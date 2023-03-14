44-ФЗ

Повысили размер авансов по госконтрактам в 2023

Согласно документу организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 в качестве аванса до 50% от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств.

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Повысили размер авансов по госконтрактам в 2023
Иллюстрация: Jilbert Ebrahimi/unsplash

Подписано постановление Правительства от 06.03.2023 № 348. По 31 декабря 2023 приостановлено действие положенийпостановления Правительства от 09.12.2017 № 1496 в части ограничения авансовых платежей по контрактам с казначейским сопровождением.

Уточены действия в случае, если лимитов недостаточно для выплаты аванса. Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.

По соглашению сторон в заключенных до вступления в силу Постановления № 348 договорах (госконтрактах) устанавливаются условия о выплате таких авансов или увеличении авансов до этих размеров с соблюдением размера обеспечения исполнения по ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ.

Кабмин указывает, что сейчас размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается 30% от цены, что зафиксировано в договоре. Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием средств бюджета.

Постановление также закрепляет повышенный размер аванса в 2023 для госконтрактов с казначейским сопровождением, которые касаются объектов капитального строительства госсобственности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Компании, заключившие такие госконтракты, смогут получать в качестве аванса до 90% от цены, обозначенной в договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

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