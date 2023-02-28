Какие требования предъявляют к участникам закупки на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту

В статье отвечаем на вопрос, какие дополнительные требования предъявляются к участнику закупки, если закупаемые услуги относятся к техобслуживанию точечно расставленных по помещению кондиционеров.

Готовим аукцион на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Нужно ли предъявлять дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные поз. 14 приложения к ПП № 2571 («выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений»)?

Относятся ли закупаемые услуги к техобслуживанию здания, если кондиционеры у нас установлены точечно и единой системы кондиционирования воздуха не образуют?

Согласно п. 8 ст. 55.24 ГрК техническое обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения их надлежащего технического состояния, под которым, в свою очередь, понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации и в соответствии с исполнительной документацией.

В силу п. 21 ст. 2 закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» к системам инженерно-технического обеспечения относятся в т. ч. системы здания, предназначенные для выполнения функций кондиционирования воздуха.

Как показывает анализ правоприменительной практики, если НМЦК превышает 1 млн руб. и предметом закупки являются работы по техническому обслуживанию системы кондиционирования, то в извещении должны быть установлены дополнительные требования в соответствии с поз. 14 приложения к ПП № 2571 (см., например, решение Самарского УФАС от 25.11.2022 № 508- 15081-22/4).

Если кондиционеры не представляют собой единую систему, а установлены точечно, то в этом случае не все контрольные органы соглашаются с необходимостью устанавливать дополнительные требования к участникам закупки.

Например, комиссия Якутского УФАС в решении от 04.07.2022 по делу № 014/06/49-936/2022 (изв. № 0816500000622010569) пришла к выводу, что кондиционеры (сплит-системы) не относятся к системам инженерно-технического обеспечения и сетям инженерно-технического обеспечения зданий, а установка сплит-системы является улучшением имущества, поэтому соответствующие работы не относятся к текущему ремонту зданий.

Однако встречается и противоположный подход.

Так, при осуществлении закупки № 0373200215522000225, предметом которой являлось оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования, заказчик не установил дополнительные требования, предусмотренные поз. 14 приложения к ПП № 2571.

На заседании УФАС представитель заказчика пояснил, что система кондиционирования – это часть здания, предусмотренная планом систем инженерно-технического обеспечения, тогда как в рамках данной̆ закупки процедуры кондиционеры – это дополнительное, не обязательное оборудование, не предусмотренное планом здания, которое является движимым имуществом.

Однако комиссия Московского УФАС в решении от 17.05.2022 по делу № 077/06/106-7198/2022 отметила, что положениями ПП № 2571 не конкретизированы коды ОКПД2 как факторы, влияющие на установление или неустановление дополнительных требований к участникам закупки, поскольку такие требования устанавливаются в зависимости от соответствия объекта закупки позиции графы «Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки».

Поскольку предмет закупочной процедуры в понятии ГрК включен в приложение к ПП № 2571, а НМЦК превышает 1 млн руб., заказчику надлежало установить дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с положениями поз. 14 приложения к ПП № 2571.

Таким образом, ввиду наличия противоречивой правоприменительной практики не представляется возможным однозначно ответить на вопрос о необходимости дополнительных требований при закупке услуг по техническому обслуживанию кондиционеров с НМЦК свыше 1 млн руб.

Можно лишь рекомендовать учитывать мнение на сей счет своего контрольного органа.

На вопрос отвечалаОльга Никитина, эксперт ЭИС ПРОГОСЗАКАЗ.РФ.