).

Не следует обязывать работника предоставлять в бухгалтерию номер электронного больничного.

Итоги

Электронный больничный выдается медучреждением пациенту по общему правилу, действующему с 2022 года.

При этом пациент не должен давать письменное согласие на получение и обработку его персональных данных в целях оформления электронного листка нетрудоспособности Данные из электронного больничного в СФР (ФСС) поступают благодаря медицинским информационным системам, объединенным ЕГИСЗ.

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