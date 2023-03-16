Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

Для того чтобы стимулировать граждан к предпринимательской осознанности, государством был разработан ряд мер поддержки для этой категории занятых. Мы собрали основную информацию.

Налоговый бонус

При регистрации в приложении «Мой налог» самозанятые автоматически получают налоговый бонус в размере 10 тыс. рублей.

За счет этих денег покрывается часть налоговых выплат. Пока бонус есть, ставки налога на профессиональный доход (НПД) составляют 3% в том случае, если оплата приходит от физлица, и 4% – от компании или ИП. После исчерпания суммы ставки вырастают до 4% и 6% соответственно.

Пример

Визажист Ольга К. из Самары сделала клиентке макияж стоимостью 5 тыс. рублей. По обычной налоговой ставке она бы заплатила за эту услугу 200 рублей налога (4%), однако у нее еще не исчерпан бонус, а потому она заплатит 150 рублей в качестве НПД (3%).

Налоговый бонус нельзя обналичить и потратить по своему усмотрению. Деньги предоставляются в качестве стимулирующей налоговой меры.

Писать заявление и подавать заявку на получение льготы не нужно – приложение самостоятельно учтет бонус при расчетах.

Социальный контракт

Самозанятые, доходы которых за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума, могут заключить с управлением по социальной защите населения социальный контракт.

Соглашение предполагает финансовую помощь по трем направлениям:

Обучение и получение образования. От государства на эти цели можно получить до 30 тыс. рублей . Потратить сумму можно на курсы по переподготовке или повышению квалификации.

Ведение личного подсобного хозяйства. Самозанятый может рассчитывать на помощь в размере до 200 тыс. рублей . Деньги можно тратить на покупку домашнего скота, корма, семян, сельскохозяйственного оборудования и др.

Открытие бизнеса. Предельная величина материальной поддержки по этому направлению – до 350 тыс. рублей. Средства можно пустить на аренду помещения, закупку оборудования для производства, материалы и т. д.

Задача государства – помочь самозанятому начать свое дело и выйти на стабильный доход.

Если деньги были потрачены не по назначению, например вместо заявленной аренды помещения он купил машину, то материальную помощь придется вернуть.

Для заключения соцконтракта нужно прийти с пакетом документов в МФЦ или Управление по социальной защите населения по месту жительства и подать заявление.

Сниженные комиссии при получении оплаты через СБП

Самозанятые граждане могут принимать оплату через систему быстрых платежей (СБП). Покупатель товара или услуги может отправить денежные средства по номеру телефона в банковском приложении, QR-коду или по платежной ссылке.

Для самозанятых такой способ оплаты заменяет эквайринг (терминал для приема оплаты с помощью банковских карт), доступный только компаниям и индивидуальным предпринимателям.

Для самозанятых предусмотрены пониженные комиссии при получении оплаты через систему быстрых платежей.Льготная комиссия составляет 0,4% от суммы платежа, но не более 1500 рублей.

Для подключения услуги следует заключить соглашение с банком. Актуальный список финансовых организаций-участников программы можно найти на сайте Системы быстрых платежей.

Государственные займы

Самозанятые могут рассчитывать на получение льготных кредитов от фондов поддержки предпринимательства.

Процентные ставки разнятся в зависимости от региона, но в среднем составляют 3-5%. На срок до двух лет можно занять от 50 000 до 500 000 рублей.

Такие кредиты являются целевыми – их дают под конкретные цели.

Деньги могут стать стартовым капиталом, либо их можно потратить на текущие расходы уже существующего бизнеса. В любом случае необходимо будет подтвердить целевое расходование средств с помощью документов: платежного поручения, счета на оплату, договора купли-продажи и др.

При одобрении льготного займа оценят кредитную историю и кредитный рейтинг потенциального заемщика. Если они страдают, то в кредите могут отказать.

Нефинансовая помощь

Государство также предусмотрело различные меры поддержки самозанятых нефинансового характера.

В центрах «Мой бизнес» можно бесплатно проконсультироваться о регистрации интеллектуальной собственности, продажах на маркетплейсах, участии в госзакупках и т. д.

В некоторых регионах России есть бизнес-инкубаторы. Это организации, которые помогают начинающим предпринимателям развивать свой бизнес.

Часто бизнес-инкубаторы предлагают арендовать помещение на льготных условиях.

К примеру, в Астраханской области первый год аренды обойдется в 40% от стандартной цены помещения, второй год – в 60% и лишь в третий год попросят оплатить все 100% арендной ставки.

На базе центров «Мой бизнес» в ряде регионов России созданы специальные коворкинги. Самозанятые могут бесплатно или за небольшую стоимость пользоваться рабочим местом с компьютером, комнатой для переговоров или конференц-залом.

Самозанятые не уплачивают взносы в СФР, а значит не могут претендовать на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Однако с 1 июля 2023 году все может измениться.

Минтруд предложил включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования.

Самозанятому предложат самостоятельно выбрать сумму, которую он хочет получать в случае болезни:

32 484 рубля, т. е. два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), за полный месяц. В этом случае размер ежемесячного взноса для самозанятого составит 1247,38 рублей в месяц.

48 726 рублей (три МРОТ за полный месяц). В этом случае размер ежемесячного взноса для самозанятого составит 1871 рубль в месяц.

Право на пособие по нетрудоспособности у застрахованного возникает после 6 месяцев уплаты взносов в СФР.