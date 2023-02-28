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Как разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности

Пошаговое руководства о том, как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности в организации.

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Как разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности
Иллюстрация: Click Espezi/pexels

Инструкция о мерах пожарной безопасности – основополагающий документ по пожарной безопасности в организации.

Такая инструкция должна содержать всю основную информацию и действия при возникновении пожара для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности сотрудников.

В XVIII разделе Правил можно найти рекомендации к разработке инструкций о мерах пожарной безопасности.

Ниже предлагаем вам пошаговый план разработки такой инструкции:

1. Определить пожарную опасность зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, учитывая специфику работы организации. Данная информация прописывается в общих положениях инструкции.

2. Оформить раздел, в котором должна быть прописана следующая информация:

  • порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, аварийных выходов, путей доступа подразделений пожарной охраны;

  • мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

  • порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

  • порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

  • расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

  • порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

  • допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

  • порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

  • предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

  • обязанности и действия работников при пожаре (при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании дверей и турникетов, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и помещений предприятия);

  • допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

3. Также в инструкции необходимо прописать ответственных за обеспечение пожарной безопасности. Ответственные лица должны иметь специальное образование в соответствии с приказом МЧС № 806 от 18.11.2021. В обязанности ответственных лиц, должны входить следующие вопросы:

  • сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства, дежурных и аварийных служб;
  • организация спасения людей;
  • проверка включения автоматических систем противопожарной защиты;
  • отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени и пр.;
  • выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;
  • прекращение всех работ в здании, сооружении;
  • удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
  • осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия пожарной охраны;
  • обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
  • организация эвакуации и защиты материальных ценностей;
  • встреча подразделений пожарной охраны;
  • информирование подразделения пожарной охраны о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, о пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

4. Утвердить инструкцию руководителем организации и ознакомить всех работников с положениями инструкции под подпись.

Обращаем внимание, что с 01.03.2023 вступает в силу постановление Правительства № 1885 от 24.10.2022 года, которое заменит действующие ныне Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.

Итак, вот изменения, которые коснутся инструкций о мерах пожарной безопасности:

  1. На данный момент такая инструкция должна быть разработана на каждое здание и сооружение, но с 1 марта 2023 разрешено разрабатывать единую инструкцию о мерах пожарной безопасности на одинаковые по функциональному значению и пожарной нагрузке здания, расположенные по одному адресу.

  2. Также с 1 марта в инструкции должен быть прописан перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

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