В 2023 году станет на 20% больше утечек данных

Аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц сообщил, что число утечек данных в 2023 году может вырасти на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет «ТАСС».

В основном злоумышленники будут обращать внимание на компании из сферы ретейла, где хранится больше всего информации о клиентах и партнерах.

В 2022 году сотрудники «Лаборатории Касперского» выявляли 168 утечек из баз данных компаний. В сети оказалось более 2 млрд записей.

Чаще всего публиковали информацию организаций из сферы доставки (34%) и ретейла (14%).

Эксперт рекомендует готовиться к возможным действиям киберпреступников: улучшить систему защиты IT-инфраструктуры и продумать план действий, если данные компании все же утекли. Создать алгоритм расследования инцидента и определить методы реагирования. А также выстроить своевременную систему оповещения клиентов, партнеров и регуляторов.