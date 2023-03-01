Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности

Когда возникает субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц и кто ей подлежит

В соответствии с российским законодательством, субсидиарной ответственности подлежат контролирующие должника лица.

Это собственники или сособственники бизнеса (долей в нем) и руководители – обычно генеральный директор, но в некоторых случаях также его заместители и главный бухгалтер, если установлено, что они оказывалирешающее влияние на деятельность компании и их «указания или обязательные к исполнению, решения» могли привести к несостоятельности компании.

К субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц могут привлечь в том случае, когда выявляются сомнительные с точки зрения экономической обоснованности сделки, заключенные с сомнительными контрагентами договоры, фиктивные сделки, отсутствие подтверждающих документов, несвоевременно объявлено о предстоящем банкротстве.

Таким образом, недобросовестность в управлении бизнесом – прямой путь к привлечению к субсидиарной ответственности при банкротстве юридического лица.

В то же время за банкротство вследствие просчетов со стратегией развития, изменением ситуации на рынке, если отсутствуют признаки недобросовестности или умышленных деяний, в привлечении к субсидиарной ответственности суд может отказать.

Как избежать привлечения к субсидиарной ответственности

В большинстве случаев предотвратить привлечение руководителей и собственников бизнеса к субсидиарной ответственности гораздо проще, чем затем отстаивать свою невиновность непосредственно в судебном процессе, когда заявление уже подано.

Итак, первый способ избежать субсидиарной ответственности – проявлять аккуратность, «должную осмотрительность»в ведении бизнеса и управлении им: не допускать сомнительных и фиктивных сделок, не создавать ситуаций, которые могут быть истолкованы как стремление осознанно подвести компанию к банкротству.

Во-вторых, очень важно обладать всей полнотой документации относительно ведения бизнеса.

Все кадровые и первичные документы: хозяйственные договоры, приказы, чеки, счета должны сохраняться. Осуществлять какие-либо действия без документов просто нельзя.

Чем больше подтверждающих документов на каждое мероприятие в процессе хозяйственной деятельности, тем меньше вероятности, что руководителя привлекут к субсидиарной ответственности.

Если речь идет о деятельности заместителя директора или главного бухгалтера, то необходимо хранить копии письменных уведомлений и распоряжений от вышестоящего руководства или собственников бизнеса для возможного опровержения статуса КДЛ.

То есть, формирование документальной базы, подтверждающей невиновность в возможном банкротстве, имеет очень важную роль.

Далее нельзя не отметить и важность честности в коммуникации с кредиторами. Самое худшее, что можно предпринять – пытаться скрываться от кредиторов, поскольку подобные действия могут быть истолкованы как признак умышленного характера банкротства, а здесь уже недалеко не только до субсидиарной, но и до уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство.

Если у компании возникает сложная финансовая ситуация, не позволяющая своевременно расплатиться с долгами, необходимо уведомить кредиторов или уполномоченный государственный орган об этом сразу, перед той датой, в которую должно произойти выполнение имеющихся долговых обязательств, например – перед датой обязательного платежа по кредиту, возврата долга или уплаты налогов и сборов, коммунальных платежей и так далее.

Как выстроить защиту при привлечении к субсидиарной ответственности

Если в процессе банкротства руководитель или собственник бизнеса все же привлекается к субсидиарной ответственности, необходимо тщательно организовать защиту.

Для этого должна быть собрана вся фактологическая база, свидетельствующая о непричастности руководителя или собственника к банкротству: документы о деятельности компании, заключенных сделках, приказы и уведомления.

Кроме того, на случай привлечения к субсидиарной ответственности необходимо заранее подумать о сохранности своих активов.

Согласно законодательству, взыскание не распространяется на единственное жилье, а также ряд видов имущества, указанный в ст. 446 ГК.

Лучше заранее обзавестись доказательствами, например, того, что автомобиль необходим для профессиональной деятельности и является источником дохода, а единственное жилье – единственная собственность и фактическое место проживания.

И конечно, стоит обратиться за юридической помощью, как только возникло подозрение, что в контексте процедуры банкротства или предстоящего банкротства контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.

Юрист или адвокат, который будет заниматься вопросом защиты от субсидиарной ответственности, должен обязательно иметь опыт работы именно с банкротством юридических лиц.

С юристом следует проконсультироваться и по вопросу сохранения хотя бы части активов на тот случай, если привлечение к субсидиарной ответственности все же состоится.