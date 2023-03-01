Релокация бизнеса в 2023 году: что важно знать

Что такое релокация

Российское законодательство не содержит такого термина, как релокация, однако это не мешает использовать данное определение в обычной жизни.

Название произошло от английского слова relocate, что значит «переместить».

Релокация бизнеса – это перенос деятельности (в том числе сотрудников, производства) из страны, в которой она возникла, в другую страну.

Такой же термин стали использовать и для отдельных сотрудников, которые переезжают за рубеж с сохранением рабочего места. Что тоже стало популярным явлением, учитывая возможность многих работников трудиться удаленно.

При релокации организации и соответствующем переезде сотрудников работодателю важно понимать следующее.

Нельзя просто взять и в одностороннем порядке перевести своих работников за пределы РФ. Вам обязательно нужно будет уведомить их за два месяца.

В случае несогласия кого-либо из них, уволить его вы сможете только после того, как предложите альтернативные должности.

Если же сотрудник готов к релокации, компания должна ему всячески содействовать в таком переезде – от билетов до оформления документов на проживание.

Все вопросы переезда решаются за счет компании. Также работодатель помогает с релокацией не только сотруднику, но и его (ее) супруге (супругу) и детям.

Релокация не обязательно должна быть полной. В целом если нет никаких запретов с точки зрения закона, в некоторых странах можно открыть филиал, где будет трудиться только какая-то часть ваших работников.

Переезд далеко не всегда является финальной точкой, в которой человек останется и будет жить. Часто потенциальные работники ищут работу за границей временно и используют этот опыт лишь как выход на более перспективные и развитые страны.

Или получив подобный опыт, возвращаются и работают на родине.

Если же вы планируете уехать на ПМЖ, то лучше тщательно отнестись к этому вопросу. Такой отъезд зачастую не просто увлекательное путешествие, нередко он влечет за собой немало проблем.

Плюсы и минусы релокации

Переезд, безусловно, интересная и, вероятно, перспективная история, однако она имеет определенные риски и трудности.

Основные плюсы и минусы

Плюсы:

новые возможности для бизнеса. Вы открываете для себя новые территории для развития;

налогообложение может быть более приятным;

увеличение бизнеса при заходе на новые рынки;

отсутствие санкций в другой стране. Это дает определенные финансовые свободы и не только;

для сотрудников тоже есть плюсы. В большинстве случаев работодатель берет на себя расходы с переездом, жильем, налогами, обучением и так далее. Также польза в том, что такие сотрудники часто получают интересный опыт, и это может повлиять на их карьерный рост.

Минусы:

сотрудники, которых перевели, могут не справиться или им может не понравиться за границей. Это приведет к потере времени и денег для работодателя. Компания определенно рискует при таком переезде;

работодатель рискует остаться без квалифицированного персонала, который будет сложно найти, что тоже потребует времени и ресурсов;

местные законы могут иметь свои сложности, к которым российские компании не привыкли;

проблемы с регистрацией компании. Долгий процесс регистрации;

затраты на взносы при открытии бизнеса, которые требуют некоторые страны, такие как, например, Австрия или Бельгия;

языковой барьер;

сложности с документами на иностранном языке и многое другое.

Также есть плюсы и минусы, которые определяются уже в зависимости от страны, в которую планируется переезд.

Возьмем несколько востребованных для релокации стран и сравним некоторые особенности.

Грузия

+ выгодное налогообложение. Поддержка IT.

нестабильные отношения с РФ. Проблема с кадрами. Дорогая арендная плата.

Сербия

+ легко добраться из России. Безвизовое пребывание до 30 дней. Программа релокации предусматривает получение ВНЖ по бизнесу.

много бумажных формальностей. Плохо развита технологично.

Армения

+ льготы для малого бизнеса. Удобное экономическое расположение. Развитие IT.

невыгодное налогообложение и аренда.

Узбекистан

+ поддержка IT.

дорогая аренда. Проблемы с Интернетом.

Турция

+ нет трудностей с налогами. Отношения с Россией неплохие, хотя и сложные.

денежные переводы. Действие санкций.

Организация релокации сотрудников из России

О том, какие действия нужно совершить работодателю при релокации в отношении своих сотрудников, мы рассказали в первом разделе.

Но помимо организационных моментов, переехавшему сотруднику нужно будет решить и обычные бытовые задачи. Возможно, для этого даже потребуется взять паузу в работе.

