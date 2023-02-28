Цифра дня. Осторожно, утечки

Число утечек данных в 2023 году может вырасти на 20% по сравнению с 2022 годом, заявил аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц.
Особенное внимание злоумышленников могут привлечь компании из ритейла, сообщил он.
Эксперты советуют каждой компании и предпринимателю уделить особое внимание информационной безопасности. Потому что несмотря на все, что уже сейчас делается, утечек данных в 2023 году может стать больше.
Число утечек данных в 2023 году может вырасти на 20% по сравнению с 2022 годом, заявил аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц.
Особенное внимание злоумышленников могут привлечь компании из ритейла, сообщил он.
Провоприменительная практика по отношению к включению дополнительных требований при закупке услуг по техническому обслуживанию кондиционеров неоднородна. Она включает два подхода, противоположных друг другу: один говорит включать дополнительные требования к такой закупке, другой говорит, что нет. Пробуем разобраться.
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Если в ходе проверки налоговики подозревают, что компания может уничтожить оригиналы документов, скрыть их или заменить, то они могут изъять подлинники. Но для допмероприятий налогового контроля такой нормы не прописано. Это исправят.
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