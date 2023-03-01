Бухгалтерский учет

Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 62. Важные детали для бухгалтера

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 представляет собой регистр, в котором должно быть отражено сальдо расчетов с покупателями на начало периода, а также абсолютно все движения по данному счету и заключительное сальдо.

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Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 62. Важные детали для бухгалтера
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

В статье рассмотрим ее особенности.

Счет 62 активно-пассивный, поэтому у него может быть как кредитовое, так и дебетовое сальдо.

Сальдо на начало и конец периода нужно отражать по субсчетам развернуто. Это связано с тем, что дебетовое сальдо – это задолженность покупателей, а кредитовое – полученная в счет будущих отгрузок и выполнения работ предоплата.

Аналитический учет по этому счету удобно вести и в разрезе субсчетов, и по каждому покупателю.

Многие бухгалтерские программы позволяют поддерживать такую аналитику. В результате формируются обороты в целом по счету, а при необходимости всегда можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость (далее – ОСВ) по каждому покупателю.

Такой отчет может служить и основой для составления акта сверки расчетов с контрагентом.

Формирование ОСВ по счету 62

Рассмотрим процесс формирования ведомости на примере.

ООО «Альфа-центр» на основании заключенного договора с ООО «Полярная звезда» должно отгрузить ему продукцию на сумму 120 000 руб. (в том числе НДС 20 000 руб.) в марте 20ХХ года. В феврале 20ХХ года ООО «Полярная звезда» перечислило ООО «Альфа-центр» предоплату на полную сумму.

Проводки в бухгалтерском учете ООО «Альфа-центр»:

Дт счета

Кт счета

Сумма

Описание

Первичный документ

Февраль 20ХХ года

 

51

62 «Авансы»

120 000

Отражена полученная предоплата

Платежное поручение, выписка банка

76 «НДС с авансов полученных»

68 «НДС к уплате»

20 000

Начислен НДС с аванса

Счет-фактура на аванс, запись в книге продаж

Март 20ХХ года

62 «Расчеты за продукцию»

90

120 000

Отражена в учете реализация

ТОРГ-12, счет-фактура

90

68 «НДС к уплате»

20 000

Отражен НДС

Счет-фактура

62 «Авансы»

62 «Расчеты за продукцию»

120 000

Зачтена предоплата по договору

Бухгалтерская справка

68 «НДС к уплате»

76 «НДС с авансов полученных»

20 000

Принят к вычету НДС с аванса

Запись в книге покупок

Дебетовое сальдо на конец периода формируется по формуле: сальдо по дебету на начало периода плюс сумма операций по дебету счета минус обороты по кредиту.

Кредитовое сальдо на конец периода: кредитовое сальдо на начало периода плюс сумма операций по кредиту минус оборот по дебету.

ОСВ в учете ООО «Альфа-центр» в марте 20ХХ года.

ОСВ по счету 62 «Авансы»:

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

120 000

120 000

ОСВ по счету 62 «Расчеты за продукцию»:

Сальдо на начало

Обороты

Сальдо на конец

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

120 000

120 000

ОСВ по счету 62 (синтетический):

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

120 000

240 000

120 000

Если не были сделаны проводки между субсчетами, то ОСВ будет выглядеть следующим образом:

ОСВ по счету 62 «Авансы»:

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

120 000

120 000

ОСВ по счету 62 «Расчеты за продукцию»:

Сальдо на начало

Обороты

Сальдо на конец

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

120 000

120 000

ОСВ по счету 62 (синтетический):

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

120 000

120 000

120 000

120 000

ОСВ по счету 62 и показатели баланса

Кредитовое сальдо счета 62 относится в пассив баланса, в состав кредиторской задолженности, а дебетовое сальдо – в актив баланса, в состав дебиторской задолженности.

Об этом прямо сказано в п. 73 приказа Минфина «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» от 29.07.1998 № 34н.

Как видно из примера, если не выполнять проводки между субсчетами, сальдо счета 62 будет завышено и по дебету, и по кредиту. А это, в свою очередь, приведет к искажению строк баланса.

Итоги

Смысл такого регистра бухгалтерского учета, как ОСВ, достаточно простой.

Эта ведомость показывает развернутое сальдо на начало периода, все обороты за период, развернутое сальдо на конец периода. Каждая из сторон сальдо счета 62 влияет на строки баланса.

Если организация получает предоплату за свою продукцию или услуги, то нужно помнить, что после отгрузки продукции или выполнения работ, когда в учете появится дебиторская задолженность, ее нужно закрыть предоплатой, выполнив внутренние проводки между субсчетами.

Иначе отчетность организации будет составлена некорректно.

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