Какие вопросы стандартно возникают при переезде:

аренда жилья. Как правило, при релокации договор заключается не менее чем на полгода;

Интернет. Возможно, придется самостоятельно договариваться с провайдером;

получение банковской карты;

расположение магазинов, аптек, бытовых услуг и прочего, что необходимо для повседневной жизни;

решение проблемы со связью. Для этого нужно узнать, какие есть местные операторы и какие для вас есть выгодные тарифы;

общественный транспорт и способы его оплаты;

услуги медицинской страховки;

парковка;

школы и детские сады;

изучение мест, в которых вы будете проводить свободное время.

Не забывайте, что таких релокантов, как вы, может быть немало в новой стране. Поэтому поддерживайте с ними общение, так вы быстрее обзаведетесь необходимыми контактами и иной информацией.

Сейчас очень много подобных групп в мессенджерах, где вы найдете единомышленников.

И вообще, так будет проще интегрироваться в местную среду. Особенно если собеседник там уже пожил и многое знает.

Как правильно выбрать страну для релокации

Выбор страны зависит от вида деятельности компании, ее целей, ожиданий, возможностей и многих других факторов.

Так, например если вы IT-компания, вам могут подойти страны, где активно развивается данный бизнес: Вьетнам, Эмираты, Кипр, Китай, Турция. Перечень не является исчерпывающим. Если это торговля или перевозки, вполне могут подойти Казахстан, Армения и многие другие.

Проще говоря, универсального ответа на данный вопрос нет, каждый работодатель выбирает свое.

Для того чтобы выбрать хороший вариант, в отношении потенциальной для переезда страны нужно следующее:

анализ ее законодательства;

анализ ее налогообложения;

узнать ее политическую обстановку;

проверить, поддерживает ли она санкции;

разобраться с рыночными отношениями;

учесть иные всевозможные критерии.

Лучшие страны для релокации бизнеса и стартапа – 2023

В каждой стране свои сложности, но выбор есть и он весьма разнообразный. О некоторых востребованных странах мы расскажем в отдельных разделах. В частности, о Казахстане, Армении, Турции, Кипре, Эмиратах, Черногории.

Но также есть и другие направления, которые могут подойти для разной деятельности и стартапа.

Одной из самых популярных и удобных стран, конечно, является Грузия.

В ней граждане РФ могут находиться без визы целый год. Чтобы продлить срок, достаточно выехать на день и вернуться обратно.

Страна находится в относительной транспортной доступности. С русским языком также нет больших проблем. Но не все так гладко.

В силу политически накаленной обстановки между Грузией и РФ, все-таки могут быть некоторые трудности.

Например, с открытием банковской карты, арендой и прочим. Сильно выросли цены на аренду недвижимости, теперь пожить в Грузии выйдет в копеечку.

В случае со стартапом вполне неплохое место. Такой бизнес тут достаточно легко и быстро оформить.

Для регистрации потребуется юридический адрес. Соответственно, нужен будет нужен договор аренды или здание должно быть в собственности.

Бали – это отдельная любовь русскоязычного населения. Кажется, что наши сограждане заселили уже половину этого острова.

Это место привлекало иностранцев еще задолго до последних событий. Однако за последний год наплыв эмигрантов здесь увеличился, что повлекло серьезный скачок цен, как минимум на аренду недвижимости.

Ковидные ограничения на Бали стали проще, но для въезда нужен сертификат о прививке. Также нужна медицинская страховка. Сначала нужно получить визу на 30 дней, далее ее можно продлить еще на такой же срок. Потом можно воспользоваться «виза ран», покинуть страну и вернуться, срок обнулится.

Добраться до Бали можно с пересадками. С прямым сообщением из РФ есть проблемы.

Доступно оформление бизнес-визы (В211). Срок пребывания по ней в общей сложности составляет до 180 дней.

Для открытия своего дела вам понадобится рабочая виза. Здесь она называется «китас». Срок пребывания по такой визе значительно больше.

Тут также возможно открыть банковскую карту местного банка.

Бразилия. Граждане РФ могут прибыть в это место в порядке, не требующем получения визы. Срок пребывания в таком случае составит 90 дней. Далее визу можно продлить еще на 90 дней.

Если едете с целью работы, то оформляйте рабочую визу. Есть также и деловая виза. Также будет проверяться доход: не менее 1 500 долларов.

