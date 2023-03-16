Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

Для того чтобы стимулировать граждан к предпринимательской осознанности, государством был разработан ряд мер поддержки для этой категории занятых. Мы собрали основную информацию.
Налоговый бонус
При регистрации в приложении «Мой налог» самозанятые автоматически получают налоговый бонус в размере 10 тыс. рублей.
За счет этих денег покрывается часть налоговых выплат. Пока бонус есть, ставки налога на профессиональный доход (НПД) составляют 3% в том случае, если оплата приходит от физлица, и 4% – от компании или ИП. После исчерпания суммы ставки вырастают до 4% и 6% соответственно.
Пример
Визажист Ольга К. из Самары сделала клиентке макияж стоимостью 5 тыс. рублей. По обычной налоговой ставке она бы заплатила за эту услугу 200 рублей налога (4%), однако у нее еще не исчерпан бонус, а потому она заплатит 150 рублей в качестве НПД (3%).
Налоговый бонус нельзя обналичить и потратить по своему усмотрению. Деньги предоставляются в качестве стимулирующей налоговой меры.
Писать заявление и подавать заявку на получение льготы не нужно – приложение самостоятельно учтет бонус при расчетах.
Социальный контракт
Самозанятые, доходы которых за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума, могут заключить с управлением по социальной защите населения социальный контракт.
Соглашение предполагает финансовую помощь по трем направлениям:
Обучение и получение образования. От государства на эти цели можно получить до 30 тыс. рублей. Потратить сумму можно на курсы по переподготовке или повышению квалификации.
Ведение личного подсобного хозяйства. Самозанятый может рассчитывать на помощь в размере до 200 тыс. рублей. Деньги можно тратить на покупку домашнего скота, корма, семян, сельскохозяйственного оборудования и др.
Открытие бизнеса. Предельная величина материальной поддержки по этому направлению – до 350 тыс. рублей. Средства можно пустить на аренду помещения, закупку оборудования для производства, материалы и т. д.
Задача государства – помочь самозанятому начать свое дело и выйти на стабильный доход.
Если деньги были потрачены не по назначению, например вместо заявленной аренды помещения он купил машину, то материальную помощь придется вернуть.
Для заключения соцконтракта нужно прийти с пакетом документов в МФЦ или Управление по социальной защите населения по месту жительства и подать заявление.
Сниженные комиссии при получении оплаты через СБП
Самозанятые граждане могут принимать оплату через систему быстрых платежей (СБП). Покупатель товара или услуги может отправить денежные средства по номеру телефона в банковском приложении, QR-коду или по платежной ссылке.
Для самозанятых такой способ оплаты заменяет эквайринг (терминал для приема оплаты с помощью банковских карт), доступный только компаниям и индивидуальным предпринимателям.
Для самозанятых предусмотрены пониженные комиссии при получении оплаты через систему быстрых платежей.Льготная комиссия составляет 0,4% от суммы платежа, но не более 1500 рублей.
Для подключения услуги следует заключить соглашение с банком. Актуальный список финансовых организаций-участников программы можно найти на сайте Системы быстрых платежей.
Государственные займы
Самозанятые могут рассчитывать на получение льготных кредитов от фондов поддержки предпринимательства.
Процентные ставки разнятся в зависимости от региона, но в среднем составляют 3-5%. На срок до двух лет можно занять от 50 000 до 500 000 рублей.
Такие кредиты являются целевыми – их дают под конкретные цели.
Деньги могут стать стартовым капиталом, либо их можно потратить на текущие расходы уже существующего бизнеса. В любом случае необходимо будет подтвердить целевое расходование средств с помощью документов: платежного поручения, счета на оплату, договора купли-продажи и др.
При одобрении льготного займа оценят кредитную историю и кредитный рейтинг потенциального заемщика. Если они страдают, то в кредите могут отказать.
Нефинансовая помощь
Государство также предусмотрело различные меры поддержки самозанятых нефинансового характера.
В центрах «Мой бизнес» можно бесплатно проконсультироваться о регистрации интеллектуальной собственности, продажах на маркетплейсах, участии в госзакупках и т. д.
В некоторых регионах России есть бизнес-инкубаторы. Это организации, которые помогают начинающим предпринимателям развивать свой бизнес.
Часто бизнес-инкубаторы предлагают арендовать помещение на льготных условиях.
К примеру, в Астраханской области первый год аренды обойдется в 40% от стандартной цены помещения, второй год – в 60% и лишь в третий год попросят оплатить все 100% арендной ставки.
На базе центров «Мой бизнес» в ряде регионов России созданы специальные коворкинги. Самозанятые могут бесплатно или за небольшую стоимость пользоваться рабочим местом с компьютером, комнатой для переговоров или конференц-залом.
Самозанятые не уплачивают взносы в СФР, а значит не могут претендовать на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Однако с 1 июля 2023 году все может измениться.
Минтруд предложил включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования.
Самозанятому предложат самостоятельно выбрать сумму, которую он хочет получать в случае болезни:
32 484 рубля, т. е. два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), за полный месяц. В этом случае размер ежемесячного взноса для самозанятого составит 1247,38 рублей в месяц.
48 726 рублей (три МРОТ за полный месяц). В этом случае размер ежемесячного взноса для самозанятого составит 1871 рубль в месяц.
Право на пособие по нетрудоспособности у застрахованного возникает после 6 месяцев уплаты взносов в СФР.