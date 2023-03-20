Блокировка счетов

Блокировка счетов в 2023 году и привязка к отрицательному сальдо ЕНС

Блокировка счета с января 2023 года «привязана» к сальдо ЕНС. ИФНС выносит постановления о приостановке операций по банковским счетам компании в размере отрицательного сальдо ее единого налогового счета.

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Блокировка счетов в 2023 году и привязка к отрицательному сальдо ЕНС
Иллюстрация: freepik/freepik

Согласно п. 12 ст. 76 НК, блокировка счета компании по решению ИФНС означает приостановку всех платежей со счетов компании в банках.

Под блокировку до отмены налоговой приостановления операций по расчетному счету подпадают в том числе электронные денежные средства.

С заблокированного счета можно оплачивать только некоторые виды платежей:

  • налоги, сборы, страховые взносы;

  • платежи, очередность или приоритет исполнения которых по п. 2 ст. 855 ГК выше обязанности по уплате налогов и сборов.

Очередность платежей по ГК такова.

  • 1 – переводы по исполнительным документам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

  • 2 – оплаты по исполнительным документам о выплате выходных пособий, зарплаты, а также вознаграждений авторам.

  • 3 – перечисление зарплаты работникам по трудовому договору и перечисление налоговой задолженности по поручениям ИФНС.

  • 4 – платежи по исполнительным документам об удовлетворении денежных требований по гражданско-правовым спорам, административным нарушениям.

  • 5 – уплата текущих налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и пеней.

При блокировке счета возможны платежи 1, 2 и 3 очереди. Полное приостановление операций по счету касается платежей 4 и 5 очереди, выплат по договорам с контрагентами и других, которые в перечень очередей вообще не попали.

В письме от 10 февраля 2023 № 03-02-07/11217 Минфин пояснил, в каком случае и в каких размерах будут блокировать счета налоговых должников после перехода на ЕНС.

С начала 2023 года, после введения нового порядка уплаты налогов – единым налоговым платежом (ЕНП) через Единый налоговый счет (ЕНС) – блокировка счета «привязана» к данным на сальдо ЕНС компании.

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Сальдо на ЕНС может быть:

  • отрицательным, если совокупная налоговая обязанность больше, чем проведенный ЕНП;

  • положительным, если ЕНП оказался больше, чем совокупная налоговая обязанность;

  • нулевым, если ЕНП и совокупная обязанность равны.

Блокировка возможна, если у компании образуется отрицательное сальдо на ЕНС.

Налоговая заблокирует на расчетном компании сумму, которая будет равна сумме отрицательного сальдо ЕНС. Блокировку снимут, когда сальдо ЕНС снова станет положительным либо (абз. 3 п. 1 ст. 76 НК).

Подробнее в письме Минфина от 10 февраля 2023 г. № 03-02-07/11217.

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Блокировка счетов

Блокировка счетов в 2023 году и привязка к отрицательному сальдо ЕНС

Блокировка счета с января 2023 года «привязана» к сальдо ЕНС. ИФНС выносит постановления о приостановке операций по банковским счетам компании в размере отрицательного сальдо ее единого налогового счета.

Блокировка счетов в 2023 году и привязка к отрицательному сальдо ЕНС

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