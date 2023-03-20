Рефинансирование и реструктуризация кредита: в чем разница и как лучше снизить ставку

Для таких ситуаций подходят рефинансирование и реструктуризация, правда, клиенты банков часто путают эти понятия. Рассказываем, в чем разница.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование – это полное погашение одного или нескольких кредитов путем оформления нового займа. Часто этот процесс называют перекредитованием.

Для рефинансирования заемщик может обратиться в банк, в котором у него уже есть кредит или кредиты, либо воспользоваться предложением о рефинансировании в другом банке. После оформления нового кредита средства перечисляют на полное погашение старых долгов.

Главное преимущество рефинансирования – возможность «объединить» несколько займов в разных банках (в том числе по кредитным картам, ипотеке, автокредитам) в один, часто с более выгодной ставкой.

Также среди плюсов рефинансирования:

уменьшение ежемесячного платежа за счет снижения ставки или увеличения срока кредита;

одним кредитом проще управлять, чем несколькими с разными датами погашения;

можно избежать просрочек за счет уменьшения суммы платежа, а соответственно, не будет испорчена кредитная история;

можно сократить переплату по кредиту, выбрав банк, который предлагает меньшую процентную ставку;

можно получить дополнительные деньги, так как часто банки в рамках рефинансирования предлагают плюсом сумму наличными.

У рефинансирования есть и свои недостатки, например:

невозможно оформить рефинансирование при наличии открытых просрочек по кредиту или кредитам;

как правило, банки рефинансируют кредиты, которые оформлены более полугода назад;

ставка, по которой предлагают оформить рефинансирование, может быть выше, чем есть на уже взятый кредит;

некоторые банки ставят обязательное условие: один из рефинансируемых кредитов должен быть оформлен в другом учреждении, либо заемщик должен взять вместе с рефинансированием дополнительную сумму на личные нужды.

Виды рефинансирования:

Улучшение условий кредита при рефинансировании под меньший процент (часто этим пользуются ипотечные заемщики, когда на рынке появляются предложения с более выгодной ставкой).

Объединение нескольких кредитов в один для простоты управления.

Объединение одного или нескольких кредитов в один для сокращения ежемесячного платежа.

Получение дополнительных денег при объединении уже существующего кредита с новым.

Что такое реструктуризация

Реструктуризация кредита – это изменений условий уже существующего займа.

Она проводится в том же банке, который выдал кредит, без привлечения сторонних организаций, без закрытия текущего займа и без оформления нового.

Как правило, к реструктуризации прибегают заемщики, у которых возникли проблемы с погашением долга.

Среди причин – потеря работы или существенное снижение доходов; серьезная и длительная болезнь; болезнь близкого человека; рождение ребенка; увеличение финансовой нагрузки, если кредит взят не по фиксированной, а по плавающей ставке (например, привязан к ключевой ставке ЦБ РФ, а она выросла); то же самое, если кредит взят в иностранной валюте, а курс значительно изменился.

Для реструктуризации заемщик обращается в банк с просьбой пересмотреть условия договора, и банк может пойти навстречу клиенту с хорошей репутацией.

Преимущества реструктуризации:

можно избежать серьезных просрочек, а с ними пени, штрафов, последующего судебного взыскания долга;

можно оформить реструктуризацию с открытыми просрочками по кредиту.

Недостатки реструктуризации:

работает только в том банке, где взят кредит, и на условиях, предложенных банком;

нужно доказать банку ухудшение финансового положения (справка о болезни, подтверждение потери работы и т. п.);

влияние на кредитную историю: даже если просрочки еще нет, отметка о реструктуризации может повлиять на решение других банков о выдаче кредитов в будущем.

Банки обычно предлагают заемщикам следующие виды реструктуризации долга:

Снижение процентной ставки для сокращения ежемесячного платежа.

Увеличение срока договора для сокращения ежемесячного платежа.

Списание начисленных процентов.

Изменение валюты займа.

Есть еще кредитные каникулы – это один из вариантов реструктуризации долга, изменение графика погашения, при котором заемщика на несколько месяцев освобождают от платежей.

Чем рефинансирование отличается от реструктуризации кредита

Рефинансирование подойдет тем, кто нашел более выгодные условия в другом или своем банке, хочет снизить процентную ставку или ежемесячный платеж, объединить несколько кредитов в один или получить дополнительные деньги, как бы присоединив существующий займ к новому.

Реструктуризация не предполагает улучшения финансовых условий для заемщика, это скорее экстренная мера, и здесь правила диктует банк. Она нужна, когда клиент уже находится в сложной ситуации, допускает просрочки и понимает, что не сможет справиться с нагрузкой.

Рефинансирование поможет сделать свои кредиты выгоднее или проще в управлении.

К примеру, у Марии три кредита в разных банках с разными процентными ставками и разными датами окончания договоров. С помощью рефинансирования она получит новый кредит в банке, который покроет сумму долга по всем трем кредитам. В итоге у нее будет один займ с одним сроком окончания и комфортной суммой ежемесячного платежа.

Реструктуризация может потребоваться, когда клиент уже не справляется с финансовой нагрузкойпо конкретному займу.

К примеру, Максим оформил потребительский кредит на 300 тысяч рублей с ежемесячным платежом 14,5 тыс. рублей в месяц. Но ему пришлось сменить работу, и на новой зарплата стала ниже. Максим обратился в банк с просьбой о реструктуризации долга, предоставил документы и получил положительное решение. Банк снизил ему размер ежемесячного платежа, но продлил срок кредита.

Сравниваем реструктуризацию и рефинансирование:

Кредитный договор Количество кредитов Банк Кредитная история Просрочки Рефинансирование Оформление нового кредитного договора Любое количество кредитов Можно оформить в любом банке Не влияет на кредитную историю Открытые просрочки должны отсутствовать Реструктуризация Изменение условий действующего кредитного договора Один кредит Предоставляется только тем банком, где взят проблемный кредит Влияет на кредитную историю Возможно оформление при открытых просрочках

Итак, рефинансирование и реструктуризация – два совершенно разных инструмента, решающих разные задачи.

Рефинансирование направлено на поиск более выгодных условий, сокращение финансовой нагрузки, уменьшение переплаты.

Преимущества рефинансирования хорошо иллюстрируют ипотечные займы. На этом рынке регулярно появляются все более выгодные предложения, госпрограммы со сниженной ставкой и т. п. Перекредитование в своем же или другом банке позволяет снизить общую переплату по ипотеке.

Реструктуризация – это мера, которая позволяет изменить условия кредита без оформления нового, когда заемщик понимает, что не справляется с финансовой нагрузкой.

Она может стать спасательным кругом для тех, у кого изменились жизненные условия, и спасти от суда. Выгоды клиенту здесь ждать не стоит, скорее это будет передышка или возможность снизить ежемесячные платежи за счет увеличения срока кредитного договора.