Общество

Цифра дня. Про счастье

По опросу Сбера именно столько денег нужно жителю России для полноценной жизни.

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Цифра дня. Про счастье

Кроме того, среднестатистический житель нашей страны хотел бы иметь 7,75 млн рублей накоплений. Причем женщинам денег для счастья нужно больше, чем мужчинам.

 

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Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Защита персональных данных

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Как известно, закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязывает операторов персональных данных до момента начала обработки персональных данных подать уведомление о своем намерении осуществлять их обработку в контрольный орган – Роскомнадзор.

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Фиксированные взносы ИП

⚡ Через личный кабинет ИП теперь можно подать заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Те ИП, которые уплатили фиксированные взносы на КБК ЕНП, для уменьшения на них налогов по УСН и ПСН должны подать заявление о зачете (КНД 1150057). Теперь его наконец-то можно сформировать в личном кабинете.

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Саморазвитие

Как избавиться от конфликтов на работе

Авторы бестселлеров могут сколько угодно утверждать, что конфликт – это подарок. Но если на работе вы постоянно ощущаете себя в эпицентре боевых действий или под прицелом прожигающих глаз начальника, то вряд ли этот подарок приносит вам радость.

Как избавиться от конфликтов на работе
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