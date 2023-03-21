Как узнать код отдела СФР для сдачи ЕФС-1

Основные способы, где его найти, приводим в статье.

Реквизит

Сразу заметим, что в отличие от налоговой отчетности код территориального органа СФР на титульном листе бумажной формы ЕФС-1 не проставляют.

Такого реквизита вообще нет. Но есть регистрационный номер в разделе «Сведения о страхователе». Нужно указать действующий номер.

При этом до 2023 года до объединения у ФСС и у ПФР был свой код территориального органа.

Номера отделений СФР

Каждому отделению СФР присвоен номер, состоящий из 6 цифр:

первые три – код региона;

остальные три – код района.

При отправке отчета ЕФС-1 в Соцфонд в электронном виде указанный реквизит должен входить в имя файла. Его указывают между номером страхователя и названием «ЕФС-1».

И если имя файла отчета сформировано неверно, Фонд его не примет.

Сам формат электронной единой формы сведений ЕФС-1 установлен постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 246п.

Читайте разбор о том, как правильно заполнять раздел 2 ЕФС-1 (вместо старой формы 4-ФСС).

Способ № 1

Самый простой способ – посмотреть регномер страхователя, присвоенный ранее организации/ИП Пенсионным фондом.

После регистрации страхователя в ПФР ему направляют электронный документ, подтверждающий факт регистрации.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 11 закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» страхователь также имеет право получить подтверждение факта регистрации в виде бумажного документа.

В уведомлении о регистрации указан регистрационный номер страхователя, состоящий из 12 цифр.

Например, 087-512-025413.

Первые 6 цифр этого номера и есть идентификатор территориального подразделения СФР: 087-512. Где:

087 – код региона, Москва;

512 – код в Юго-восточном административном округе.

Способ № 2

Новым компаниям и ИП соответствующий код можно узнать из электронного документа, подтверждающего факт регистрации.

Его пришлют после регистрации в СФР на вашу электронную почту из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если ее указывали.

СФР автоматически у себя по сведениям, которые получает от налоговых органов. Никакие документы подавать в Фонд не нужно.

Если у работодателя нет на руках регистрационных документов, узнать свой регистрационный номер в СФР можно другими способами.

Способ № 3

Из выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Ее можно получить, воспользовавшись сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» на официальном сайте ФНС и подав запрос.

Если организация сменила юридический адрес и по территории переходит в ведение другого отделение Фонда, ей может быть присвоен новый регномерв СФР. Уточнить это можно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Способ № 4

Это поиск кода по ИНН через сайт ФНС в специальном сервисе. Порядок действий такой:

Открыть на сайте ФНС страницу сервиса egrul.nalog.ru. В соответствующем поле введите ИНН организации/ИП. Впишите проверочный код с картинки и нажмите «Найти».

В результатах поиска будут только краткие сведения о юридическом лице – наименование и основные реквизиты. Регномера отделения СФР среди них нет.

Чтобы узнать код, необходимо скачать файл PDF с детальными данными о компании – выписку ЕГРЮЛ.

В скачанном файле найдите раздел «Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе СФР».

Способ № 5

Это поиск кода через официальный сайт СФР. Здесь есть информация обо всех отделениях СФР, функционирующих на территории России.

Пошаговый алгоритм такой:

Перейти на сайт СФР.

В верхней части открывшейся страницы выбрать регион из выпадающего списка.

Открыть вкладку «Контакты и адреса», нажать пункт «Отделение».

В открывшемся окне перейти к вкладке «Найти клиентскую службу», поставить флажок около пункта меню «Страхователь».

В поле «Услуга» выбрать пункт «Прием страхователей по вопросам расчета и уплаты страховых взносов» и указать территорию обслуживания.

Система автоматически выдаст сведения об отделении и его контактные данные. В том числе телефон горячей линии, по которому можно уточнить необходимый код.

Заключение

Таким образом, код СФР – это отчасти тот же код, который был до 2023 года у ПФР.

Узнать его можно, посмотрев выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП или получив сведения из неё на официальном сайте ФНС и СФР.

Первые 6 цифр регистрационного номера в ПФР – это код территориального отделения СФР.

По информации одного из крупнейших операторов электронного документооборота в 2023 года, пока СФР налаживает свою работу в имени файла отчета ЕФС-1 нужно указывать регномер страхователя в ПФР. То есть те же первые 6 цифр.