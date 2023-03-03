На какие акции обратить внимание в 2023 году

Если говорить о конкретных ценных бумагах, то следует присмотреться к следующим компаниям.

Сбербанк (SBER)

Акции остаются наиболее перспективными на российском рынке.

Сейчас цена 157 рублей, наблюдается небольшое падение на 5% по сравнению с максимумом от 6 февраля – 167 рублей.

Но общий тренд идёт вверх, что даёт прекрасную возможность для вхождения. Потенциал для роста очень высок.

Лензолото (LNZL)

Эта бумага интересна трейдерам. Если просматривать её график в диапазоне от года и более, можно легко увидеть периоды кратного роста.

Даже за период с 17 по 20 февраля, стоимость выросла на 20%.

Очевидно, что за этим последует значительное падение, которое окупится последующим ростом в перспективе до полугода – главное вовремя поймать точку входа.

Стоит также отметить иь: в районе 17 тысяч рублей на 20 февраля и 14 тысяч на 19 число – предыдущий минимум, что также может быть не очень комфортно для инвесторов.

Полюс (PLZL)

Среди зарубежных акций по аналогичным причинам – финансовым отчётам, которые будут представлены на этой неделе, стоит присмотреться к:

Walmart , NVIDIA (в месячном и полугодовом диапазоне очень хорошие результаты),

, (в месячном и полугодовом диапазоне очень хорошие результаты), Moderna (находится в стадии падения, хорошая вероятность смены тренда),

(находится в стадии падения, хорошая вероятность смены тренда), The Home Depot.

Грамотным решением для вложенийбудет рассмотреть акции золотодобывающих () и американских нефтяных компаний, например,

Не стоит пренебрегать и иными финансовыми инструментами.

ПИФы и ETF. В кризисной ситуации проще заработать на держании облигаций. Также в качестве альтернативы ценным бумагам можно рассмотреть

В кризисное время инвесторам стоит сохранять спокойствие и при принятии решений руководствоваться критическим мышлением.

Эмоции зачастую не позволяют объективно оценить ситуацию.

Заходя на рынок, каждый инвестор определяет для себя стратегию, исходя из цели инвестирования, готовности к риску, сумме и доступных инструментов.

Поэтому даже в сложное время не стоит от неё отступать, неважно формируете ли вы портфель самостоятельно или обращаетесь к профессионалам.

Чтобы преуспевать и зарабатывать на рынке, необходимо освоить три главных постулата: смотреть на макроэкономику, изучать технический анализ и, конечно же, проводить финансовый анализ.

Рынок – те же американские горки: всегда будет падение и рост, снова падение и снова рост.

К сожалению, остаётся распространённой проблема, когда желающие инвестировать в ценные бумаги и другие инструменты не понимают, как работает экономическая система в целом.

Инструменты, приносящие больше доходности, всегда требуют глубокого анализа и оценки макроэкономических, валютных и корпоративных рисков.

Сразу определите для себя наиболее негативный сценарий событий и наметьте план, который при неблагоприятном стечении обстоятельств поможет выйти из сложившейся ситуации.