ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Когда организацию могут исключить из ЕГРЮЛ

Одно из оснований считать долг безнадежным – если должник ликвидировался или был ликвидирован ( п. 2 ст. 266 НК ). Однако законодательство допускает и некое промежуточное состояние для организаций – «ни жив, ни мертв».

Закон считает, что компания фактически прекратила деятельности и должна быть исключена из ЕГРЮЛ при совпадении двух условий:

в течение 12 месяцев до момента исключения не представляла налоговую отчетность;

не проводила операции по банковскому счету.

Однако существуют еще два основания, когда организацию можно исключить из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ):

компанию невозможно ликвидировать, потому что нет средств на ее ликвидацию , и возложить расходы на учредителей тоже нельзя;

, и возложить расходы на учредителей тоже нельзя; в ЕГРЮЛ в отношении компании есть запись, что сведения о ней недостоверны, и в течение шести месяцев эта запись не аннулирована.

Тем не менее, такие компании не относятся к недействующим юридическим лицам (определения ВС от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 № 304-КГ18-18451), поэтому включить в состав доходов задолженность перед такими орагнизациями нельзя.

В каком случае долг можно не признавать доходом

Перед тем как включать зависшую кредиторку в состав внереализационных доходов, компании-должнику стоит узнать,. Если это было сделано по основаниям из пункта 5 статьи 2.1 Закона № 129-ФЗ, то у компании-должника нет обязанности включать кредиторку в состав внереализационных доходов ( письмо Минфина от 13.01.2023 № 03-03-06/1/1642 ).

Однако задолженность может быть списана по иным основаниям. В этом случае такие суммы подлежат отражению в составе внереализационных доходов организации-должника. Самый простой вариант – истечение срока исковой давности.

А что с дебиторской задолженностью?

Безнадежной может стать не только кредиторская задолженность, но и дебиторская. Дебиторскую задолженность, которая стала безнадежной, кредитор вправе учесть в налоговых расходах ( подп. 2 п. 2 ст. 265 НК ).

Безнадежная задолженность может быть списана (письмо Минфина от 16.01.2018 № 03-03-06/2/1551):

или напрямую в составе внереализационных расходов;

или за счет резерва по сомнительным долгам, если компания создавала такой резерв.

Так вот, если компании-должники не относятся к недействующим юридическим лицам, то их задолженность нельзя признать безнадежной для налоговых целей. Следовательно, нельзя учесть и в налоговых расходах (письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197).

Лучший вариант в такой ситуации, подождать пока не истечет срок исковой давности.