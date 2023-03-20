Разбираемся, какой срок подачи ЕФС-1 при увольнении сотрудника установлен законом.

Какие сроки для подачи ЕФС-1 установлены законом

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением правления ПФР от 31.10.2022 № 245п, для электронного вида отчета – постановлением правления ПФР от 31.10.2022 № 246п.

Отчет сдается всеми работодателями вне зависимости от формы регистрации (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) в отношении всех лиц, состоящих в трудовых взаимоотношениях с работодателем на основании договора:

трудового;

гражданско-правового характера;

лицензионного, авторского права;

отчуждения исключительных прав на произведения литературы, искусства.

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, срок предоставления ЕФС-1 при увольнении – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения трудовых отношений.

Если срок сдачи формы выпадает на выходной день, он переносится на следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК).

Какие разделы ЕФС-1 заполнять при увольнении

При увольнении сотрудника работодателем заполняется раздел 1 и подраздел 1.1 отчета (бывший отчет СЗВ-ТД).

В разделе 1 содержатся сведения и данные по физлицу:

Ф.И.О.,

СНИЛС,

дата рождения,

гражданство,

ИНН при наличии.

Основные сведения о кадровом мероприятии – увольнении сотрудника – содержатся в подразделе 1.1 отчета.

Заполняются графы:

дата увольнения (расторжения договора ГПХ);

сведения о виде кадрового мероприятия;

должность, занимаемая ранее; код трудовой функции;

причины расторжения трудовых отношений;

наименование и реквизиты документа.

Читайте в новом разборе: как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года.

Рассмотрим заполнение нового отчета при расторжении трудового договора на примере.

Клубтэкаев Карл Константинович трудоустроился в компанию 1 апреля 2021 года, 10 марта по соглашению сторон трудовой договор расторгнут.

ЕФС-1 заполняется следующим образом:

Как заполнить ЕФС-1 при увольнении (часть 1)

Как заполнить ЕФС-1 при увольнении (часть 2)

По п. 4.8 подраздела IV приложения № 2, по порядку заполнения раздела 1.1, утвержденного постановлением правления ПФР от 31.10.2022 № 245п, в случае прекращения договора ГПХ в форме не проставляется основание увольнения – ссылка на норму ТК.

Что будет, если не подать ЕФС-1 при увольнении своевременно

За нарушение работодателем порядка предоставления формы отчета, т. е. направлении неполных (недостоверных) данных, предусмотрены штрафные санкции, в том числе штраф за несдачу ЕФС-1 при увольнении по ст. 17 закона от 01.04.996 № 27.

Размер штрафа – 500 рублей за каждого сотрудника компании.

Штраф не начисляется в следующих случаях:

компания подает уточненные сведения в течение 5 дней после получения уведомления от сотрудников СФР об устранении допущенных ошибок и неточностей;

ошибка исправлена самостоятельно работодателем до момента ее обнаружения сотрудниками СФР.

В случае уплаты административного штрафа по ст. 17 закона № 27-ФЗ в течение 10 дней после получения требования сумма штрафа снижается до 50% от первоначального размера.