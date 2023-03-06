Работаем с закупками. Как понять разночтения в цене заявки участника запроса котировок

В статье разбираемся, какую цену услуги считать верной, если есть разночтения в цена заявки участника котировок.

Вопрос

В заявке на участие в электронном запросе котировок два предложения о цене услуги: в приложенном файле указано 242 400 руб., а на электронной площадке 276 960 руб.

Как быть в данном случае?

Ответ

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 43 закона № 44-ФЗ заявка на участие в конкурентной процедуре (если иное не предусмотрено законом) должна содержать предложение участника закупки о цене контракта.

Заявка на участие в электронном запросе котировок, в свою очередь, должна содержать информацию, предусмотренную в т. ч. п. 3 ч. 1 ст. 43 закона № 44-ФЗ (см. ч. 1 ст. 50 закона № 44-ФЗ).

Как показывает анализ правоприменительной практики, при наличии разночтений относительно цены контракта, указанной участником в экранном поле электронной площадки и в приложенном к заявке файле, контрольные органы не усматривают оснований для отклонения заявки.

Контракт в этом случае подлежит заключению по цене, указанной участником закупки в экранном поле электронной площадки (если этот участник становится победителем конкурентной процедуры).

Пример

Участник закупки указал в жалобе, что при заполнении электронной формы заявки на электронной площадке им была допущена ошибка, а именно в графе «Предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги» указана сумма цен единиц товара 830,10 руб., в то время как итоговая величина цены контракта, указанная в бумажной заявке на участие в запросе котировок, составила 122 519,74 руб.

По мнению участника закупки, в связи с наличием в его заявке разночтений комиссия заказчика должна была отклонить его заявку и не признавать его победителем запроса котировок.

Правовая оценка УФАС: закон № 44-ФЗ разделяет категории «информация и документы об участнике закупки» (п. 1 ч. 1 ст. 43) и «предложение участника закупки о цене контракта» (п. 3 ч. 1 ст. 43) таким образом, что основание для отклонения участника закупки, сформулированное в п. 8 ч. 12 ст. 48 закона № 44-ФЗ как выявление в заявке недостоверной информации, применимо только в случае установления недостоверности информации, предоставленной участником закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ.

Поскольку предлагаемый подателем жалобы к поставке товар признан котировочной комиссией соответствующим требованиям извещенияо закупке, у закупочной комиссии не было оснований считать информацию, содержащуюся в заявке, недостоверной.

Следовательно, оснований для отклонения заявки подателя жалобы не было.



Также контрольные органы отмечают, что участник закупки самостоятельно указывает в заявке на участие в закупке предложение о цене контракта.

А значит, заказчик никак не может нести ответственность за допущенные участником технические ошибки, и тем более производить перерасчет предлагаемой цены контракта с целью определения корректного ценового предложения участника закупки.



На вопрос отвечала Ольга Никитина, эксперт ЭИС ПРОГОСЗАКАЗ.РФ .