Процесс релокации несложный, все решается относительно просто. Если вы или ваши сотрудники владеют английским языком, проблем быть не должно.

Весьма популярной здесь является сфера IT. Таким сотрудникам тут будут рады.

Однако не стоит забывать и о минусах. Как минимум это недешевая жизнь, как максимум эта страна в числе лидеров по уровню преступности.

В числе прочих стран нельзя оставить без внимания Объединенные Арабские Эмираты.

Что там есть интересного, расскажем далее.

Релокация бизнеса в ОАЭ

Эмираты действительно перспективное направление благодаря стремительному развитию данного региона во многих отраслях.

Но конечно, и цены здесь соответствующие. Жизнь и открытие бизнеса здесь весьма недешевые.

Сюда россияне могут попасть, не оформляя визу заранее. Срок пребывания возможен в целом до 90 дней.

Если хотите работать, используйте визу цифрового кочевника (Digital Nomad Visa). Она подойдет при трудоустройстве по договору. При наличии собственной организации ее тоже можно использовать. Виза дает большие возможности для работника и его семьи – от услуг банка и до детского сада для ребенка.

Также существует золотая виза. Выдается на длительный срок, как правило, на 5 лет. Она подойдет вам, если вы предприниматель, инвестор и так далее. Лучше всего подходит для релокации вашей компании, дает свободу и возможность длительного спокойного проживания в ОАЭ.

Вести бизнес вы не можете где угодно. Для каждого вида деятельности существует своя особая экономическая зона.

Еще ОАЭ привлекает своей приятной системой налогообложения. Здесь есть только НДС 5% и налог на прибыль в размере 0%.

Однако в июне 2023 года все же планируется введение налога в размере 9% для некоторых компаний. Что тем не менее будет выгоднее по сравнению со многими другими странами.

Но даже при таких низких налогах вы все равно будете тратить много денег: регистрация компании, аренда недвижимости и многое другое. Тут дорого.

Релокация бизнеса в Армению

В целом в Армении к релокации в их страну жители относятся вполне нормально. За прошлый год переехавших туда оказалось несколько десятков тысяч.

И данный регион полюбился обычным и бизнес-эмигрантам не просто так:

во-первых, для граждан РФ находиться в стране без визы можно до 180 дней, притом что данный срок можно обнулить;

во-вторых, для прибытия достаточно иметь только российский паспорт;

в-третьих, цены вполне приемлемые для ведения бизнеса. Маловероятно, что возникнут какие-либо сверхзатраты;

в-четвертых, для членов ЕАЭС (в том числе близких родственников таких работников) не нужно получать разрешение на работу.

Также в Армению легко добраться из России, там работают карты «Мир».

При ведении бизнеса можно получить ВНЖ. Для этого нужно подать заявление, паспорт и другие необходимые документы. Компания регистрируется достаточно быстро.

Также можно открыть без проволочек банковский счет. Денежные переводы работают.

Еще с Арменией хорошие межгосударственные отношения, и нет проблем с языковым барьером. Поэтому однозначно это хорошая почва для бизнеса из имеющихся вариантов.

Релокация бизнеса в Казахстан

Казахстан – одна из самых популярных стран по переводу бизнеса из России, что неудивительно в силу сложившихся отношений между Казахстаном и РФ. Напомню, что данная страна является участником ЕАЭС так же, как и Россия.

За последний год там открыли уже несколько тысяч российский компаний. Сильно выросла торговля, техническая и научная деятельность.

Значительно увеличилась доля российских организаций в области IT. В какой-то момент переезд бизнеса значительно повлиял на сферу грузоперевозок.

Рассмотрим подробнее, чем же так хорош Казахстан:

свободное нахождение в стране до одного месяца, далее нужно встать на миграционный учет и срок будет продлен. Общий срок составляет не более 90 дней;

осталась возможность совершать денежные переводы. В частности, через «Золотую корону» и «Юнистрим»;

можно открыть банковские карты местных банков, например, «Каспий» или «Банк ЦентрКредит»;

работает карта «Мир» для российских граждан;

более выгодные комиссии банков;

открытое расположение к нескольким российским границам;

бизнес во многом схож с российским, поэтому все понятно и привычно;

много русскоговорящих людей. Проблем с языковым барьером там точно не будет;

нет ограничений в отношении обмена валют;

свободно работают различные сервисы, заблокированные в РФ из-за санкций;

уважительное отношение к переехавшим как со стороны политического руководства, так и со стороны местных жителей;

простота в регистрации бизнеса;

льготы для малого и среднего бизнеса и более низкое налогообложение;

И это неполный перечень того, что привлекает сюда бизнес. Действительно, Казахстан одно из самых перспективных направлений.

