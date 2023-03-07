Новые правила оформления пособий в 2023 году для беременных

Какие нововведения ждут будущих мамв этом году? Рассказывают эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения». Те предприятия, которые готовятся отправить своих сотрудниц в отпуск по уходу за ребенком, могут подготовить для них краткую шпаргалку о том, куда и когда нужно обращаться.
С наступлением 2023 года пособие по беременности и родам декретницам стал перечислять Социальный фонд. Сумму пособия фонд рассчитает на основании больничного листка с кодом «05». Схема расчета пособия прежняя, то есть исходя из заработка женщины за два календарных года до ухода в декретный отпуск.
На перечисление самого пособия у фонда есть 10 рабочих дней, как только он получил данные для выплаты. Но срок может быть увеличен еще на 20 рабочих дней если не поступили необходимые документы и сведения запрошенные у другого ведомства.
Больничный по беременности и родам в 2023 годуПосле пандемии ковида больницы и поликлиники ушли от бумаги и стали выписывать электронный листок нетрудоспособности. Его беременной может оформить врач акушер-гинеколог в ЕИИС «Соцстрах», либо врач общей практики или семейный врач. А если нет врача, то фельдшер.
Больничный может быть даже продлён, если вдруг, например, роды были осложнёнными. В этом случае выписывает листок та медицинская организация, где проходили роды.
Кто выдает и подписывает больничный листок по беременности и родамЭлектронный больничный созданный медорганизацией подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью акушер-гинеколог. Подписи акушера-гинеколога достаточно и при осложненных родах, и при многоплодной беременности, и при родах, наступивших в период с 22 до 30 недель беременности. Затем процедура требует заверения листка нетрудоспособности медицинской организацией.
Если что-то во время родов пошло не так и возникли осложнения, то медорганизация оформляет молодой маме дополнительно новый электронный листок нетрудоспособности. Его срок составит 16 календарных дней. А работодатель в этом случае продлевает отпуск по беременности и родам на основании заявления работницы и больничного листа.
Любые перемены статуса больничного (открыт, закрыт, продлён) работодатель узнаёт автоматически от Фонда. Согласие работника для этого не нужно.
Пособие за постановку на учет для беременных женщин в 2023 годуПравила назначения и выплаты пособий беременным женщинам за постановку на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности поменялись с 1 января 2023 года. С этого момента среди тех, кто встал на учёт в медучреждения в период с 6 до 12 недель беременности, пособия будут получать нуждающиеся в социальной поддержке граждане РФ, которые постоянно проживают на территории России.
Нуждаемость определяется размером среднедушевого дохода семьи беременной женщины. Он не должен превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения.
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением самой женщины;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных образовательных организациях и не заключившие контракт о прохождении военной службы;
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
- лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
- лица, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
- лица, находящиеся в розыске.
- ежемесячное пособие беременной женщине, произведенное за прошлые периоды;
- средства материнского (семейного) капитала и средства регионального материнского капитала;
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью женщины, ее личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов ее семьи;
- суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом;
- суммы налоговых вычетов по НДФЛ;
- социальное пособие на погребение;
- компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации;
- компенсации за изготовление и установку надгробных памятников;
- единовременные выплаты военнослужащим или членам их семьей;
- единовременная материальная помощь, выплачиваемая на лечение ребенка.
Отказать в назначении пособия беременной женщине могут, если у нее:
- нет российского гражданства;
- доходы превышают указанный минимум, в том числе и в виде процентов по вкладам (такой доход не помешает получить пособие, если вклад был закрыт не позднее, чем за шесть месяцев до месяца подачи заявления на назначение пособия);
- в заявлении обнаружены недостоверные или неполные данные;
- в собственности беременной или членов её семьи есть две квартиры или жилых дома и два транспортных средства (исключение только многодетные семьи, семьи с инвалидами, и семьи, которые получили машину как государственную социальную поддержку).
Если после получения пособия среднедушевой доход семьи женщины не достигнет прожиточного минимума, размер пособия Социальный фонд увеличит до 75% регионального прожиточного минимума. Если и в этом случае среднедушевой доход семьи не превысит прожиточного минимума, то женщина сможет получать пособие уже в размере 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
- 10–14 недель;
- 18–22 недели;
- 30–32 недели беременности.