Как разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности

Инструкция о мерах пожарной безопасности – основополагающий документ по пожарной безопасности в организации.

Такая инструкция должна содержать всю основную информацию и действия при возникновении пожара для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности сотрудников.

В XVIII разделе Правил можно найти рекомендации к разработке инструкций о мерах пожарной безопасности.

Ниже предлагаем вам пошаговый план разработки такой инструкции:

1. Определить пожарную опасность зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, учитывая специфику работы организации. Данная информация прописывается в общих положениях инструкции.

2. Оформить раздел, в котором должна быть прописана следующая информация:

порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, аварийных выходов, путей доступа подразделений пожарной охраны;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

обязанности и действия работников при пожаре (при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании дверей и турникетов, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и помещений предприятия);

допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

3. Также в инструкции необходимо прописать ответственных за обеспечение пожарной безопасности. Ответственные лица должны иметь специальное образование в соответствии с приказом МЧС № 806 от 18.11.2021. В обязанности ответственных лиц, должны входить следующие вопросы:

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства, дежурных и аварийных служб;

организация спасения людей;

проверка включения автоматических систем противопожарной защиты;

отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени и пр.;

выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

прекращение всех работ в здании, сооружении;

удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия пожарной охраны;

обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

организация эвакуации и защиты материальных ценностей;

встреча подразделений пожарной охраны;

информирование подразделения пожарной охраны о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, о пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

4. Утвердить инструкцию руководителем организации и ознакомить всех работников с положениями инструкции под подпись.

Итак, вот изменения, которые коснутся инструкций о мерах пожарной безопасности: