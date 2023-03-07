Поздравьте коллег и получите подарок от «Клерка»

«Клерк» решил, что поздравления женщине-бухгалтеру должны быть особенными, трогательными и нежными, а может даже с юмором)

Бухгалтер, который напряженно работает, постоянно находится в стрессе, за один день может получить такой заряд эндорфина, что хватит на год вперед.

Предлагаем вам в комментариях написать поздравление бухгалтеру на 8 Марта, а также поставить лайк самому лучше поздравлению.

Авторы трех лучших комментариев с поздравлениями (с самым большим количеством лайков) получат фирменный мерч от «Клерка».

Поздравляйте коллег, дарите хорошее настроение и получайте подарки!

А мы считаем, что лучший подарок по-прежнему подписка на Клерк.Премиум – в честь праздника скида 25%!

Все для хорошего самочувствия и отличного настроения: