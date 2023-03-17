Как заполнить и сдать расчет по страховым взносам за 1 кв. 2023 года: инструкция

Новый бланк РСВ в 2023 году

Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2023 года нужно представлять на новом бланке.

Новая форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Основные изменения в форме РСВ связаны с начислением взносов по единому тарифу.

В новой форме расчета по страховым взносам объединили строки, в которых указывают взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ.

Из-за объединения структура расчета изменилась: ряда подразделов больше нет, а у других теперь иные номера.

Обязательные листы нового РСВ в 2023 году:

титульный лист;

разд. 1;

подраздел 1;

разд. 3.

Остальные листы – только для отдельных плательщиков, например для тех, кто платит взносы по доптарифу.

Состав новой формы РСВ-2023

Новая форма состоит из четырех разделов:

раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав крестьянских (фермерских) хозяйств»;

раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»;

раздел 4 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 6.1. статьи 431 НК». Этот новый раздел большинству работодателей заполнять не нужно. Ведь он посвящен страховым взносам с выплат в пользу прокуроров, сотрудников СК, судей федеральных судов и мировых судей.

Срок сдачи РСВ за 1 квартал в 2023 году

Подать РСВ за I квартал нужно не позднее 25.04.2023 (п. 7 ст. 431 НК).

При нарушении срока представления РСВ работодателю грозит штраф (п. 1 ст. 119 НК).

Если вы не представите РСВ в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока сдачи расчета, то вам заблокируют счета (п. 3.2 ст. 76, п. 6 ст. 6.1 НК).

К статье приложены образцы заполнения нулевого РСВ за 1 квартал 2023 и РСВ за 1 квартал 2023 (актуальны на 10 марта 2023 года).

Нулевой РСВ-1 за 1 квартал

Работодатель, у которого по каким-либо причинам отсутствовали выплаты в пользу работников в I квартале, все равно должен подать РСВ за этот период (письмо Минфина от 28.07.2022 N 03-15-05/73009).

При подаче нулевого РСВ работодатель включает в состав расчета (п. 3.2 Порядка):

титульный лист;

раздел 1 с указанием в строке 001 кода «2» (без подразделов и приложений);

раздел 3.

Титульный лист

На титульном листе приведите среднесписочную численность работников за 1 квартал 2023, рассчитанную в обычном порядке, дробное значение округлите до целого. Код расчетного периода – 21.

КБК в новом РСВ-2023

С 2023 года действует единый тариф взносов, отдельных тарифов в НК нет. Налоговики сами распределят поступившие суммы.

Даже если платите налоги и взносы по отдельным КБК, применяйте общий КБК 182 1 02 01000 01 1000 160. Этот же КБК вы укажете в расчете по взносам за I квартал.

К примеру, в строке 020 раздела 1 ставится КБК 18210201000011000160.

Раздел 3

Раздел 3 заполните на каждого работника, числившегося у вас в 1 квартале.

Код категории застрахованного лица для граждан РФ – НР. Коды для иностранцев: временно пребывающие – ВПНР, временно проживающие – ВЖНР.

В графе 140 укажите все доходы работника – облагаемые и необлагаемые.

Не показывайте только дивиденды и другие выплаты, не являющиеся объектом обложения по ст. 420 НК.

Выплаты по ГПД в разд. 3 покажите и в графе 150, и в графе 160.

Пособие по больничным за первые 3 дня покажите и в сумме выплат и иных вознаграждений, и в составе необлагаемых выплат.

Подраздел 1

В подразделе 1 укажите выплаты и взносы по всей организации – за каждый из последних 3 месяцев и нарастающим итогом с начала года.

В отдельных строках приведите выплаты сверх предельной базы и взносы с них. Количество застрахованных лиц – это все работники организации, в том числе по ГПД.

Образец заполнения РСВ за 1 квартал 2023 года

Приведем возможный пример заполнения РСВ-1 за 1 квартал 2023 года на следующих условиях.

В ООО «Альфа» трудятся два работника, включая руководителя. Они являются гражданами РФ. С работниками заключены трудовые договоры. В течение I квартала 2023 г. численность не изменялась.

В марте один из сотрудников болел пять дней. В этом же месяце за первые три дня нетрудоспособности общество назначило ему пособие в сумме 3 900,00 руб. (условно).

Других расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ организация не осуществляла.

Общая сумма заработной платы работников составила (условно):

всего за I квартал 2023 г. (отчетный период) – 291 000,00 руб.;

по месяцам: январь – 100 000,00 руб.; февраль – 100 000,00 руб.; март – 91 000,00 руб.



Иных выплат в пользу физлиц за отчетный период ООО «Альфа» не производило. Единая предельная величина базы для начисления страховых взносов ни по одному из работников в указанном периоде не превышена.

У организации нет права на применение пониженных тарифов. Нет оснований и для применения дополнительных тарифов по взносам на ОПС.

ООО «Альфа» рассчитало страховые взносы в отношении выплат по трудовым договорам за отчетный период по единому тарифу 30% (п. 3 ст. 425 НК).

По итогам отчетного периода организация заполнила титульный лист, разд. 1, подраздел 1 разд. 1 и разд. 3 расчета

Каким способом передать расчет в ИФНС

Если численность физлиц, в пользу которых работодателем были произведены выплаты, за расчетный период превышает 10 человек, то такому работодателю нужно сдать РСВ в электронном виде по ТКС с использованием УКЭП (п. 10 ст. 431 НК).

Сдать электронную отчетность можно при помощи специального сервиса ФНС.

Если же численность физлиц, получивших выплаты от работодателя, не превышает указанный выше лимит, то работодатель самостоятельно выбирает способ подачи расчета: либо на бумаге, либо в электронном виде.

РСВ по обособленным подразделениям

Если у организации есть обособленное подразделение, то сдача РСВ за 1 квартал 2023 года зависит от того, открыт ли этой «обособке» счет в банке и производит ли она начисление и выплату доходов работникам (п. 7 ст. 431 НК).

Если оба этих условия выполняются, то в ИФНС по месту нахождения головной организации сдается РСВ в части работающих в ней сотрудников, а в ИФНС по месту нахождения ОП сдается расчет в части работников этого обособленного подразделения.

В этом случае не забудьте указать в расчете правильный КПП: в расчете головного предприятия – КПП организации, в расчете обособленного подразделения – его КПП.