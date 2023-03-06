Как исправить ошибку в полисе ипотечного страхования

Разобрались, как это делается.

Почему нельзя оставлять ошибку в полисе для ипотеки

Иногда ошибка может показаться достаточно мелкой, и клиенту не захочется предпринимать усилия, чтобы ее исправлять. Это в корне неверный подход.

Даже если вы перепутали одну букву в имени (например, вместо Наталия написали Наталья), этого будет достаточно, чтобы банк не принял полис.

Последствия могут быть крайне неприятными: штрафы, пени, увеличение процентной ставки и даже расторжение кредитного договора. Поэтому очень важно проверять корректность всех вводимых данных.

Куда обращаться, если в полисе для ипотеки допущена ошибка

Иногда случаются технические сбои, и на этапе передачи информации страховой компании может выпасть важный символ (например, номер корпуса дома).

Если вы это заметили, нужно сразу же обратиться в страховую компанию: через чат мобильного приложения, по телефону горячей линии, электронной почте или лично в офисе.

Страховщик внесет корректные данные в полис, и вы сможете сразу передать его в банк.

Это делается бесплатно и напрямую со страховой компанией, никакой доплаты за это не берется.

Что делать, если при оформлении была указана неверная сумма кредита

Если при оформлении полиса вы неправильно указали сумму кредита, это повлияло на стоимость страховки. Банк не примет страховку, если вы указали меньшую сумму, чем вам нужно выплатить в реальности.

В этой ситуации также нужно обратиться в страховую компанию и скорректировать данные. Полис, страхующий более крупный кредит, будет стоить дороже.

Вам придется доплатить разницу и передать новый документ в банк. Если же вы указали большую сумму, чем вам нужно выплатить, и фактически переплатили за полис, вернуть разницу будет уже в ваших интересах.

Для корректировки необходимо также обратиться напрямую к страховщику.