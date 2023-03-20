Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года

Как применять новшество и на какие сложные моменты обратить внимание – читайте в статье.

В законе № 223-ФЗ есть основные требования к обеспечительной гарантии.

Так, выдать ее могут те же гаранты, что и по закону № 44-ФЗ, например банки из перечня Минфина. Если ограничить данный список и выбрать лишь некоторые из них, контролеры могут посчитать это нарушением.

Первого апреля 2023 года вступает в силу еще 1 основное требование: сведения о гарантии должны быть в реестре независимых гарантий по закону № 44-ФЗ в ЕИС

Гарант обязан направить участнику закупки выписку из реестра в течение 1 рабочего дня после включения сведений в реестр.

Учтите: если предъявить такое требование до указанной даты, контролеры могут посчитать это нарушением.

К обеспечительным гарантиям предъявляют также доптребования. В частности, их нужно составлять по типовым формам.

Если представить гарантии не по формам, то это может стать основанием для отклонения заявки.

Обратите внимание: выданную гарантию, например в электронном виде, подписывает лицо с правом выступать от имени гаранта. Если ее подпишет тот, кто действует на основании доверенности, и в закупке есть условие подтвердить правомочие подписанта, то копию такой доверенности представьте вместе с обеспечением.

Какие требования предъявляют к гарантии для обеспечения заявки и договора

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна отвечать следующим требованиям (ч. 14.1 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ):

ее выдал гарант, предусмотренный ч. 1 ст. 45 закона № 44-ФЗ;

гарант не может ее отозвать;

в ней есть условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) деньги по гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения требования заказчика (бенефициара), если оно соответствует условиям гарантии и в ГК нет оснований для отказа в его удовлетворении;

в гарантии приведен перечень документов, которые заказчик обязан представить гаранту одновременно с требованием об уплате денег по ней;

указан срок действия гарантии. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна отвечать также дополнительным требованиям, которые предусмотрены п. п. 3 – 5, 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 09.08.2022 № 1397.

В частности, она составляется по типовой форме.

Если независимая гарантия не будет отвечать перечисленным требованиям, ее не примут в качестве обеспечения заявки (ч. 14.2 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ).

К независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, предъявляются следующие требования (ч. 31 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ):

она соответствует п. п. 1, 3, пп. «а», «б» п. 4 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;

в гарантии указан срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением о закупке (документацией о закупке);

в ней нет условия о представлении заказчиком гаранту судебных актов, которые подтверждают неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых гарантией.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна отвечать также дополнительным требованиям, которые предусмотрены п. п. 3, 4, 6, 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 09.08.2022 № 1397. В частности, такая гарантия должна быть составлена по типовой форме.

Если независимая гарантия не будет отвечать указанным требованиям, ее не примут в качестве обеспечения (ч. 14.2 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ).