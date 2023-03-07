Новые правила оформления пособий в 2023 году для беременных

Какие нововведения ждут будущих мамв этом году? Рассказывают эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения». Те предприятия, которые готовятся отправить своих сотрудниц в отпуск по уходу за ребенком, могут подготовить для них краткую шпаргалку о том, куда и когда нужно обращаться.

С наступлением 2023 года пособие по беременности и родам декретницам стал перечислять Социальный фонд. Сумму пособия фонд рассчитает на основании больничного листка с кодом «05». Схема расчета пособия прежняя, то есть исходя из заработка женщины за два календарных года до ухода в декретный отпуск.

На перечисление самого пособия у фонда есть 10 рабочих дней, как только он получил данные для выплаты. Но срок может быть увеличен еще на 20 рабочих дней если не поступили необходимые документы и сведения запрошенные у другого ведомства.

Больничный по беременности и родам в 2023 году

После пандемии ковида больницы и поликлиники ушли от бумаги и стали выписывать электронный листок нетрудоспособности. Его беременной может оформить врач акушер-гинеколог в ЕИИС «Соцстрах», либо врач общей практики или семейный врач. А если нет врача, то фельдшер.

Больничный может быть даже продлён, если вдруг, например, роды были осложнёнными. В этом случае выписывает листок та медицинская организация, где проходили роды.

Кто выдает и подписывает больничный листок по беременности и родам

Электронный больничный созданный медорганизацией подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью акушер-гинеколог. Подписи акушера-гинеколога достаточно и при осложненных родах, и при многоплодной беременности, и при родах, наступивших в период с 22 до 30 недель беременности. Затем процедура требует заверения листка нетрудоспособности медицинской организацией.

Если что-то во время родов пошло не так и возникли осложнения, то медорганизация оформляет молодой маме дополнительно новый электронный листок нетрудоспособности. Его срок составит 16 календарных дней. А работодатель в этом случае продлевает отпуск по беременности и родам на основании заявления работницы и больничного листа.

Любые перемены статуса больничного (открыт, закрыт, продлён) работодатель узнаёт автоматически от Фонда. Согласие работника для этого не нужно.

Работодатель, не позднее трех дней с момента как узнал о закрытие больничного, размещает в информационной системе фонда сведения необходимые для назначения и выплаты пособия. Нужно обратить внимание, что с 01.01.2022 работодатель не заполняет электронный больничный лист по беременности и родам.Работодатель, не позднее трех дней с момента как узнал о закрытие больничного, размещает в информационной системе фонда сведения необходимые для назначения и выплаты пособия.

Дама в ожидании малыша может уточнить сведения о своём электронном листке нетрудоспособности и информации о сумме назначенного пособия в личном кабинете на сайте Фонда . Для входа подходят логин и пароль от личного кабинета на портале госуслуг.

Пособие за постановку на учет для беременных женщин в 2023 году

Правила назначения и выплаты пособий беременным женщинам за постановку на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности поменялись с 1 января 2023 года. С этого момента среди тех, кто встал на учёт в медучреждения в период, пособия будут получать нуждающиеся в социальной поддержке граждане РФ, которые постоянно проживают на территории России.

Нуждаемость определяется размером среднедушевого дохода семьи беременной женщины. Он не должен превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

В понятие «семья» при расчёте пособия входят: беременная, её супруг и несовершеннолетние дети. Также по новым правилам к членам семьи относятся дети заявителя в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательной организации по очной форме обучения.

Нужно уточнить, кто официальносемьи беременной женщины:

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением самой женщины;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных образовательных организациях и не заключившие контракт о прохождении военной службы;

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;

лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;

лица, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

лица, находящиеся в розыске.

Среднедушевой месячный доход исчисляется за последние 12 календарных месяцев до подачи заявления на получение пособия и исходя из всех поступлений членов семьи: зарплаты и вознаграждения по договорам ГПХ, пенсии, компенсации, социальные пособия и прочие выплаты денежного характера.

ежемесячное пособие беременной женщине, произведенное за прошлые периоды;

средства материнского (семейного) капитала и средства регионального материнского капитала;

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью женщины, ее личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов ее семьи;

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом;

суммы налоговых вычетов по НДФЛ;

социальное пособие на погребение;

компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации;

компенсации за изготовление и установку надгробных памятников;

единовременные выплаты военнослужащим или членам их семьей;

единовременная материальная помощь, выплачиваемая на лечение ребенка.

Если беременная(у неё в течение года были какие-то поступления), всё это не является основанием для отказа в назначении и выплате ежемесячного пособия.

Отказать в назначении пособия беременной женщине могут, если у нее:

нет российского гражданства;

доходы превышают указанный минимум, в том числе и в виде процентов по вкладам (такой доход не помешает получить пособие, если вклад был закрыт не позднее, чем за шесть месяцев до месяца подачи заявления на назначение пособия);

в заявлении обнаружены недостоверные или неполные данные;

в собственности беременной или членов её семьи есть две квартиры или жилых дома и два транспортных средства (исключение только многодетные семьи, семьи с инвалидами, и семьи, которые получили машину как государственную социальную поддержку).

Для получения пособия беременной женщине нужново время личного посещения СФР, МФЦ или на Едином портале госуслуг. Это можно сделать после наступления 12 недели беременности. Если беременная женщина находится в местах лишения свободы, то она подаёт заявление о назначении пособия через администрацию исправительного учреждения или следственного изолятора.

Пособие беременная женщина начнёт получать, начиная с месяца, в котором наступит шестая неделя ожидания малыша. Пособие можно получить и за период начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее чем наступит шестая неделя беременности и не ранее чем за период с 1 января 2023 года.

В случае одобрения ежемесячного пособия беременная женщина будет получать. Например, в Москве в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 24 801 рублю. Поэтому, пособие беременной женщине в общем случае в столице составит 12 400 рублей.

Если после получения пособия среднедушевой доход семьи женщины не достигнет прожиточного минимума, размер пособия Социальный фонд увеличит до 75% регионального прожиточного минимума. Если и в этом случае среднедушевой доход семьи не превысит прожиточного минимума, то женщина сможет получать пособие уже в размере 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Заявление на перерасчёт величины пособия писать не надо, оно автоматически поменяется с месяца изменения величины регионального прожиточного минимума. Выплата пособия после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке.

Обязательное условие для получения пособия –, которая оказывает помощь беременной. Определены даже обязательные сроки для визита к врачу:

10–14 недель;

18–22 недели;

30–32 недели беременности.

Пособие Социальный фонд будет выплачивать. Выплачивают его за полный месяц независимо от даты наступления срока беременности 6 недель, даты постановки на учет в медицинской организации, даты родов или прерывания беременности, или даты обращения за назначением пособия. Если беременности прекратилась до наступления 12 недель, выплата пособия исключена.