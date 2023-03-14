ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Когда организацию могут исключить из ЕГРЮЛОдно из оснований считать долг безнадежным – если должник ликвидировался или был ликвидирован (п. 2 ст. 266 НК). Однако законодательство допускает и некое промежуточное состояние для организаций – «ни жив, ни мертв».
Закон считает, что компания фактически прекратила деятельности и должна быть исключена из ЕГРЮЛ при совпадении двух условий:
- в течение 12 месяцев до момента исключения не представляла налоговую отчетность;
- не проводила операции по банковскому счету.
Однако существуют еще два основания, когда организацию можно исключить из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ):
- компанию невозможно ликвидировать, потому что нет средств на ее ликвидацию, и возложить расходы на учредителей тоже нельзя;
- в ЕГРЮЛ в отношении компании есть запись, что сведения о ней недостоверны, и в течение шести месяцев эта запись не аннулирована.
В каком случае долг можно не признавать доходомПеред тем как включать зависшую кредиторку в состав внереализационных доходов, компании-должнику стоит узнать, по каким именно основаниям организацию исключили из ЕГРЮЛ. Если это было сделано по основаниям из пункта 5 статьи 2.1 Закона № 129-ФЗ, то у компании-должника нет обязанности включать кредиторку в состав внереализационных доходов (письмо Минфина от 13.01.2023 № 03-03-06/1/1642).
Однако задолженность может быть списана по иным основаниям. В этом случае такие суммы подлежат отражению в составе внереализационных доходов организации-должника. Самый простой вариант – истечение срока исковой давности.
А что с дебиторской задолженностью?Безнадежной может стать не только кредиторская задолженность, но и дебиторская. Дебиторскую задолженность, которая стала безнадежной, кредитор вправе учесть в налоговых расходах (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК).
Безнадежная задолженность может быть списана (письмо Минфина от 16.01.2018 № 03-03-06/2/1551):
- или напрямую в составе внереализационных расходов;
- или за счет резерва по сомнительным долгам, если компания создавала такой резерв.
Лучший вариант в такой ситуации, подождать пока не истечет срок исковой давности.