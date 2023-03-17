Пенсии

Сколько должны доплачивать пенсионерам за иждивенцев в 2023 году

И для получателей страховых пенсий (по старости и по инвалидности), и для военных пенсионеров закон предусматривает дополнительную надбавку к пенсии при наличии у них на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Рассмотрим, сколько составляет эта надбавка в 2023 году.

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Сколько должны доплачивать пенсионерам за иждивенцев в 2023 году
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Страховая пенсия по старости

К страховой пенсии по старости или по инвалидности полагается доплата за нетрудоспособных иждивенцев, к числу которых относятся (ст. 16 закона № 400-ФЗ):

  • дети в возрасте до 18 лет (или если им исполнилось 18 лет, но они еще не закончили школу – доплата начисляется до 1 сентября того года, когда они получат аттестат),

  • совершеннолетние дети – пока они учатся по очной форме в образовательном учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет,

  • совершеннолетние дети, если они были признаны инвалидами до 18 лет,

  • братья, сестры или внуки, если они подпадают под одну из вышеуказанных категорий и при этом не имеют трудоспособных родителей, которые обязаны их содержать,

  • нетрудоспособные супруги, родители, дедушки и бабушки, если они находятся на иждивении пенсионера (нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста или признанные инвалидом).

При этом, помимо родственных отношений с нетрудоспособным членом семьи, пенсионеру нужно также подтвердить факт иждивения (что он получает от пенсионера постоянную помощь, которая является источником его жизнеобеспечения).

Исключение сделано только для несовершеннолетних детей, иждивение которых предполагается и не требует доказывания, а также для родителей совершеннолетних детей-инвалидов с детства, которые были признаны недееспособными.

Доплата за иждивенца «привязана» к величине фиксированной выплаты: пенсионеру назначается 1/3 такой выплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более трех (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

В 2023 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 7 567,33 рублей – значит, максимально возможная доплата пенсионеру за одного иждивенца сейчас – 2 522,44 рубля.

Но если пенсионер работает, то индексация пенсии ему приостановлена – поэтому для работающих пенсионеров доплата за иждивенцев меньше, чем у неработающих. После увольнения доплату проиндексируют вместе со всей пенсией.

Обратите внимание, что доплата за иждивенцев предусмотрена только для получателей страховой пенсии по старости или по инвалидности – поэтому в случае перехода пенсионера на пенсию по случаю потери кормильца (после смерти супруга), доплаты за иждивенца он лишится.

Военным пенсионерам

Получателям военных пенсий также полагается доплата за нетрудоспособных иждивенцев – их перечень аналогичен тому, что и для страховых пенсий (кроме того, что возраст нетрудоспособности для супругов и родителей установлен на 5 лет меньше – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Доплата также предусматривается не более, чем за трех иждивенцев: за одного она составляет 32% размера социальной пенсии, за двух – 64%, за трех – 100% (ст.ст. 17, 29 закона № 4468-1).

С учетом апрельской индексации 2023 года размер социальной пенсии по старости составит 7 153,35 рублей.

Значит, доплата к военной пенсии в рублевом эквиваленте в этом году равна: 2 289, 4 578 и 7 153 рубля соответственно за одного, двух и трех иждивенцев.

Следует учитывать, что доплата за иждивенцев военным пенсионерам полагается только при условии, что они не работают официально.

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