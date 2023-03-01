Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

QR-платежи функционируют в Системе быстрых платежей (СБП), через которую россияне в прошлом году провели более 3 млрд операций на сумму почти 14,5 трлн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

В 2022 году россияне стали активно пользоваться QR-кодами для оплаты покупок в интернет- и офлайн-магазинах.

Жители страны совершили таким способом около 360 млн покупок, что в 27 раз превышает показатель 2021 года, отмечается в отчете Банка России. В три раза выросло количество торговых точек, принимающих оплату в СБП.

Тенденция оплачивать покупки по QR-коду будет набирать обороты.

Эта технология удобна: покупателю не требуется для оплаты пластиковая карта или система NFC на мобильном устройстве. Клиент просто открывает на смартфоне мобильное приложение своего банка, сканирует QR-код на кассе и оплачивает покупку.

Это максимально безопасно: кассир создает каждый код единожды. Именно благодаря уникальности QR-кода его нельзя подделать. Кроме того, в момент покупки можно проверить все данные: банковские реквизиты, сумму и назначение платежа.

Для магазинов принимать оплату в СБП по QR-коду выгодно: они могут обходиться без платежных терминалов. Сотрудник формирует одноразовый QR-код на смартфоне, покупатель его считывает своим мобильным устройством.

Соответственно, продавец не платит за установку и техническое обслуживание терминала, а также экономит на эквайринговой комиссии. Благодаря этому даже небольшие торгово-сервисные предприятия могут принимать платежи по безналу.

Отсутствие необходимости устанавливать платежные терминалы дает торговым точкам, кроме прочего, независимость от зарубежных компаний, которые занимаются техобслуживанием данного оборудования.

Например, недавно французский поставщик POS-терминалов Ingenico объявил об уходе с российского рынка.

Поэтому для торговых сетей сервисы СБП и прием платежей по QR-коду – лучший выход.

Мировая практика

Внедряя в торговый оборот оплаты по QR-кодам, наша страна следует за международной практикой.

В мире эта технология применяется с начала 90 годов. Правда, первые QR-коды использовались не для оплаты, а для сканирования информации об автомобильных запчастях при транспортировке из автоконцерна Toyota. Именно Япония стала родоначальником QR-системы.

Как платежный инструмент QR-коды впервые стали использоваться в Китае в минувшее десятилетие. Жители страны оплачивают таким способом все товары и услуги.

Чтобы понять масштаб, достаточно посмотреть на цифры: по QR-кодам китайцы проводят около 80% всех платежей. Количество таких трансакций достигает почти 2 млрд раз в день.

Изначально инструментом для QR-платежей стала социальная сеть и мессенджер WeChat. Позже к этой системе присоединилось платежное приложение Alipay.

В Таиланде QR-платежи очень популярны не только среди коренных жителей страны, но и среди мигрантов и туристов. Это самый удобный и дешевыйспособ безналичной оплаты покупок и онлайн-переводов.

Ведь при оплате картой с покупателя взималась эквайринговая комиссия (там она не заложена изначально в стоимость товара, как в России) и процент за конвертацию валют.

При оплате по QR-коду все эти неудобства исключены: в 2020 году в Таиландепоявилось приложение SCB Easy, разработанное Сиамским коммерческим банком (SCB) и компанией Ripple.

В приложении пользователи проводят онлайн-переводы без комиссии и рассчитываются в магазинах по QR-коду без процента за эквайринг и конвертацию валют.

В Саудовской Аравии в 2019 году запустили сервис для оплаты по NFC-технологии и QR-коду. Это дало импульс развития безналичных платежей.

Развитие QR-системы помогло торгово-сервисным предприятиям, которые до недавнего времени могли принимать только наличные, сразу перейти на бесконтактный способ оплаты. Им даже не пришлось устанавливать POS-терминалы для приема пластиковых карт.

Индиястала страной расцвета бесконтактных платежей во время эпидемии COVID-19. И если в 2020 году такие расчеты были вынужденной мерой, то сейчас это уже привычный и по праву оцененный индийцами способ платежей.

Оплаты по QR-коду стали развиваться в Индии благодаря внедренному семь лет назад платежному сервису платежному интерфейсу UPI. За это время сервис обработал 99 млрд транзакций и вошел в пятерку самых крупных платежных сетей мира.

Дальнейшему распространению платежей по QR-кодам будет способствовать внедрение цифровой рупии на платежном рынке Индии.

В Южной Кореедействуетмобильное приложение Kakao Pay. Пять лет назад в нем появилась опция платежей по QR-коду, которую быстро оценили пользователи.

Только за один год сервис Kakao QR Pay обработал3 триллиона вон в транзакциях.

Позже правительство Южной Кореи разработало другое платежное решение Zero Pay. Это помогло избавить небольшие торговые точки эквайринговой комиссии.

В США платежи на основе QR-кода очень популярны.

Их предлагает не только самая крупная платежная система PayPal, но и ритейлеры. Последнее, кстати, выделяет Америку на фоне других стран.

Ритейлеры встраивают QR-оплаты в свои мобильные приложения. Пионером в этом направлении стала сеть кофеен Starbucks. В 2011 году она запустила в своем приложении электронные платежи.

Вслед за Starbucks торговые сети запустили свои мобильные кошельки и стали лидерами платежного рынка страны. В приложениях крупных ритейлеров американцы оплачивают до 40% покупок.

Кроме этого, несколько игроков розничной торговли США разработали CurrentC – единый сервис оплаты по QR-кодам.

В странах Европы QR-сервисы активно используются не только в крупнейших международных системах, но и в локальных платежных приложениях, которые действуют в отдельных странах Евросоюза.

Например, жители Швейцарии пользуются приложением TWINT, которое встроено в систему быстрых платежей – оплачивают товары по QR-коду, осуществляют онлайн-переводы по номеру телефона.

Для населения Германии действует платежный сервис Giropay, который охватывает более 1,5 тысяч банков. Семнадцать миллионов пользователей оплачивают товары мгновенным онлайн-переводом со своего банковского счета продавцу.

В Бельгии люди пользуются сервисом для онлайн-платежей – Bancontact, где действует несколько методов приема оплаты, включая QR-код.

В мире стоимость транзакций с применением QR-кода ежегодно увеличивается. В ближайшие три года эксперты ожидают 25% роста, до $3 трлн.