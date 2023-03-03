На какие акции обратить внимание в 2023 году

Если говорить о конкретных ценных бумагах, то следует присмотреться к следующим компаниям.
Сбербанк (SBER)Акции остаются наиболее перспективными на российском рынке.
Сейчас цена 157 рублей, наблюдается небольшое падение на 5% по сравнению с максимумом от 6 февраля – 167 рублей.
Лензолото (LNZL)Эта бумага интересна трейдерам. Если просматривать её график в диапазоне от года и более, можно легко увидеть периоды кратного роста.
Даже за период с 17 по 20 февраля, стоимость выросла на 20%.
Полюс (PLZL)Среди зарубежных акций по аналогичным причинам – финансовым отчётам, которые будут представлены на этой неделе, стоит присмотреться к:
- Walmart, NVIDIA (в месячном и полугодовом диапазоне очень хорошие результаты),
- Moderna (находится в стадии падения, хорошая вероятность смены тренда),
- The Home Depot.
Не стоит пренебрегать и иными финансовыми инструментами.
Эмоции зачастую не позволяют объективно оценить ситуацию.
Заходя на рынок, каждый инвестор определяет для себя стратегию, исходя из цели инвестирования, готовности к риску, сумме и доступных инструментов.
Поэтому даже в сложное время не стоит от неё отступать, неважно формируете ли вы портфель самостоятельно или обращаетесь к профессионалам.
К сожалению, остаётся распространённой проблема, когда желающие инвестировать в ценные бумаги и другие инструменты не понимают, как работает экономическая система в целом.
Инструменты, приносящие больше доходности, всегда требуют глубокого анализа и оценки макроэкономических, валютных и корпоративных рисков.
Сразу определите для себя наиболее негативный сценарий событий и наметьте план, который при неблагоприятном стечении обстоятельств поможет выйти из сложившейся ситуации.