Что такое аффирмации и помогут ли они добиться успеха на работе

Разбираемся, в чем разница и как могут помочь аффирмации.

Что такое аффирмации и как они работают

Аутотренинг – это особая методика самовнушения с мысленным повторением словесных формул.

При этом требуется максимальное мышечное расслабление и погружение в себя. Можно сказать, что аутотренинг – вид самогипноза.

Аффирмации – это простые короткие фразы, частое повторение которых должно изменить подсознательные установки человека.

Примеры аффирмаций: «Меня все любят», «Я магнит для успеха и счастья», «Я твердо иду к процветанию в делах», «Я красивая».

Положительные фразы помогают человеку развивать веру в себя – и, меняя сознание, он меняет и всю жизнь.

Человек, имеющий подсознательную установку на неудачу, вряд ли добьется успехов. А вот внутренняя убежденность в себе, в победе, в своей цели может изменить многое, и кардинально.

Наглядное действие убежденности показывает опыт с плацебо: когда человеку дают пустышку, называя ее чудодейственной таблеткой, и его вера в силу «лекарства» и подсознательная установка на то, что оно поможет, улучшает самочувствие.

Если у вас нет внутренней убежденности, то ее можно развить с помощью аффирмаций.

История возникновения аффирмаций

Кто придумал этот метод и что сделало его таким известным?

Первым, кто его «опробовал», стал французский психолог и фармацевт Эмиль Куэ. Он имел ученую степень по фармакологии и вел собственную врачебную практику. Еще когда Куэ работал аптекарем, он писал короткие положительные записки к лекарствам.

По отзывам клиентов он заметил такую закономерность: лекарства, эффективность которых он похвалил, действовали лучше. Эмиль Куэ долгое время наблюдал за болеющими и пришел к выводу, что на выздоровление сильно влияет настрой человека.

У тех, кто верил в победу над болезнью, оно наступало быстрее.

Куэ развил теорию так называемого «оптимистического самовнушения». Он ввел в своей клинике практику с проговариванием слов: «С каждым днем мне становится всё лучше и лучше». И это давало результаты.

Доктор был уверен, что с помощью этой фразы люди убеждали себя в том, что выздоровление реально и возможно. А поскольку Куэ был еще и психологом, он считал, что таким способом люди действуют на свою бессознательную часть личности.

Ведь именно там находится множество установок, влияющих на жизнь.

Широкой же известности аффирмаций мир обязан американке Луизе Хей – ее считают одним из основателей движения самопомощи.

Луиза написала более 30 книг в сфере популярной психологии.

Ключевая идея ее работ состоит в том, что причиной эмоциональных и физических недугов являются именно деструктивные убеждения и пережитые стрессы.

Они ограничивают представления человека о себе и не дают ему жить полной жизнью. Используя специальные инструменты и приемы, люди могут изменить свое мышление и исцелить тело.

И, хотя официальная наука не признает такой подход доказанным методом лечения, книга Луизы Хей «Ты можешь исцелить свою жизнь» стала бестселлером и в общей сложности вышла более чем в 50 млн экземплярах.

Могут ли аффирмации быть полезными

В интернете есть фразы на все случаи жизни. Поисковики предлагают «100 действенных аффирмаций от лучших психологов» или же «400 аффирмаций на каждый день», «аффирмации, способные притянуть счастье» и проч.

По мнению психологов, влияние фразы зависит от личных особенностей человека. Кто-то легко поддается внушению, а кому-то нужно время, чтобы довериться.

Вот некоторые примеры ежедневных аффирмаций от Луизы Хей:

«Я не исправляю свои проблемы. Я исправляю свое мышление. Тогда проблемы решаются сами собой».

«Я легко настраиваю свое мышление, прежде чем пытаюсь решить какую-то проблему».

«Когда я прощаю себя, мне становится легче прощать других».

«Я готов меняться».

Почему упор делается на изменение мышления?

Луиза Хей считала, что проявления обиды и гнева вызывают рак, критика и обсуждение – артрит, чувство вины – болевые ощущения, а напряжение и страх – облысение.

Все эти психосоматические проявления писательница предложила изжить с помощью ежедневных аффирмаций.

Много лет в нескольких американских университетах проводились исследования на эту тему, вот один из экспериментов.

136 женщин разделили на две группы. Одной группе организовали шестичасовое когнитивно-поведенческое вмешательство: в течение этого времени выявлялось негативное мышление и посредством занятий уменьшалось.

Эффект снижения негативного мышления и депрессивных симптомов сохранялся в течение года.

Авторы всех исследований пришли к выводу, что негативное мышление можно «преодолеть». И в том числе с помощью аффирмаций: они также могут смягчить последствия хронического стресса, восстановить самооценку и достаточно эффективно защищать от негативных установок.

Человека, который занимается аффирмациями, трудно убедить в том, что он глупый или неуверенный. Убежденность в любых своих способностях может сгладить реакцию на неприятные высказывания.

Психологи считают: аффирмации могут быть полезными лишь в том случае, если они составлены индивидуально. Эти установки не должны входить в конфликт с реальными убеждениями человека.

Пример

Девушка каждый день повторяла перед зеркалом типовую фразу: «Я самая красивая. Мне очень нравится мое отражение в зеркале. С каждым днем я становлюсь красивее и красивее».

Тем не менее она не могла принять свою внешность. В ходе занятий с психологом пришло понимание, что прежде всего ей хочется чувствовать принятие других людей.

Для этого нужно было поменять свой образ жизни: чаще выходить из дома, чаще знакомиться. Когда стало понятно, чего именно ей не хватает, девушка написала личную аффирмацию.

Звучала она так: «Я переступаю страх перед общением с другими людьми. Я вступаю на путь получения нового и позитивного жизненного опыта. Мне удается найти людей, которые поддерживают меня. И у меня есть силы на преодоление неудач, если они возникают на моем пути».

Примеры аффирмаций для успешной работы

Специалисты советуют писать собственные позитивные фразы от первого лица и обязательно без отрицания, то есть в аффирмациях не должно быть частицы «не».

Вот, например, аффирмации, которые могут настроиться на успешную работу:

Я спокоен и уверен в своих силах.

Я – отличный сотрудник. Меня ценят на работе.

В работе я реализую свой потенциал.

Я делаю карьеру легко и с удовольствием.

Я достоин любимой работы.

Я справлюсь с любыми задачами.

Я веду за собой людей.

Повторение аффирмаций может стать ежедневной привычкой, но не следует полагаться только на них. Фразы не помогут, если, кроме прочтения их, человек ничего не будет предпринимать.