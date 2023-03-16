Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

👉 Налоговики отчитались о самых популярных ошибках при заполнении уведомлений, которые нужно отправлять до 25-ого числа, чтобы с единого налогового счет денежные средства списывались в пользу нужных начисленных налогов.

👉 Налоговая проводила бесплатный эксперимент с 25 апреля 2022 по 28 октября 2022: налогоплательщикам записывали ПО для работы с ЭЦП. ФНС сейчас активно прорабатывает возможность безвозмездного предоставления соответствующих программных средств на постоянной основе.

👉 В этом году налоговики обещают не штрафовать за несдачу уведомлений по ЕНП.

👉 У налоговой не оказалось единого мнения по теме фиксированных взносов для ИП и уменьшения за из счет ПСН или УСН.

👉 Пока остальные спорят, есть еще один способ уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы: уплата на ЕНП и подача заявления на зачет ЕНП в счет взносов.

👉 Будем надеяться и верить, что скоро налоговая нас опять порадует свежими разъяснениями по поводу фиксированных взносов. Иначе скоро уже 1% дополнительных взносов платить, а мы ещё никак с фиксированными не разберемся!

👉 Чтобы за уточненку по НДС не оштрафовали, не должно быть долгов по налогам.

👉 Следующая напоминалка тоже от налоговиков, они сами пересчитают НДФЛ 15% со всех доходов за год.

👉 Директора без зарплаты не надо включать в персонифицированный отчет.

👉 Мы не могли пропустить февральское послание президента к Федеральному собранию. Но как это принято у бухгалтеров, каждую новость нужно переварить и перевести в «цифровой» формат.

👉 31 марта не за горами, а значит близится крайний срок сдачи бухгалтерской отчетности.

👉 Вышло важное сообщение для работодателей от Росстата

👉 Изменился состав сведений в путевом листе

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