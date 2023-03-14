Списание кредиторской задолженности

ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Законодательство устроено так, что даже исключение из ЕГРЮЛ не всегда означает, что компания считается недействующей. Поэтому ее должникам можно не торопиться включать кредиторку в доходы. Но у этой ситуации есть и оборотная сторона.

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ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда организацию могут исключить из ЕГРЮЛ

Одно из оснований считать долг безнадежным – если должник ликвидировался или был ликвидирован (п. 2 ст. 266 НК). Однако законодательство допускает и некое промежуточное состояние для организаций – «ни жив, ни мертв».

Закон считает, что компания фактически прекратила деятельности и должна быть исключена из ЕГРЮЛ при совпадении двух условий:

  • в течение 12 месяцев до момента исключения не представляла налоговую отчетность;

  • не проводила операции по банковскому счету.

Эти требования прописаны одновременно и в пункте 1 статьи 64.2 ГК, и в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Однако существуют еще два основания, когда организацию можно исключить из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ):

  • компанию невозможно ликвидировать, потому что нет средств на ее ликвидацию, и возложить расходы на учредителей тоже нельзя;

  • в ЕГРЮЛ в отношении компании есть запись, что сведения о ней недостоверны, и в течение шести месяцев эта запись не аннулирована.

Тем не менее, такие компании не относятся к недействующим юридическим лицам (определения ВС от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 № 304-КГ18-18451), поэтому включить в состав доходов задолженность перед такими орагнизациями нельзя.

В каком случае долг можно не признавать доходом

Перед тем как включать зависшую кредиторку в состав внереализационных доходов, компании-должнику стоит узнать, по каким именно основаниям организацию исключили из ЕГРЮЛ. Если это было сделано по основаниям из пункта 5 статьи 2.1 Закона № 129-ФЗ, то у компании-должника нет обязанности включать кредиторку в состав внереализационных доходов (письмо Минфина от 13.01.2023 № 03-03-06/1/1642).

Однако задолженность может быть списана по иным основаниям. В этом случае такие суммы подлежат отражению в составе внереализационных доходов организации-должника. Самый простой вариант – истечение срока исковой давности.

А что с дебиторской задолженностью?

Безнадежной может стать не только кредиторская задолженность, но и дебиторская. Дебиторскую задолженность, которая стала безнадежной, кредитор вправе учесть в налоговых расходах (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК).

Безнадежная задолженность может быть списана (письмо Минфина от 16.01.2018 № 03-03-06/2/1551):

  • или напрямую в составе внереализационных расходов;

  • или за счет резерва по сомнительным долгам, если компания создавала такой резерв.

Так вот, если компании-должники не относятся к недействующим юридическим лицам, то их задолженность нельзя признать безнадежной для налоговых целей. Следовательно, нельзя учесть и в налоговых расходах (письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197).

Лучший вариант в такой ситуации, подождать пока не истечет срок исковой давности.

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ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Законодательство устроено так, что даже исключение из ЕГРЮЛ не всегда означает, что компания считается недействующей. Поэтому ее должникам можно не торопиться включать кредиторку в доходы. Но у этой ситуации есть и оборотная сторона.

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