В текущем году срок пребывания для граждан РФ составляет:

30 дней – по российскому паспорту;

90 дней – по загранпаспорту.

Для того чтобы пользоваться всеми возможностями, вам нужно будет оформить местный ИИН, это специальный индивидуальный идентификационный номер. С его помощью казахские государственные органы идентифицируют физических лиц.

Также при наличии бизнеса и необходимых документов у вас будет возможность оформить РВП.

Для регистрации вам также потребуется иметь юридический адрес. Это может быть как жилое, так и нежилое помещение. Документооборот доступен на русском языке.

Релокация бизнеса в Турцию

Турция также является вполне удобной страной для перевода туда своих бизнес-процессов. Для посещения этого государства нужен загранпаспорт.

Пребывание в безвизовом режиме ограничивается 60 днями с возможностью продления.

Многим Турция понравилась тем, что там не очень сложно получить ВНЖ. И оснований для этого достаточно. Большое количество наших сограждан получили его только на основании договора аренды жилья.

Однако ВНЖ с таким основанием не дает вам права на трудоустройство в Турции. Имея вид на жительство на других основаниях, вы сможете открыть свой бизнес и спокойно работать.

Иногда от вас при подаче заявления могут потребовать иметь некоторую сумму на счету.

В Турцию можно спокойно добраться напрямую из России. Также есть возможность открыть банковский счет. И вообще страна достаточно развита, поэтому подойдет и для стартапа, и для других целей, в том числе для IT-сферы.

Помимо этого, конечно привлекает благоприятный климат и хорошее отношение к приезжим.

Однако тут тоже сильно выросли цены на жилье. При этом найти аренду по доступной цене все еще возможно, это зависит от региона. Стамбул к таким регионам не относится.

Из-за резкого притока эмиграции жить там стало достаточно дорого. Омрачает картину недавнее разрушительное землетрясение.

Релокация бизнеса в Черногорию

Эмиграция затронула и эту область. Основная часть бизнеса – это туризм, поэтому тут неплохо могут себя чувствовать бизнес-представители сферы отдыха.

Пребывать в стране без визы граждане РФ смогут не более 30 дней. Ранее можно было 90 дней.

Но визу можно продлить за дополнительную плату. Также действует визаран. Если у вас есть шенген, вы можете пребывать в стране до 90 дней. Для работы у вас будет возможность получить долгосрочную визу.

Но в целом Черногория небогатая страна и поэтому здесь многие отрасли не развиты, в том числе сфера услуг.

Однако двери для открытия бизнеса россиянам тут открыты. Процедура регистрации фирмы вполне доступная и быстрая.

Релокация бизнеса на Кипр

Начнем с того, что добираться на Кипр из РФ сейчас нужно с пересадками.

Попасть туда можно по туристической визе или если у вас есть шенген или виза Болгарии или Румынии. Ранее действовала так называемая про-виза.Также существуют такие типы виз, как стартап-виза и виза цифрового кочевника.

Соответственно, данная страна более чем открыта для бизнеса и новых технологий.

Стартап-виза, по сути, представляет собой получение ВНЖ по причине того, что приехавшими вносится вклад в развитие экономики и бизнеса.

Виза кочевника же предоставляет возможность проживать в стране длительное время удаленным сотрудникам и фрилансерам.

Минимальный доход эмигранта для получения такой визы должен составлять 3,5 тыс. евро, также должны быть соблюдены и иные требования.

Еще на Кипре действуют выгодные ставки по налогу на прибыль. Бизнес тут может рассчитывать на ставку 12,5 %. Для IT-компаний предусмотрены налоговые льготы в размере 2,5%.

В числе прочего на Кипре юридически все делается достаточно просто. Ну и конечно, опять же комфортный климат. Этот фактор немаловажен для релокации.

Нужно учитывать, что Кипр заинтересован в экономическом развитии и всячески привлекает иностранцев для этого. Поэтому условия для бизнеса там вполне комфортные и лояльные.