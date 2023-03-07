Праздничный обед в офисе: как учесть затраты

Что вам надо знать про кейтеринг

Кейтеринг – это такая деятельность предприятия общественного питания, когда оно оказывает услуги по организации питания по месту, которое выбрано сторонними организациями и частными лицами. Сюда входят организация выездного обслуживания мероприятий различного назначения и розничная продажа продукции общественного питания («Услуги общественного питания». ГОСТ 31985-2013).

Если компания оплатила кейтеринговое обслуживание на корпоративе для своих сотрудников, то такие затраты в расходы для налога на прибыль не включайте (п. 29 ст. 270 НК).

В бухучете расходы на проведение корпоратива признаются прочими расходами (п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). Этот расход признавайте на дату подписания акта приемки услуг. Стоимость услуги списывайте вместе с НДС, (если он есть), так как возместить его нельзя.

В бухгалтерском учете сделайте проводки:

Дебет 91 Кредит 60 – приобретена услуга кейтеринга;

Дебет 60 Кредит 51 – услуга оплачена;

Дебет 99 Кредит 68 – отражен постоянный налоговый расход

Если выбрали закупку еды собственными силами

Если сами сотрудники сбрасываются личными средствами, чтобы провести праздник, то такие затраты в учете компании не отражаются никак.

Если средства на закупку продуктов выделяет компания, то проведите закупку через авансовый отчет. Учесть затраты в налоговых расходах не получится из-за того же пункта 29 статьи 270 НК.

Надо ли оформлять продукты через счет 10? На наш взгляд, нет. Ведь подотчетные средства были выделены на организацию праздника, а не на приобретение МПЗ. Поэтому такие затраты можно сразу списать в прочие на момент утверждения руководителем компании авансового отчета. Входной НДС также списывайте в состав расходов, так как возместить его все равно нельзя.

В бухгалтерском учете сделайте проводки:

Дебет 71 Кредит 50 – выданы средства под отчет;

Дебет 91 Кредит 71 – работник отчитался о расходах;

Дебет 99 Кредит 68 – отражен постоянный налоговый расход

Использование собственных товаров

Торговые компании имеют возможность использовать на празднике продукты, которые сами же и продают. Учесть такие затраты в налоговых расходах нельзя (п. 29 ст. 270 НК).

Кроме того, здесь придется еще доначислить НДС. Ведь передача для собственных нужд товаров, расходы на которые не принимаются к вычету при расчете налога на прибыль, признаются объектом обложения по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 146 НК). На дату передачи товаров для проведения корпоратива возникает объект обложения по НДС (п. 11 ст. 167 НК).

Правда, это компенсируется тем, что никаких вопросов по поводу входного НДС по указанным товарам не будет. Ведь они использованы в операции, облагаемой налогом (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

В бухгалтерском учете сделайте проводки:

Дебет 91 Кредит 41 – списана стоимость товаров;

Дебет 91 Кредит 68 – начислен НДС;

Дебет 99 Кредит 68 – отражен постоянный налоговый расход

Представительские расходы

Представить затраты на корпоратив как представительские расходы, скорее всего, не получится (постановления АС Восточно-Сибирского округа от 19.08.2015 № А69-1151/2013, АС Северо-Западного округа от 07.11.2014 № А21-8793/2013).

Если компания устраивает праздник для собственных сотрудников, то «представлять» тут, собственно говоря, нечего.