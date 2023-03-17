Сколько должны доплачивать пенсионерам за иждивенцев в 2023 году

Страховая пенсия по старости

К страховой пенсии по старости или по инвалидности полагается доплата за нетрудоспособных иждивенцев, к числу которых относятся (ст. 16 закона № 400-ФЗ):

дети в возрасте до 18 лет (или если им исполнилось 18 лет, но они еще не закончили школу – доплата начисляется до 1 сентября того года, когда они получат аттестат),

совершеннолетние дети – пока они учатся по очной форме в образовательном учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет,

совершеннолетние дети, если они были признаны инвалидами до 18 лет,

братья, сестры или внуки, если они подпадают под одну из вышеуказанных категорий и при этом не имеют трудоспособных родителей, которые обязаны их содержать,

нетрудоспособные супруги, родители, дедушки и бабушки, если они находятся на иждивении пенсионера (нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста или признанные инвалидом).

При этом, помимо родственных отношений с нетрудоспособным членом семьи, пенсионеру нужно также подтвердить факт иждивения (что он получает от пенсионера постоянную помощь, которая является источником его жизнеобеспечения).

Исключение сделано только для несовершеннолетних детей, иждивение которых предполагается и не требует доказывания, а также для родителей совершеннолетних детей-инвалидов с детства, которые были признаны недееспособными.

Доплата за иждивенца «привязана» к величине фиксированной выплаты: пенсионеру назначается 1/3 такой выплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более трех (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

В 2023 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 7 567,33 рублей – значит, максимально возможная доплата пенсионеру за одного иждивенца сейчас – 2 522,44 рубля.

Но если пенсионер работает, то индексация пенсии ему приостановлена – поэтому для работающих пенсионеров доплата за иждивенцев меньше, чем у неработающих. После увольнения доплату проиндексируют вместе со всей пенсией.

Обратите внимание, что доплата за иждивенцев предусмотрена только для получателей страховой пенсии по старости или по инвалидности – поэтому в случае перехода пенсионера на пенсию по случаю потери кормильца (после смерти супруга), доплаты за иждивенца он лишится.

Военным пенсионерам

Получателям военных пенсий также полагается доплата за нетрудоспособных иждивенцев – их перечень аналогичен тому, что и для страховых пенсий (кроме того, что возраст нетрудоспособности для супругов и родителей установлен на 5 лет меньше – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Доплата также предусматривается не более, чем за трех иждивенцев: за одного она составляет 32% размера социальной пенсии, за двух – 64%, за трех – 100% (ст.ст. 17, 29 закона № 4468-1).

С учетом апрельской индексации 2023 года размер социальной пенсии по старости составит 7 153,35 рублей.

Значит, доплата к военной пенсии в рублевом эквиваленте в этом году равна: 2 289, 4 578 и 7 153 рубля соответственно за одного, двух и трех иждивенцев.

Следует учитывать, что доплата за иждивенцев военным пенсионерам полагается только при условии, что они не работают официально.