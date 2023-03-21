Новые правила рекламы в интернете и на телевидении

Второго марта 2023 года антимонопольная служба предложила подкорректировать № 38-ФЗ, регулирующий действия с рекламой. При этом речь идет об интернет-рекламе в виде уведомлений, а также связанной с алкоголем.

Новый законопроект рассматривается Госдумой до 30 марта 2023.

Особенности рекламных проектов

В первую очередь, ФАС обратила внимание на push-сообщения, которые постоянно появляются в браузерах и соцсетях.

Речь идет об уведомлениях, рекламирующих различные товары и услуги. Так как этот вид продвижения довольно навязчив, ведомство предлагает предварительно запрашивать согласие абонента на получение такой информации.

Сейчас же действует общий запрет на передачу рекламных сведений по сетям электросвязи.

Что касается алкоголя, то согласно п. 3 ст. 1 законопроекта, его продвижение должно ограничиваться рамками ценза.

Например, при рекламе таких напитков необходимо обязательно напоминать о вреде чрезмерного потребления спиртосодержащих веществ.

Продолжительность предупреждения зависит от вида передачи сведений:

по радио ─ не менее 3 секунд ;

по телевидению ─ от 5 секунд.

Сейчас же требование к длительности отсутствует, хотя законодательно утверждена площадь размещения уведомления. Так, в соответствии с п. 3 ст. 21 № 38-ФЗ оно должно занимать не меньше 10% от площади рекламного пространства.

Согласно п. 3 ст. 18.1 № 38-ФЗ, все рекламодатели обязаны отчитываться о каждой операции перед Роскомнадзором. Исключение составляет социальная реклама.

Действия, не относящиеся к рекламе

В то же время антимонопольная служба отметила, что новый порядок будет распространяться не на всех. Для этого ведомство уточнило, какие действия не являются рекламой.

Это касается данных, которые опубликованы на сайтах-агрегаторах, и носят исключительно информационный характер. Например, описывают деятельность предприятия или оказываемых услуг.

Такие меры позволяют посетителям сайта получить полезные сведения.

В такой ситуации способ может сработать как «пассивная» реклама.

Чаще этот прием используют интернет-магазины в описании товара. То же касается и агрегаторов наподобие avito.ru, cian.ru, youla.ru или youdo.ru, которые включают однородный список товаров.

Он отображается по результатам поисковых запросов пользователей. При этом формат объявлений не является рекламным, так как носит справочно-информационные цели.

Также служба уточнила, что к инструментам продвижения не относят гиперссылки на различные сайты и форумы. Дело в том, что выдача обозначенного контента является результатом обработки поискового запроса.

Однако отметим, что если такие сведения будут призывать граждан к покупке, то действие автоматически станет рекламой. А на нее распространяются положения № 38-ФЗ.