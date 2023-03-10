Почему ЦБ продлил валютные ограничения и как это повлияет на россиян

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023, ограничения на снятие наличных долларов и евро.

Регулятор сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам:

Если валютный счет или вклад открыт до 9 марта 2022 года, с него можно снять сумму остатка на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро, если владелец счета еще не воспользовался такой возможностью .

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные с 9 сентября, выдаются по курсу банка .

Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

При этом банкам до 9 сентября запрещено взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Юридические лица – резиденты могут получить наличную валюту на командировочные расходы не более 5 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

На другие валюты ограничений нет. У юридических лиц – нерезидентов такой возможности нет.

Почему ограничения продлили и когда их могут отменить

Как уточнил Банк России, он сохранил ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Введение ограничений ЦБ на снятие наличной валюты со счетов в прошлом году позволило эффективно стабилизировать российскую банковскую систему после наложения санкций на крупнейшие банки РФ, закрытия американскими банками-контрагентами корреспондентских счетов в валюте и отключения от SWIFT, напоминают аналитики УК «Альфа-Капитал».

По их мнению, и текущее решение ЦБ о продлении ограничений выглядит вполне логичным.

«На 1 февраля 2023 года объем валютных депозитов населения на счетах в банках в рублевом эквиваленте составляет 3,7 триллиона рублей, или около 49 миллиардов долларов», – отмечают эксперты.

Основной причиной по-прежнему остаются санкции, и пока они не будут сняты, ограничения на валютный кэш будут сохраняться, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.

При этом в настоящее время в российских банках для физических лиц есть возможность покупать и продавать наличную иностранную валюту, подчеркивают аналитики УК «Альфа-Капитал».

«У крупных банков курс отличается от биржевого на Московской бирже в среднем в пределах 5–10%, что говорит о балансе спроса и предложения», – замечают они.

Происходит ли замещение долларов и евро другими валютами

На протяжении всего 2022 года происходила некоторая девалютизация, которая сопровождалась переходом от недружественных валют к альтернативным, прежде всего юаню, замечает Лаврова.

«Доля доллара в расчетах снизилась с 50% в докризисный период до 35–40% в конце прошлого – начале этого года, евро – с 35% до 20%. При этом резко выросла доля юаня: на биржевом валютном рынке на него приходится около 35%, а не так давно было менее 5%», – говорит она.

Действительно, процесс замещения присутствует, согласен главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Это видно как по увеличению количества валют, торгуемых на Московской бирже в рублях, так и по объему торгов дружественными валютами, отмечает он.

«Здесь особенно выделяется юань, объем торгов которым вырос многократно. Это логично, учитывая тесные торговые связи между Россией и Китаем, рост товарооборота между двумя странами и перевод расчетов в национальные валюты», – объясняет аналитик.

В результате доля юаня в объеме торгов на валютном рынке в феврале составила 40%, по этому показателю он обогнал доллар и стал самой популярной валютой, замечает Зварич.

Плюс к этому растет количество инструментов вложения денег в дружественных валютах.

«Здесь снова можно выделить юань с учетом роста количества предложений вкладов для граждан в данной валюте, а также расширение линейки инструментов долгового рынка, номинированных в юанях», – добавляет он.

Торговля другими валютами и инструментарий вложений в них пока менее активно развивается, говорит аналитик. При этом, по его мнению, тенденция 2022 года на замещение дружественными валютами доллара и евро сохранится и в рамках текущего года.