Цифра дня. Про счастье

Кроме того, среднестатистический житель нашей страны хотел бы иметь 7,75 млн рублей накоплений. Причем женщинам денег для счастья нужно больше, чем мужчинам.
По опросу Сбера именно столько денег нужно жителю России для полноценной жизни.
Кроме того, среднестатистический житель нашей страны хотел бы иметь 7,75 млн рублей накоплений. Причем женщинам денег для счастья нужно больше, чем мужчинам.
В 2022 году мерой воспользовались 103 арендатора, для которых объем отмененных обеспечительных платежей составил почти 130 млн рублей
На зарубежных площадках будут нерабочие дни.
Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).
Как известно, закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязывает операторов персональных данных до момента начала обработки персональных данных подать уведомление о своем намерении осуществлять их обработку в контрольный орган – Роскомнадзор.
Если дело не дойдет до суда или там рассыпется, уголовное преследование бизнесмена – излишне. Это не помогает ситуации, а дестабилизирует ее.
В Москве и Петербурге закончились все доступные на ближайшее время слоты на подачу документов для получения визы в Китай.
Те ИП, которые уплатили фиксированные взносы на КБК ЕНП, для уменьшения на них налогов по УСН и ПСН должны подать заявление о зачете (КНД 1150057). Теперь его наконец-то можно сформировать в личном кабинете.
Как разгрузить себя, снизить уровень стресса и освободить время для более важных дел? Доверьте ведение своего рабочего календаря специализированной CRM для бухгалтерских компаний
Деньги, полученные за реализацию подарочных сертификатов – это по сути, предоплата.
Авторы бестселлеров могут сколько угодно утверждать, что конфликт – это подарок. Но если на работе вы постоянно ощущаете себя в эпицентре боевых действий или под прицелом прожигающих глаз начальника, то вряд ли этот подарок приносит вам радость.