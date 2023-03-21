Как узнать код отдела СФР для сдачи ЕФС-1

Основные способы, где его найти, приводим в статье.
Реквизит
Сразу заметим, что в отличие от налоговой отчетности код территориального органа СФР на титульном листе бумажной формы ЕФС-1 не проставляют.
Такого реквизита вообще нет. Но есть регистрационный номер в разделе «Сведения о страхователе». Нужно указать действующий номер.
При этом до 2023 года до объединения у ФСС и у ПФР был свой код территориального органа.
Номера отделений СФР
Каждому отделению СФР присвоен номер, состоящий из 6 цифр:
первые три – код региона;
остальные три – код района.
При отправке отчета ЕФС-1 в Соцфонд в электронном виде указанный реквизит должен входить в имя файла. Его указывают между номером страхователя и названием «ЕФС-1».
И если имя файла отчета сформировано неверно, Фонд его не примет.
Сам формат электронной единой формы сведений ЕФС-1 установлен постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 246п.
Читайте разбор о том, как правильно заполнять раздел 2 ЕФС-1 (вместо старой формы 4-ФСС).
Способ № 1
Самый простой способ – посмотреть регномер страхователя, присвоенный ранее организации/ИП Пенсионным фондом.
После регистрации страхователя в ПФР ему направляют электронный документ, подтверждающий факт регистрации.
Кроме того, согласно п. 2 ст. 11 закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» страхователь также имеет право получить подтверждение факта регистрации в виде бумажного документа.
В уведомлении о регистрации указан регистрационный номер страхователя, состоящий из 12 цифр.
Например, 087-512-025413.
Первые 6 цифр этого номера и есть идентификатор территориального подразделения СФР: 087-512. Где:
087 – код региона, Москва;
512 – код в Юго-восточном административном округе.
Способ № 2
Новым компаниям и ИП соответствующий код можно узнать из электронного документа, подтверждающего факт регистрации.
Его пришлют после регистрации в СФР на вашу электронную почту из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если ее указывали.
СФР автоматически у себя по сведениям, которые получает от налоговых органов. Никакие документы подавать в Фонд не нужно.
Если у работодателя нет на руках регистрационных документов, узнать свой регистрационный номер в СФР можно другими способами.
Способ № 3
Из выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Ее можно получить, воспользовавшись сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» на официальном сайте ФНС и подав запрос.
Если организация сменила юридический адрес и по территории переходит в ведение другого отделение Фонда, ей может быть присвоен новый регномерв СФР. Уточнить это можно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Способ № 4
Это поиск кода по ИНН через сайт ФНС в специальном сервисе. Порядок действий такой:
Открыть на сайте ФНС страницу сервиса egrul.nalog.ru.
В соответствующем поле введите ИНН организации/ИП.
Впишите проверочный код с картинки и нажмите «Найти».
В результатах поиска будут только краткие сведения о юридическом лице – наименование и основные реквизиты. Регномера отделения СФР среди них нет.
Чтобы узнать код, необходимо скачать файл PDF с детальными данными о компании – выписку ЕГРЮЛ.
В скачанном файле найдите раздел «Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе СФР».
Способ № 5
Это поиск кода через официальный сайт СФР. Здесь есть информация обо всех отделениях СФР, функционирующих на территории России.
Пошаговый алгоритм такой:
Перейти на сайт СФР.
В верхней части открывшейся страницы выбрать регион из выпадающего списка.
Открыть вкладку «Контакты и адреса», нажать пункт «Отделение».
В открывшемся окне перейти к вкладке «Найти клиентскую службу», поставить флажок около пункта меню «Страхователь».
В поле «Услуга» выбрать пункт «Прием страхователей по вопросам расчета и уплаты страховых взносов» и указать территорию обслуживания.
Система автоматически выдаст сведения об отделении и его контактные данные. В том числе телефон горячей линии, по которому можно уточнить необходимый код.
Заключение
Таким образом, код СФР – это отчасти тот же код, который был до 2023 года у ПФР.
Узнать его можно, посмотрев выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП или получив сведения из неё на официальном сайте ФНС и СФР.
Первые 6 цифр регистрационного номера в ПФР – это код территориального отделения СФР.
По информации одного из крупнейших операторов электронного документооборота в 2023 года, пока СФР налаживает свою работу в имени файла отчета ЕФС-1 нужно указывать регномер страхователя в ПФР. То есть те же первые 6 цифр.