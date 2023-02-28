Санкции 2022

Страх и ненависть в Лас-Амстердаме. Дикое путешествие аудитора и налогового директора в сердце европейской мечты

У нас было две холдинговые компании, семьдесят пять страниц бухгалтерских проводок, 5 визиток аудиторов или налоговых юристов, банка, наполовину наполненная Нескафе «три в одном», и целое море разноцветных ссылок, скринов сайтов и флаеров европейских консалтеров.

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Страх и ненависть в Лас-Амстердаме. Дикое путешествие аудитора и налогового директора в сердце европейской мечты

Мы - это Академия БЕПС, платформа для обмена опытом и подготовки специалистов в области международного налогообложения. Постарались разобраться – насколько сложно сейчас приходится российскому бизнесу в Европе. Если у вас тоже есть вопросы – пишите их в коментариях.

Действительно ли россиянам запрещен бизнес в Европе?

Очень ограничен перечень форм и видов трансграничного бизнеса Россия-ЕС. При этом ограничения меньше касаются внутригрупповых сервисов между европейской материнской компанией и российскими дочками. Существует практика выдачи специальных разрешений на сделки в ограничение санкционных режимов (Нидерланды за последние месяцы выдали более 90 таких разрешений).

Санкции практически не ограничивают деятельности российских граждан в ЕС при наличии ВНЖ или локального гражданства, если деятельность не связана с Россией.

При этом зачастую люди не используют возможностей упрощения бизнес-функций. В части администрирования многие вопросы в ЕС решаются проще, не зная этого можно усложнить себе жизнь.

Пример: IT компания пропускала через фирилансерскую платформу платежи из европейской компании своим подрядчикам в Казахстане с комиссией 11%, так как опасалась наличия соцналогов и налога у источника при выплате физлицу-нерезиденту.

Это были напрасные траты и лишние усложнения и комиссии, так как в конкретной ситуации налогов у источника при прямой выплате не возникало.

Перенос представлений о том, как система работает в России, на европейскую практику привело к удлинению цепочки платежей и дополнительному 11% расходу. Локальный эксперт помог бы избежать такой «оптимизации».

Совет: изучайте ограничения и возможные легальные способы продолжения бизнеса в ЕС, их остается достаточно много.

Как найти профессионального европейского консультанта, не раскрывая российского клиента?

Никак. Во всех странах ЕС действуют жесточайшие санкции в отношении работы с российскими клиентами с существенными штрафами и санкциями, вплоть до уголовных, проверка любого клиента – must have.

Поэтому любой консультант из Европы, с которым общается российский юрист с но-нейм клиентом, будет предполагать самое худшее и навряд ли посоветует такого «кота в мешке» коллегам.

С точки зрения консультанта это выглядит так: я приведу непонятно кого от людей, которые не доверяют мне до такой степени, что не посвящают в детали, важные для их и моей правовой безопасности.

Совет: если хотите найти профессионалов, готовых работать с россиянами, будьте готовы раскрыть название клиента.

Без этого найдете в лучшем случае «профи», неспособных позаботиться о своей собственной правовой безопасности, т.е. жуликов или дилетантов.

Целесообразно заранее установить отношения с одним или несколькими доверенными лицами в юрисдикции и подключать их к выполнению нужных задач. Установление таких контактов сейчас занимает время.

Скоро ли закончатся санкции и все станет как раньше?

Не стоит ожидать скорого завершения санкций. Существующая ситуация продлится еще месяцы, если не годы.

При этом, выбирая сохранение бизнеса в Европе, необходимо инвентаризировать и дифференцировать задачи. Например, если нужен аудит европейской компании, важно в силу чего и для какого регулятора аудит готовится.

Если аудит нужен для целей российского КИК, то проводить его может и российская аудиторская фирма, это упростит задачу поиска исполнителя.

Если это подача отчетности, то заявление о многомесячной отсрочке может подать сам директор, который вполне может быть и российским гражданином.

Решение таких задач нужно обсуждать с локальными экспертам.

Совет: необходимо проинвентаризировать задачи, для решения которых организованы европейские бизнесы и в каких рамках эти задачи реально выполнять. При необходимости можно провести реорганизацию/ликвидацию бизнесов и составить дорожные карты в работе с существующими.

 

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